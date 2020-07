Liederabend mit Martha Sotiriou und Zachary Wilson eröffnet den Musiksommer im Rheinsberger Schlosstheater

Rheinsberg

Jubel und Tränen – wie so oft liegen Freud und Leid dicht beieinander. Wo die Glücklichen mit den A.Tickets ins Schlosstheater durften, um dem ersten Konzert des Rheinsberger Musiksommers zu lauschen, bekamen die B-Ticket-Inhaber ihr Geld zurück und mussten ohne den lang ersehnten Kulturgenuss wieder abziehen.

Schuld war – abgesehen vom Coronavirus, der die Abstandsregeln diktiert – das Wetter: Es sah eindeutig nach Regen aus. „Der Flügel wäre ruiniert, wenn wir ihn im Schlosshof aufstellen und es fallen nur ein paar Tropfen“, warb Georg Quander, musikalischer Direktor der Musikkultur Rheinsberg, um Verständnis für die harte Maßnahme.

Georg Quander, künstlerischer Leiter der Musikkultur Rheinsberg, begrüßt das Publikum. Quelle: Regine Buddeke

In den Schlosshof hätten rund 170 Musikliebhaber gepasst – das Schlosstheater fasst in Coronazeiten nur 75 – um die auf Abstand gebrachten Zweier-Stuhlgruppen zu stellen, musste erst einmal die neue Ausstellung beiseite geräumt werden.

Letztere wurde am Samstag Vormittag mit Glanz eröffnet: „Theaterdonner und Himmelslicht. Zur Geschichte des Theaters in Rheinsberg“ heißt sie und zeigt sehr eindrucksvoll – mit Donnermaschine, Regenapparat, verschiedenen historischen Scheinwerfern und anderen trickreichen Erfindungen – wie hinter der Bühne die Special Effects und Illusionen des Theaters gezaubert wurden: und das bereits zu Zeiten von Friedrich II. und

Musikkultur Rheinsberg eröffnet Musiksommer: Klaus Wichmann hat dafür eine Ausstellung historischer Theatertechnik kuratiert und aufgebaut. Quelle: Regine Buddeke

seinem kunstliebenden Bruder Heinrich, auf deren theaterprägende Rolle die Ausstellung ebenfalls detailliert eingeht: In Rheinsberg erdachte Kronprinz Friedrich, was er später in Berlin Unter den Linden verwirklichte: ein Haus für Apoll und die Musen. In Rheinsberg ließ sein Bruder Heinrich indes das Hecken- und das Schlosstheater errichten.

Rheinsberger Kunst- und Kulturverein unterstützte mit Spende

Kurator der Schau – des Blicks hinter die Kulissen, in den „Maschinenraum der Theaterillusion“ – ist Klaus Wichmann, Theatertechniker an verschiedensten deutschen Theatern und Aktiver des Büros für Bühnentechnik und ihre Geschichte. Er gab am Samstag auch ein kurze Einführung in die verschiedenen Exponate – etliche der Gäste gehörten dem Rheinsberger Kunst- und Kulturverein an, der mit einer kurzfristig gesammelten Spende von stolzen 5000 Euro die Ausstellung erst ermöglicht haben.

Am Nachmittag steht die hölzerne Donnermaschine am Bühnenrand, die von einem riesigen, historischen Theaterprospekt dominiert wird: Das himmlisch anmutende Requisit aus der Oper „La Calisto“ gehörte einst der Staatsoper Berlin. Davor haben Martha Sotiriou und Zachary Wilson ihren Auftritt: Sie

Zachary Wilson singt Schumanns "Dichterliebe" – am Flügel Katharina Hinz. Quelle: Regine Buddeke

gehören zu den acht der 56 Preisträger des diesjährigen Internationalen Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg, die beim Musiksommer singen dürfen – dem kurzfristig anberaumten Ersatzprojekt, das für das coronabedingt verschobene Beethoven-Festival trösten soll.

Statt Operngala mit vollem Orchester heißt es für die Griechin und den Amerikaner nun: Lieder statt Arien. Die – zu Unrecht oftmals im Schatten großer Oper versteckte – Liedliteratur ist anspruchsvoll: musikalisch als auch textlich. Bedenkt man, dass die beiden Sänger vor vier Wochen noch nicht einmal wussten, dass sie doch in Rheinsberg singen werden und erst

Martha Sotiriou Quelle: Regine Buddeke

vor zwei Wochen anfingen, Schumanns Zyklen „Dichterliebe“ und „Frauenliebe und -leben“ zu erarbeiten, die sie vorher noch nie gesungen haben, kann man nur den Hut ziehen. Dass beide keine Deutschmuttersprachler sind – Schumann hat Texte von Heine und Chamisso vertont – ist nicht zu hören.

