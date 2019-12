Lichterglanz, der vielerorts Freude schenkt

Dorf Zechlin/Rheinsberg

In weihnachtlichen Lichterglanz ist der Seminarraum im Hotel Gutenmorgen gehüllt. Zig Lämpchen an Pyramiden, Lichterbögen, Puppenhaus und anderen der rund 200 Exponate zaubern eine stimmungsvolle Atmosphäre. Seit Anfang November steht die märchenhafte Weihnachtsausstellung von Regine und Lothar Blache in dem Hotel in Dorf Zechlin.

Für die Hobby-Kunsthandwerker aus Wittenberge geht damit ein Traum in Erfüllung. Mehrfach haben sie in den vergangenen Jahren im Maritim Hafenhotel Rheinsberg ihre Arbeiten gezeigt, auch umfangreicher und für längere Zeit.

Weihnachtsausstellung mit märchenhaften Motiven und Sehenswürdigkeiten im Hotel Gutenmorgen. Quelle: Anja Reinbothe

Bis „ Brandenburgs größte Ausstellung handgefertigter Laubsägearbeiten“ nicht mehr ins Hotelkonzept passte. Für ein paar Wochen wurden die filigranen Schmuckstücke, die innerhalb von 15 Jahren gefertigt wurden, anschließend im Neuruppiner Hangar 312 präsentiert. Unterdessen suchte das Wittenberger Ehepaar händeringend nach einer neuen Ausstellungsfläche.

400 Stücke in der Dauerausstellung

„Ich hatte von Familie Blache in der Zeitung gelesen und dachte, dass unser Hotel ein guter Ort wäre“, sagt Lysann Gutenmorgen. Seit September hat die Dauerausstellung der Blaches, die insgesamt 400 Stücke umfasst und je nach Saison gewechselt wird, nun einen festen Platz in dem Hotel am Großen Zechliner See. „Wir sind sehr glücklich über diese Entwicklung“, freut sich Lothar Blache.

Lysann Gutenmorgen zeigt die Dauerausstellung. Quelle: Anja Reinbothe

Für beide Seiten sei es ein Zugewinn, meint Hotelinhaberin Gutenmorgen: „Jährlich im Februar findet unser Holzfest statt, das nächste Mal zum elften Mal.“ Auch die „Randfichten“ mit ihrem bekannten „Holzmichl“-Lied seien bereits aufgetreten. „Aus Eichenstämmen aus der Region entstehen gemeinsam mit den Gästen all die Kunstwerke, die im Garten stehen, der Hahn, die Pyramide, die Schweine, die Pilze. Nun brauchten wir eine Aufwertung des Events.“

Immer mehr Naturmaterialien im Haus

Genau das seien die filigranen Kunstwerke des Wittenberger Ehepaars, meint die 37-jährige Hotelinhaberin: „Vielleicht zeigt Familie Blache zum nächsten Holzfest den Gästen, wie sie arbeiten.“ Schausägen sozusagen.

Holz hat im Hause Gutenmorgen eine lange Tradition. „Meine Eltern stammen aus dem Erzgebirge. Da kommen die Menschen mit Skiern und Säge zur Welt.“ Lysann Gutenmorgen lacht. „Im Hotel wollen wir Holz für Menschen greifbar machen und es als Material ins Bewusstsein rufen.“ Auch die Hotelzimmer würden nach und nach mehr mit dem Naturmaterial bestückt werden.

Jesu-Geburt-Pyramide in der Lobby

„Als Dankeschön, dass Lysann Gutenmorgen uns die Dauerausstellung ermöglicht, haben wir eine 1,50 Meter hohe Eventpyramide für sie gebaut, mit allen Festen vom Hotel, dem Holz-, Baumblüten-, Räuber- und Märchenfest“, sagt Hobbykunstwerker Lothar Blache. Sie schmückt das Restaurant. „Und steht das ganze Jahr“, so Lysann Gutenmorgen, während sie bewundernd die Hähne auf der Pyramide betrachtet. Auf jeder der vier Etagen und in den Antriebsflügeln ist das Wappentier der Familie verewigt.

Eine andere Pyramide der Blaches, die beide seit Jahren gesundheitlich angeschlagen sind und für die die Arbeit mit dem Sperrholz Ausgleich, Leidenschaft und mittlerweile Berufung zugleich ist, sorgt derzeit wiederum im Seehotel Rheinsberg für Freude. In der stilvollen Lobby des komplett barrierefreien Vier-Sterne-Hotels der Fürst Donnersmarck-Stiftung erhebt sich die Jesu-Geburt-Pyramide.

