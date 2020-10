Rheinsberg

„Funk it up!“ Unter diesem Motto stand am Samstag das Konzert des Landesjugendjazzorchesters Lajjazzo, dem eine Probenphase vorausgegangen war. Wie jedes Jahr nutzen die jungen Musiker dafür die Bundes- und Landesmusikakademie Rheinsberg – den rund 70 Gästen im Schlosstheater Rheinsberg wurden vorab außergewöhnliche Arrangements versprochen.

Jiggs Whigham leitet das Landesjugendjazzorchester Lajjazzo. Quelle: Regine Buddeke

Anzeige

Das Konzert bildet quasi den Abschluss dieser intensiven Probenphase, in der die jungen Leute – fast alle studieren Musik – mit Dozenten der Berliner Jazzszene feilen an Phrasierung, Timing und Artikulation feilen. Das gemeinsame Credo ist die Liebe zum Jazz.

„Ich muss gestehen, ich war skeptisch, als ich das Motto zum ersten mal hörte. Ich dachte: Muss das sein?“, sagt Lajjazzo-Leiter Jiggs Whigham, der in den Konzerten sonst Jazz-Ikonen wie Duke Ellington oder Count Basie zu Ehren kommen lässt.

Immer wieder tolle Soli. Quelle: Regine Buddeke

Nun also Funk – aber schön im fetten Bigband-Sound. „ Cindy Lauper und so“, grient Whigham, der die Moderation übernommen hat und gut gelaunt seinen Stimmungsumschwung um 180 Grad erklärt, als das Konzert dann erstmal erarbeitet und fertig war. „Wunderbar geile Musik. Saugeil“, bringt der gebürtige Amerikaner , Posaunist, Bandlieder und Hochschullehrer genüsslich vor

Genüsslich ist auch der musikalische Einsatz der 25 Nachwuchsjazzer zwischen 18 und 25 Jahren, die sich mit Herz und Bauch in die Popularmusik der letzten sechziger Jahre stürzen und ihr den im Bigband-Klang überstülpen: überraschend und mit vollem Blech. Der Mix aus Rock, Pop, Fusion und Funk spiegelt sich in punktgenauem Zusammenspiel, in perfekten Soli und außergewöhnlichen Bigband-Arrangements. Und Spaß macht es auch.

Mit Spaß bei der Sache. Quelle: Regine Buddeke

„Tower of Power – ich liebe diesen Song. Der ist so hip, da gibt es keine Steigerung“, strahlt Whigham. Er sei stolz auf die Band.

Vokale Unterstützung erhalten die Lajjazzos dabei von ehemaligen Mitgliedern der Young Voices Brandenburg – dem Landesauswahlchor Brandenburgs für Pop- und Jazzgesang. Während die Sängerin streckenweise vom lautstark auftrumpfenden Orchester fast überrollt wird, überzeugt der Sänger mit Stimme und geschmeidig-lässigem Körpereinsatz. Immerhin – Aretha Franklins sahnige Ballade „You make me feel like a natural woman“ geht der jungen Sängerin ganz wunderbar von den Lippen.

Zwei Ehemalige Young Voices bereicherten das Konzert stimmlich. Quelle: Regine Buddeke

Überzeugend ist auch die Komposition eines finnischen Schülers von Whigham. „Dafür hat er den Doktor der Musik verdient“, strahlt der 77-Jährige. Ein Finale, das nach einer Zugabe schreit.

Lesen Sie auch:

Nachwuchs musiziert vor ausverkauftem Saal

Young Voices auf „A Souljourney“ in Rheinsberg

Von Regine Buddeke