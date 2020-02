Vorkaufsrecht in Rheinsberg: Linkenchef empört über Kampf gegen 91-Jährige

Rheinsberg

Als „erbärmlich“ bezeichnet Freke Over das Verhalten des Rheinsberger Bürgermeisters. Die herbe Kritik richtet der Linken-Fraktionschef an Frank-Rudi Schwochow von BVB/Freie Wähler, weil er sich durch ihn nicht richtig informiert fühlt. Es geht dabei um den geplanten Kauf des ehemaligen Elektrogeschäfts in der Berliner Straße.

Das Haus gehört der 91 Jahre alten Elli Volkmann, die den Laden mit ihrer Familie jahrzehntelang führte. Nun will sie das Gebäude veräußern. Als die Stadt davon erfährt, zieht sie das Vorkaufsrecht. Sie will das Grundstück erwerben, das Haus abreißen und dort eine kleine Parkanlage errichten – so wie es die Stadtväter Ende 2018 in der städtebaulichen Zielplanung für die Kernstadt auch beschlossen haben. Elli Volkmann sperrt sich aber gegen den Verkauf an die Kommune und gegen den Abriss, wie sie der MAZ diese Woche berichtete.

Kein Wort vom Kaufinteressenten in Rheinsberg

Freke Over hatte sich in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar nach dem Projekt erkundigt. Der Verwaltungschef erzählte da aber nur, dass er das beschlossene Vorrecht umsetzen will. Kein Wort, dass die Verkäuferin einen festen Kaufinteressenten an der Angel hat, der den Flachbau sanieren und weiterbetreiben will.

„Er hätte uns reinen Wein einschenken sollen“, kritisiert der Linken-Politiker. Dann hätten die Stadtvertreter auch anders über das Thema debattieren können – und vielleicht beschlossen, doch auf das Vorkaufsrecht zu verzichten.

Laut Freke Over braucht die Stadt das Objekt nämlich nicht unbedingt. Denn an Grünflächen mangele es im Zentrum keinesfalls. Dass das Projekt zu 80 Prozent durch Fördergeld finanziert wird, sei kein schlagendes Argument. Nur wenn wirklicher Bedarf da ist, sollten Steuermittel ausgegeben werden – egal von wem sie bereitgestellt werden, ob durch die Stadt oder das Land.

Freke Over glaubt an Einsicht beim Land

Ein großes Problem durch den Rückzieher mit der Zielplanung, die bereits mit dem Land abgestimmt ist, sieht Over im Gegensatz zu Schwochow auch nicht. Aus seiner Sicht ist Stadtentwicklung etwas Dynamisches. Da könne man sich nicht für immer an einem einmal festgelegten Rahmen binden. Over ist überzeugt, dass auch das Land das so sieht – und der Stadt nur wegen des Verzichts auf das Vorkaufsrecht in diesem Fall keine Steine in den Weg legen würde, wie es der Bürgermeister befürchtet.

Freke Over will nun mit den anderen Stadtverordneten beraten, wie es mit dem Grundstück von Elli Volkmann weitergehen soll. Ob sie einen Antrag auf Verzicht auf das Vorkaufsrecht stellen, sei noch offen.

