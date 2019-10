Flecken Zechlin

Radfahrer, die von Rheinsberg aus die Region mit den vielen Seen im Norden der Prinzenstadt erkunden wollen, müssen sich vorerst weiterhin darüber ärgern, dass der Radweg an der Bundesstraße B 122 in Richtung Zechlinerhütte plötzlich endet. Allerdings soll das Rathaus prüfen, ob die Ausschilderung verbessert...