Der Sommer sei in Rheinsberg „sehr, sehr gut“ gelaufen, sagt Frank-Rudi Schwochow. „Aber auch eine sehr, sehr gute Hauptsaison kann die Ausfälle im Frühjahr und ab dem Herbst nicht ausgleichen.“ Kurzum: Bei den Einnahmen aus der Kurtaxe hat die Stadt im vergangenen Jahr laut des BVB/Freie Wähler-Bürgermeisters wegen Coronaschließung von touristischen Betrieben ein dickes Minus gemacht.

350.000 Euro, vielleicht auch etwas mehr wird die Kommune am Ende an dieser Stelle stehen haben. Gerechnet hat sie allerdings mit 700.000 Euro. Und sie brauche das Geld auch, um in die neue Saison starten zu können, sagt Schwochow: für Radwegesanierung, den Bademeister für ihre Seeanstalt oder auch die Erneuerung von Badestegen.

Landtag berät über Ersatz für Kurtaxen-Ausfall

Genau deshalb hat der Rheinsberger Stadtchef kürzlich die verschiedenen Fraktionen im Landtag um Hilfe gebeten – und ist bei seinen Kollegen von BVB/Freie Wähler auf offene Ohren gestoßen. Sie münzten seine Bitte in einen Antrag um, zogen dabei die Forderung nach Zahlungen am Beispiel der Kommune hoch und fordern nun, dass das Land die Ausfälle ausgleicht. Nun verhandelt der Landtag über den Beschluss am Donnerstag ab 18.25 Uhr.

Die konkrete Forderung: Das Land soll das Minus bei der Kurtaxe aus dem kommunalen Rettungsschirm begleichen. Die zuständigen Ministerien haben den Antrag aus Rheinsberg dazu bislang abgelehnt. Das schmeckt der Fraktion BVB/Freie Wähler nicht. „Es wurde keine Beschränkung der Einnahmeausfälle auf Steuereinnahmen formuliert, so dass auch andere Einnahmearten als Grund- und Gewerbesteuer, die pandemiebedingt zurückgegangen beziehungsweise ausgefallen sind, auszugleichen sind“, stellen sie in ihrem Antrag fest.

Wieder Geld im Rettungsschirm da

Das Geld dafür wäre da, ist Schwochow überzeugt. Denn viele Kommunen haben die geflossenen Hilfszahlungen wieder zurückerstattet. Das war der Fall, wenn eine Gemeinde am Ende im vergangenen Jahr doch mehr Gewerbesteuer erhalten hat, als sie vorher annahm. Sprich: Wenn ihr Minus wegen Corona niedriger ausgefallen ist, als befürchtet.

Rheinsberg hat von Anfang an darauf gepocht, dass die stark touristisch geprägte Stadt einer Sonderbehandlung bei den Einnahmeausfällen bedarf: Da dort der klassische Wirtschaftszweig kaum ausgeprägt ist, haben die Beherbergungsverbote viel schlimmere Folgen für die Kommunenkasse gehabt als anderswo. Wenn sich der von Rheinsberg angestoßene Antrag durchsetzt, könnte am Ende nicht nur die Stadt davon profitieren, sondern auch die vielen anderen staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorte in Brandenburg wie Templin oder Lindow.

