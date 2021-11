Marc Secaras Berlin Jazz Orchestra musizierte mit Uschi Brüning und Jiggs Whigham in Rheinsberg

Rheinsberg

Zum Schlagzeugsolo marschieren die Musiker auf die Bühne und legen los, Dirigent und Posaunist Jiggs Whigham wirft eine Kusshand in den Saal, Marc Secara singt ein mitreißendes „I don’t mean a Thing“ und die Richtung ist klar: Es wird gejazzt und das mit ganzer Kraft. Im Jahr 2000, also vor 21 Jahren wurde das Berlin Jazz Orchestra gegründet, mehr aus einer Schnapsidee heraus, wie Gründer Marc Secara erzählt: Wir nannten uns Telefonband, weil wir uns zum Proben immer zusammentelefonieren mussten“, erinnert er sich.

Inzwischen ist die Bigband unter der künstlerischen Leitung von Jiggs Whigham zu einem der renommiertesten Klangkörper seiner Art in ganz Deutschland geworden, die Musiker allesamt gefragte und renommierte Künstler des Genres.

Am Freitag feiert sie, coronabedingt um ein Jahr verschoben, ihr 20-jähriges Bandjubiläum im Rheinsberger Schlosstheater: mit Songs quer durch die 21 Jahre Bandgeschichte. „I have a wonderful Band”, hat Secara einen Jazzstandard zum Jubiläumsständchen umgedichtet. Klar, es ist eine wunderbare Band, das wird in jeder Note deutlich.

Jiggs Whigham, den die Jazzgröße Till Brönner als einen der drei weltbesten Posaunisten bezeichnet hat, so erzählt Secara, gibt sich ebenfalls die Ehre einiger Soli, obgleich er stark vom Hexenschuss erwischt wurde, wie er am Ende erklärt. „Aber wer in meinem Alter morgens ohne Schmerzen aufwacht, ist tot“, scherzt der 78-Jährige.

Marc Secara hat ihn gleich im ersten Jahr der Band im Berliner Jazzclub Quasimodo gefragt, ob er sich musikalisch um die Band kümmern will. Whigham, der mit Größen wie Ella Fitzgerald, Tony Bennett, Duke Ellington und Count Basie auf der Bühne stand und auch das Brandenburger Landesjugendjazzorchester und das Bundesjugendjazzorchester leitet, hat sofort zugesagt, auch wenn er damals stark bei der Rias-Bigband eingespannt war.

Das Orchester, dem sogar der preisgekrönte amerikanische Arrangeur Jack Cooper Titel auf den Leib schrieb, hat mit vielen Jazz-Größen zusammengearbeitet: Dieter Hallervorden, Patti Austin, Joja Wendt, Alfred Biolek, Bill Ramsey, Manfred Krug und auch Uschi Brüning. Die Jazzikone ist am Freitagabend für eine Handvoll Songs als Stargast dabei. „September“ ist eine bittersüß-melancholische Ballade, aber die Brüning kann auch anders und blättert alle Register flirrenden Jazzgesangs auf.

Am Ende gibt es tosenden Applaus – und Uschi Brüning und Marc Secara singen ein Duett vom unvergessenen Manfred Krug. „Das durfte ich ja nie, mit dir singen, wenn Manfred dabei war“, scherzt Secara und beide legen los: „Mach’s gut ich muss gehen“ – voll prickelnder Erotik.

