Manja Präkels ist Rheinsbergs neue Stadtschreiberin

Die Prinzenstadt habe sie mit offenen Armen empfangen, sagt Manja Präkels und lacht. Gleich am ersten Tag sei Frodo von einem Mäuerchen in Nachbars Garten gesprungen und musste gerettet werden. Frodo, so erzählt sein Frauchen, ist ein Frops – also eine Mischung aus französischer Bulldogge und Mops. Und Frodo ist erst elf Monate alt – insofern noch zu klein, um sich selbst zu retten.

Die Nachbarn wären ganz cool gewesen: „So typisch brandenburgisch – man vermutet auf den ersten Blick eine gewisse Schroffheit und dann sind sie sofort ganz unkompliziert.“ Ob er beiße, haben sie gefragt und dann gesagt: ‚Komm‘ se ma rüber, junge Frau. Ick halt‘n so lange fest‘. Man habe viel gelacht und dann kam: ‚Sie sind dann wohl die Stadtschreiberin.‘ „Schon ne kuriose Art, sich bei den Nachbarn vorzustellen – zuckersüß und herzergreifend“, sagt Manja Präkels.

Bei der MAZ wuchs die Idee, Schreiben zum Beruf zu machen

Wann hat Manja Präkels mit dem Schreiben begonnen? Schon als Kind, sagt sie. Aber immer heimlich – ein Berufswunsch sei es zuerst nicht gewesen. „Es kam irgendwie aus mir heraus.“ Erst als sie bei der MAZ anfing – ihr erster Job nach dem Abitur – habe sie gemerkt, dass sie die journalistische Arbeit toll findet, aber noch mehr die künstlerische. Und deshalb mit Sprache arbeiten wollte.

Alleine fühlt sich Manja Präkels im Marstall nicht – sie wird von Frodo beschützt. Quelle: Regine Buddeke

Die Zeit bei der MAZ, 1992 startete sie dort, war toll und prägend sagt sie, mit einem guten Werksvertrag und viel Freiraum – und das in einer Zeit, wo Gleichaltrige eher Schwierigkeiten hatten, in gute Jobs zu kommen. „Eine Zeit, geprägt von der sozialen Katastrophe – aber auch vom Aufbruch“, erinnert sich die 46-Jährige, die im brandenburgischen Zehdenick aufgewachsen ist. Sie sei dankbar, für die drei Jahre voller Erfahrungen und mit tollen Kollegen.

„Man galt als Zecke“

Dort spielt auch ihr erstes vielbeachtetes und preisgekröntes Buch „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ – ein Buch, in dem sie ihre Kindheit und Jugend aufblättert und – mehr mit dem Skalpell als mit weichem Pinsel – ein schonungslos-reales Bild von Zehdenick in den letzten Jahren der DDR und der Umbruchszeit der Wende zeichnet. Etwa „Hitler“, der eigentlich Oliver heißt, ein Sandkastenkumpel der Ich-Erzählerin ist, und wie viele seiner Generation in den Wirren der Wende in die rechte Szene rutschte.

„Ich selbst habe damals aus der eigenen Betroffenheit heraus den Stempel linksradikal bekommen“, sagt sie, „weil ich nicht bei diesem neuen Mainstream ’rechts’ mitgemacht habe. Da galt man gleich als ’Zecke’. Diese Gemengelage hat mich interessiert – warum jemand Freude dran hat, anderen Angst zu machen“, sagt sie – sie habe damals viele Interviews mit rechten aber auch linken Jugendlichen geführt. Deswegen hat sie dann auch Philosophie rund Soziologie studiert: „Das sind ja große Fragen.“

Manja Präkels kannte Opfer und Täter

Manja Präkels hat als 16-Jährige mit angesehen, als 1992 rechte Schläger vor einer Disco einen Jugendlichen zusammenschlugen, der später verstarb – sie kannte sowohl das Opfer als auch die Täter. „Das prägt einen natürlich. Ich habe mich gefragt, wie es dazu kommen konnte. Das interessiert mich bis heute.“ Der Fall ist nur noch als Verdachtsfall in der Statistik. Von den Tätern saß keiner im Gefängnis. – der Verfassungsschutz vertrat eine andere Todestheorie.

