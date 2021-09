Kritik aus Kleinzerlang: Teure Laubsäcke, falsche Reinigung und andere Dinge

Rheinsberg

Eine richtige Schelte erntete jetzt die Stadt Rheinsberg von Ilona Schenk. „Viele Einwohner von Kleinzerlang sind sehr unzufrieden mit der Arbeit der Stadtverwaltung“, sagte die SPD-Stadtvertreterin. Sie sei jetzt beauftragt worden, ihren Unmut weiterzutragen.

So gebe es herbe Kritik daran, dass der Bauhof die Dorfstraße jetzt mit einer Maschine reinigt. Dadurch gehen die Pflastersteinflächen kaputt. Der Frust darüber sitze tief, weil die Einwohner den Ausbau der Straße einst teuer bezahlt und bisher in Eigenregie per Hand gepflegt haben.

Kritik am Parkplatz in Kleinzerlang

Zum anderen könne man in dem Rheinsberger Ortsteil nicht verstehen, dass auf der Fläche der alten Kaufhalle plötzlich ein Parkplatz entstanden ist. Schließlich sei diese im Flächennutzungsplan als Bauland ausgewiesen, das in Kleinzerlang händeringend gebraucht werde.

Die größte Unzufriedenheit herrsche aber wegen der Laubsäcke, für die Nutzer ab diesem Jahr zahlen müssen. Denn in dem Dorf gebe es viele große Bäume, deren Blätter viele Säcke füllen, was zu Kosten für den einzelnen Anlieger bis zu 60 Euro führt. „Ihr könnt die Bürger doch nicht so stark zur Kasse bitten“, sagte Schenk. Zumal manch einer nichts zahlen muss, weil vor seinem Haus gar keine Bäume stehen. „Das ist doch ungerecht.“ Und könnte dazu führen, dass Laubsäcke am Ende im Wald landen.

Unterschiedliche Sichtweisen auf Laubsäcke-Beschluss

Die Stadtvertreter seien auch nicht glücklich darüber gewesen, dass die Laubentsorgung nicht mehr kostenlos sein sollte, sagte Linken-Fraktionschef Freke Over. „Es ist auch nicht so, dass wir nichts dazu gesagt haben.“ Over geht davon aus, dass diese Praxis nach einem Jahr annulliert wird, wenn diese wie geplant einer Prüfung unterzogen wird.

Dass das Bezahlmodell Unzufriedenheit hervorruft, sei verständlich, sagte Wilfried Schmidt von BVB/Freie Wähler. Er finde es aber nicht richtig, sich jetzt reinwaschen zu wollen und der Verwaltung den Schwarzen Peter zuzuschieben. Schließlich haben sich die Stadtverordneten auf diese Praxis mehrheitlich geeinigt. Diese Position vertrat auch Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow.

Feuerwehranbau muss noch beschlossen werden

Beim Bauland ging er in die Offensive. Die neue Parkplatzfläche sei in den Leitplänen der Gemeinde keineswegs als solches ausgewiesen. „Deswegen können wir sie nicht als Bauland weitervermarkten.“ Zumal über das Grunstück wichtige Leitungen liegen, sodass dort ohnehin nicht gebaut werden darf. Zur Kritik an der Reinigung äußerte er sich nicht.

Dafür griff er eine weitere Anmerkung Schenks auf. Diese forderte die Stadt Rheinsberg auf, den Anbau am Feuerwehrhaus in Kleinzerlang dringend anzugehen. „Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe.“ Und die Bedingungen dort nicht weiter hinnehmbar.

Sobald die Stadtvertreter den Stadtetat samt dieser Ausgabe beschließen, könnten die Planungen ausgeschrieben werden, so Schwochow. Es könnte aber sein, dass das 400.000 Euro-Projekt in der anstehenden Haushaltsdebatte nicht durchkommt.

Von Celina Aniol