„Uns ereilte ein Notruf der Touristinformation, wo Frau Gutenmorgen gefragt hatte, ob die Mitarbeiter einen Platz für die 2,85 hohe Pyramide wüssten“, berichtet Hoteldirektor Peter Vogt. Er war sofort begeistert und bot das Seehotel an. „Die Pyramide ersetzt unseren kleinen Weihnachtsbaum in der Adventszeit.“ Kurz vor den Feiertagen käme der große Baum hinzu.

Geschenk für den Lieblings-Fußballverein

„Viele Hotelgäste sprechen uns auf die Pyramide an, wollen wissen, wieso sie hier ist, wer sie gebaut hat?“ Auf einem Schild stehen ein paar Fakten: Entstanden in rund 800 Arbeitsstunden, Materialwert 500 Euro, geschätzter Wert zwischen 12 000 und 15 000 Euro.

In der Region hat sich das Kunsthandwerkerpaar in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht – und auch über die Grenzen hinaus. Für seinen Lieblingsfußballverein, den RB Leipzig, hat Lothar Blache mit seiner Frau Regine, nach zahlreichen Lichterbögen, Thermometern und anderen Geschenken, nun zum zehnjährigen Bestehen eine Jubiläumspyramide gefertigt. Ganze 3,10 Meter hoch, bestückt mit Bundesliga-Chronik, Spielern und sogar Logo-Wechsel. „Der RBL hat sie Anfang Dezember abgeholt.“

Erstmals auch in Wittenberge Stücke zu sehen

Vergangenes Wochenende konnten Blaches sie vor Ort mit aufbauen. Das Ehepaar war mit Tochter und Enkelsohn vom Verein zum Heimspiel gegen Hoffenheim eingeladen gewesen, das drei zu eins für Leipzig ausging. Ein tolles Erlebnis, wie der 66-Jährige am Telefon schwärmt: „Wir saßen im VIP-Bereich hinter Manager Ulrich Wolter und neben Sportreporter Waldemar Hartmann.“

Von der Prignitz an die Ostsee ging es für seine neue 2,50 Meter hohe Grimms-Märchenpyramide. „Sie steht im Iberotel Boltenhagen“, erzählt Lothar Blache. „Gleich beim Aufbau haben die Leute neugierig geschaut und Fotos gemacht.“ Die alte Grimms-Märchenpyramide ist diesmal in Wittenberge zu sehen. „Eine Premiere! Hier wurden unsere Sachen noch nie gezeigt. Die Räume in den Theaterarkaden standen leer und wir wurden gefragt, ob wir ausstellen könnten.“

Erlös für Prignitzer Hospiz

Das taten die Blaches gern. Neben der großen Grimms-Märchenpyramide taucht nun in den Fenstern der Bäckerstraße 32 ein kleines Abbild davon mit zwölf Märchen auf. „Wir versteigerten sie während des Weihnachtsmarktes .“ ( MAZ berichtete).

Neuer Eigentümer ist nun Bernd Endrullat aus Bad Wilsnack. Er hat die Tischpyramide am vergangenen Sonntag ersteigert. Der Erlös von 120 Euro soll dem Förderverein Prignitzer Hospiz zugute kommen für das neue Hospiz in Wittenberge.

Wichtel-Weihnachtsmarkt im Hotel

Auch im Hotel Gutenmorgen hat das Ehepaar eine Spendenbox für den Hospiz-Verein aufgestellt, die rege genutzt wird. „Wir haben viele Busgruppen. 90 bis 100 Gäste schauen sich die Ausstellung täglich an“, sagt Lysann Gutenmorgen. Am 21. Dezember sind es wohl noch ein paar mehr. Dann ist wieder Wichtel-Weihnachtsmarkt in dem Hotel in Dorf Zechlin.

Wer noch Geschenke sucht: Familie Blache hat sich entschlossen, einen Teil der Weihnachtsexponate zu verkaufen. Es lohnt sich also, kommenden Samstag im Hotel Gutenmorgen vorbeizuschauen und „ Brandenburgs größte Ausstellung handgefertigter Laubsägearbeiten“ zu besuchen.

Die Dauerausstellung im Hotel Gutenmorgen ist kostenlos und täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zur Sicherheit und insbesondere bei Gruppen ab drei Personen bitte anmelden unter Telefon 033923 / 70 275. Wichtel-Weihnachtsmarkt ist am 14. und 21. Dezember, jeweils ab 12 Uhr.

Von Anja Reinbothe