Ein bisschen Beethoven muss sein

Wilson taumelt blitzschnell von schwärmerisch leiser Emphase zu grollendem Pathos und lotet den Dichter im lyrischen Monodrama vielfältig aus. Auch Sotiriou meistert ihr – O-Ton Quander: „etwas aus der Zeit gefallenes Rollenbild der Frau“ – mit vielen schönen Momenten. Zuvor hat sie – ein bisschen Beethoven muss in diesem Jahr einfach sein – dessen „Lied der Mignon“, „An den fernen Geliebten“ und „Sehnsucht“ – letzteres hat Beethoven ganze viermal unterschiedlich vertont: Martha Sotiriou lässt alle vier Versionen leuchten.

Katharina Hinz am Flügel

Im Hintergrund brilliert Katharina Hinz am Flügel: Ihr Part ist beileibe nicht nur die Begleitung der Sänger sondern musikalisch überaus anspruchsvoll – sie ist spielerisch gefordert und leistet in rund 90 Minuten schweißtreibende Schwerarbeit, der absoluter Respekt gebührt.

„Leider sind die Beethoven-Lieder wenig bekannt“, bedauert Quander. Insofern passen die insgesamt vier geplanten Liederkonzerte gut in den Anspruch des Hauses, auch weniger bekannte musikalischen Schätze ins Rampenlicht zu rücken: wenn nicht Oper, dann eben Liederzyklen. Der Beifall zeigt: zu Recht.