Die Autorin hat sich später, nach Erscheinen von Moritz von Uslars „Deutschboden“, für das jener in Zehdenick recherchiert hat, ein öffentlich-mediales Wortgefecht geliefert, weil sie seine Sicht auf die Zehdenicker rechte Szene für zu beschönigend und aufgehübscht hält. „Wir haben uns aber ausgesprochen“, sagt sie. Auch wenn jeder bei seiner Sicht auf Zehdenick bleibe.

Nun also Rheinsberg: Der Musentempel Friedrichs und Heinrichs soll Inspiration für die Stadtschreiberin und Rückzugsort fürs ungestörte Schreiben sein. Quelle: Regine Buddeke

Nun also Rheinsberg. Sie hat nicht lange gezögert, als Peter Böthig, Chef des Tucholsky-Literaturmuseums, bei ihr anrief und fragte, ob sie die 53. Stadtschreiberin werden möchte. „Ich habe sofort zugesagt“, sagt Präkels, die das märkische Kleinstadtleben kennt, auch wenn sie schon lange in Berlin-Kreuzberg lebt. Sie kennt Rheinsberg noch aus Zeiten, als das Schloss noch Diabetikersanatorium war und schätzt die Kleinstadtidylle zwischen Wald und See. „Mein erstes Buch ist hier entstanden – der Gedichtband ‚Tresenlieder‘“, erzählt sie.

Präkels kennt und mag Rheinsberg

Auch als Journalistin kennt sie die Gegend und auch ein paar Leute. „Es war mein Beritt, bis Neuglobsow hoch, meine Familie kommt aus Schulzendorf.“ Rheinsberg nachts im Lockdown, sagt sie und lacht, unterscheidet sich nicht allzu sehr vom nächtlichen Rheinsberg vor zehn Jahren.

Als Berlinerin genieße sie die nächtliche Ruhe und nutze sie zum Schreiben – das gehe in Berlin eher nicht. „Aber mir schnürt es die Kehle zu, wenn ich die Läden hier sehe – man kann nur hoffen, dass alle überleben.“ Das sei zwar in Berlin genauso: „Aber hier kann man sich noch eher vorstellen, dass die Leute sehr zu kämpfen haben.“

Vielleicht eine CD zum 20-Jährigen von „Der singende Tresen“

Was ist der Plan für Rheinsberg? „Idealerweise will ich meinen zweiten Roman beenden“, sagt Manja Präkels. Eine Fortsetzung der „Schnapskirschen“, die in Berlin spielt. Aktuell arbeitet sie gerade an einem Monolog für das Jenaer Theater. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass meine Musiker mich irgendwann hier besuchen und eine neue Platte entsteht.“ Die Texte sind da und warten auf Vertonung. Gedichte hat sie immer in petto. Die Band „Der singende Tresen“ wird 20 Jahre alt – man ist sich einig, dass ein neues Album erscheinen soll, Pandemie hin oder her.

Manja Präkels ist auch schon vier Jahre als Puppenspielerin ihren Lebensunterhalt verdient – durch Zufall: „Als Quereinsteigerin ins kalte Wasser.“ In der Truppe ihres Mannes, der Puppentheater-Stücke schreibt und spielt, ist ein Schauspieler ausgefallen. Präkels sprang ein: „Ich kannte ja alle Texte, war bei allen Proben dabei und hatte Bühnenerfahrung als Sängerin.“ Tagsüber Puppentheater – abends Bandauftritte: „Das war ne wilde Zeit.“

Als Puppenspielerin gearbeitet

Die Bühnenerfahrung allerdings ist hart erarbeitet. Ein Freund von ihr, auch aus Zehdenick, habe ihre Gedichte vertont – das sei für sie der Einstieg in die Musik gewesen. „Da habe ich gehört, wie sich das gesungen anhört.“ Sie selbst habe sich nicht getraut, die Gedichte vorzutragen. „Aber mit Musikern und singend – da hat es sich ergeben.“ Manja Präkels griff zum Mikro. „Wir haben klein angefangen. Es ist gewachsen. Und nun gibt es uns 20 Jahre – das ist toll.“

Rheinsbergs Ruf als „Musentempel“ lässt hoffen, dass Manja Präkels‘ halbes Jahr als Stadtschreiberin Früchte trägt. Früchte, die hoffentlich wieder in einer öffentlichen Lesung gipfeln, wie es üblich ist. Vielleicht sogar mit Band.

