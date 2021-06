Kritiker werfen Rheinsberger Stadtchef „Gesprächsverweigerung“ vor

Rheinsberg

Dass der Rheinsberger Bürgermeister an dem von seinen Kritikern geplanten Treffen an diesem Dienstag nicht teilnehmen will, bezeichnen diese als „Gesprächsverweigerung“. Und auch sonst sparen die Mitglieder der Initiative #rheinsbergzweipunktnull, die kürzlich eine Demonstration gegen die Arbeit von Frank-Rudi Schwochow veranstaltet hat, nicht mit Kritik an der Absage.

„Es entspricht nicht den Tatsachen, dass Herr Schwochow nicht persönlich eingeladen wurde“, sagt beispielsweise der Linken-Stadtverordnete Paul Kurzke. Denn erstens habe die Presse von der bei dem Protestmarsch ausgesprochenen Einladung berichtet, auf die Schwochow sonst reagiert. Zweitens sei der Bürgermeister auf den Termin in der Stadtverordnetenversammlung hingewiesen worden, so Kurzke. Er fordert Schwochow auf, sich nicht wegzuducken.

Endler glaubt nicht an klamme Kommune

Der Gastwirt Andreas Endler begrüßt, dass Schwochow grundsätzlich zu Gesprächen bereit ist. „Was mich aber richtig verärgert, sind seine fortgesetzten Nebelkerzen“, so Endler. „Von wegen, dass Rheinsberg kein Geld hätte.“ Er spielt dabei auf die Argumentation bei einigen Projekten an, die das Stadtoberhaupt wegen der angespannter Finanzlage angeblich nicht durchführen kann. Andreas Endler glaubt nicht an eine leere Stadtkasse: „Es fehlt allein am politischen Willen, Dinge so anzupacken, dass die Bürger und Bürgerinnen der Stadt etwas davon haben.“ Er fordert Schwochow auf, die Verantwortung für den „Umsetzungsstau“ zu übernehmen und den diesjährigen Haushaltsplan vorzulegen. Ansonsten sollte er sein Amt niederlegen.

Gutenmorgen: Tourismus sträflich vernachlässigt

Hotelbetreiberin Lysann Gutenmorgen kritisiert zudem, dass der Bürgermeister und seine BVB/Freie Wähler-Fraktion nach der Demonstration das Aussetzen des Tourismusbeitrags in der Coronakrise verhindert haben. „Der wichtigste Sektor der lokalen Wirtschaft wird sträflich vernachlässigt und bei Anfragen sogar noch behindert“, sagt sie. Auch viele andere Themen werden zudem auf die lange Bank geschoben. „Mit dem jetzigen Bürgermeister macht Rheinsberg leider Rückschritte, anstatt sich weiterzuentwickeln.“

Die Mitglieder von #rheinsbergzweipunktnull fordern Schwochow erneut auf, ihr Gesprächsangebot doch noch anzunehmen und nicht auf seiner bisherigen Route zu beharren. „Der Versuch des Aussitzens ist für uns nicht akzeptabel.“

Von Celina Aniol