Das Programm des Musiksommers 4./5. Juli, 17.30 Uhr Schlosshof: Preisträgerkonzert Martha Sotiriou, Zachary Wilson (30. Internationaler Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss Rheinsberg); Robert Schumann »Dichterliebe« op. 48, »Frauenliebe und -leben« op. 42, Manuel de Falla »Siete Canciones populares Españolas« und Lieder von Ludwig van Beethoven. (28 € | 21 €) 4. Juli, 20 Uhr, Schlosstheater:Opernfilme bedeutender Regisseure – Wolfgang Amadeus Mozart »Die Zauberflöte«; Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann| Klaus Wichmann; Regie: Ingmar Bergman, Dirigent: Eric Ericson – u.a. mit Håkan Hagegård, Birgit Norden, Ulrik Cold. (12 €) 5. Juli 20 Uhr Schlosstheater: Opernfilme bedeutender Regisseure – Giuseppe Verdi »La Traviata« Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Franco Zeffirelli, Dirigent: James Levine – u.a. mit Teresa Stratas, Placido Domingo, Cornell MacNeil (12 €) 11./12. Juli, 17.30 Schlosshof:Sommerliche Serenade – Akademie für Alte Musik Berlin; Joseph Haydn: Divertimento G-Dur Hob. II:2 für Streicher, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie Nr. 10 h-moll MWV N 10, Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade Nr. 13 für Streicher G-Dur KV 525 »Eine kleine Nachtmusik«, Franz Schubert: 5 Deutsche Tänze mit Coda und Trios, Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade Nr. 6 D-Dur »Serenata notturna« KV 239; (28 € | 21 €) 11. Juli, 20 Uhr Schlosstheater: Opernfilme bedeutender Regisseure – Giuseppe Verdi »La Traviata« Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Franco Zeffirelli, Dirigent: James Levine – u.a. mit Teresa Stratas, Placido Domingo, Cornell MacNeil (12 €) 12. Juli, 20 Uhr, Schlosstheater:Opernfilme bedeutender RegisseureCarl Maria von Weber »Der Freischütz«, Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Jens Neubert, Dirigent: Daniel Harding – u.a. mit Juliane Banse, Michael Volle, René Pape, Franz Grundheber (12 €) Sa 18.7.2020 | So 19.7.2020 17:30 Schlosshof 28 € | 21 €Preisträgerkonzert Sissi Qi Wang, Florian Zanger, Klavier: Wanting Qiu – Johannes Brahms »Zigeunerlieder« op.103, Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann, Carl Loewe, Gustav Mahler »Rückert-Lieder« 18. Juli, 20 Uhr Schlosstheater:Opernfilme bedeutender Regisseure – Carl Maria von Weber »Der Freischütz«, Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Jens Neubert, Dirigent: Daniel Harding – u.a. mit Juliane Banse, Michael Volle, René Pape, Franz Grundheber (12 €) 19. Juli 20 Uhr SchlosstheaterOpernfilme bedeutender Regisseure – Georges Bizet »Carmen«; Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Francesco Rosi, Dirigent: Lorin Maazel – u.a. mit Julia Migenes, Placido Domingo, Ruggiero Raimondi, (12 €) 25./26. Juli, 17.30 Uhr, Schlosshof:Preisträgerkonzert Sara Gouzy, Daniel Nicholson – Franz Schubert »Die schöne Müllerin« D 795, Robert Schumann »Frauenliebe und -leben« op.42, Joseph Canteloube »Chants d’Auvergne« (28 € | 21 €) 25. Juli, 20 Uhr Schlosstheater:Opernfilme bedeutender Regisseure – Georges Bizet »Carmen«; Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Francesco Rosi, Dirigent: Lorin Maazel – u.a. mit Julia Migenes, Placido Domingo, Ruggiero Raimondi, (12 €) 26. Juli, 20 Uhr, Schlosstheater:Opernfilme bedeutender Regisseure – Ludwig van Beethoven »Fidelio«, Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann | Christoph Felsenstein, Regie: Walter Felsenstein, Dirigent: Fritz Lehmann – u.a. mit Magda László, Richard Holm (12 €) 1./2. August, 17.30 Schlosshof:Sommerliche Serenade mit der Kammerakademie Potsdam – Mozart: Serenade B-Dur KV 361 »Gran Partita«, Ludwig van Beethoven / Wenzel Sedlak: Harmoniemusik zu »Fidelio«; (28 € | 21 €) 1. August, 20 Uhr Schlosstheater:Opernfilme bedeutender Regisseure – Ludwig van Beethoven »Fidelio«, Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann | Christoph Felsenstein, Regie: Walter Felsenstein, Dirigent: Fritz Lehmann – u.a. mit Magda László, Richard Holm (12 €) 2. August, 20 Uhr, Schlosstheater:Opernfilme bedeutender Regisseure – Richard Wagner »Der fliegende Holländer«, Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Joachim Herz, Dirigent: Rolf Reuter, Andreas Pieske – u.a. Rolf Apreck, Gerda Hannemann, Karl-Fridrich Hölzke, Rainer Lüdecke; (12 €) 8./9. August, 17.30 Uhr, Schlosshof:Preisträgerkonzert Sunniva Unsgård, Ludwig Obst, Klavier: Gavin Roberts – Ludwig van Beethoven »An die ferne Geliebte« op. 98, Lieder und Duette von Edvard Grieg und Robert Schumann, Richard Strauss »Vier letzte Lieder«; Konzert des Freundeskreises der Kammeroper Schloss Rheinsberg e.V. (28 € | 21 €) 8. August, 20 Uhr, Schlosstheater:Opernfilme bedeutender Regisseure – Richard Wagner »Der fliegende Holländer«, Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann; Regie: Joachim Herz, Dirigent: Rolf Reuter, Andreas Pieske – u.a. Rolf Apreck, Gerda Hannemann, Karl-Fridrich Hölzke, Rainer Lüdecke; (12 €) 9. August, 20 Uhr, Schlosstheater: Opernfilme bedeutender Regisseure – Wolfgang Amadeus Mozart »Die Zauberflöte«; Moderation Prof. Georg Quander | Knut Elstermann| Klaus Wichmann; Regie: Ingmar Bergman, Dirigent: Eric Ericson – u.a. mit Håkan Hagegård, Birgit Norden, Ulrik Cold. (12 €) Ausstellung 4. Juli. bis 9. August, immer Donnerstag bis Montag von 11 – 17 Uhr, im Schlosstheater – Theaterdonner und Himmelslicht. Zur Geschichte des Theaters in Rheinsberg. Eine Ausstellung historischer Theatertechnik vom Büro für Bühnentechnik und ihre Geschichte: Kuratoren: Klaus Wichmann* Winfried Kutsch; mit freundlicher Unterstützung der Initiative TheaterMuseum Berlin e. V., gefördert vom Kunst- und Kulturverein Rheinsberg e.V.; (4 € / 3 € ermäßigt, Kinder und Jugendliche in Begleitung Erwachsener frei)

Von Regine Buddeke