L 15: Baubeginn in Linow wohl im Jahr 2022

Linow

Frank Schmidt geht davon aus, dass das Land die Ortsdurchfahrt in Linow 2022 sanieren wird. „Aber eher in der zweiten Jahreshälfte als gleich am Anfang“, schränkt der Chef des Landesbetriebes Straßenwesen für die Region West gleich ein.

Denn noch ist viel zu tun, bevor die Bauarbeiter an der Landesstraße anrücken können. Zwar laufen die Planungen für die Strecke in seinem Haus bereits, berichtet Schmidt. Allerdings müsse die Stadt noch einiges tun, bevor das Land die Pläne bis ins letzte Detail abschließen kann.

Stadt muss Wasserfrage klären

Denn noch ist es so, dass an einigen Stellen das Regenwasser auf die L15 läuft. Und das darf eigentlich nicht sein. „Der Bürgermeister muss dafür sorgen, dass das abgestellt wird“, stellt der Landesbedienstete klar. Zudem müssen unter Umständen auch noch Flächen für die Ableitung des Wassers erworben werden, wenn sich herausstellt, dass die Mengen am Ende doch sehr hoch sind. Das dauert.

Frank-Rudi Schwochow weiß, dass die Stadt noch einige Hausaufgaben erledigen muss. Der Rheinsberger Bürgermeister ist nach einem kürzlichen Treffen mit dem Landesbetrieb aber zuversichtlich, dass alles gut ausgehen wird.

Rückhaltebecken soll gebaut werden

Die Stadt sei derzeit in intensiven Gesprächen mit Grundstückseigentümern, die es wegen einer extremen Hanglage nicht schaffen, das Regenwasser auf ihren Flächen versickern zu lassen. Für Schwochow ist klar: „Einzelne Grundstücke müssen an die Kanalisation angebunden werden.“ Das sei nun auch mit dem Landesbetrieb so besprochen worden.

Der Stadtchef vermutet, dass in dem Rheinsberger Ortsteil deswegen auch auf jeden Fall ein Rückhaltebecken gebaut werden muss. Das werde voraussichtlich am Dorfrand in Richtung Flecken Zechlin passieren.

Das zweite Problem – das der Finanzen – ist indes nicht ganz ausgeräumt. Noch gebe es keine feste Summe, die für Linow gebunkert wäre, sagt Schmidt. „Aber wir gehen davon aus, dass das Geld für die Straße da sein wird.“

Von Celina Aniol