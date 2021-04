Rheinsberg

Corona macht Arbeit ohne Ende. Trotzdem ist Heidelind Schäfer froh: Hat sie doch in Markus Kersten nicht nur einen jungen, engagierten Kollegen zur Seite, sondern auch gleich einen Nachfolger für ihre Praxis, wenn sie denn einmal ganz in Rente gehen möchte.

Ganz so weit ist es noch nicht – mit 63 Jahren fühlt sie sich noch zu jung für den Ruhestand. Aber immerhin hat die Rheinsberger Allgemeinmedizinerin die von ihr 1991 zuerst in der sogenannten Poscich-Villa gegründeten und 1993 in die Kirchstraße umgezogene Praxis nun in die Hände ihres jungen Kollegen gelegt – nach mehr als 30 Jahren als Chefin.

Ein Rollentausch: Markus Kersten ist seit 1. April der neue „Boss“ und Heidelind Schäfer seine Angestellte. Ist der Arbeitsalltag für beide nun anders? „Ich kann endlich etwas kürzer treten“, sagt Heidelind Schäfer. „Ja, ich komme deutlich später nach Hause“, sagt der 38-Jährige und lacht dabei. Seine Frau würde das aber unterstützen. Auch wenn sie nun für ihre eigenen Patienten – Anne-Rose Gerlach betreibt eine Podologie-Praxis in Rheinsberg – etwas weniger Zeit hat.

Rund 2500 Patienten im Quartal

Heidelind Schäfer hat Glück gehabt: Viele Arztpraxen im ländlichen Raum finden keinen Nachfolger. Im Fall des dynamischen Duos Schäfer/Kersten sieht das anders aus – auch für die Patienten aus Rheinsberg und Umgebung ist das ein Glücksfall. Markus Kersten ist seit Juli 2015 in Schäfers Praxis und kennt die Patienten mittlerweile so gut wie Heidelind Schäfer. Rund 2500 sind es im Quartal. „Bis Markus zu mir kam, waren es rund 1500“, erzählt die Ärztin.

Als Markus Kersten in die Rheinsberger Praxis kam, war es für ihn der letzte Teil seiner Facharzt-Ausbildung. „Ich bin dann gleich dageblieben“, sagt er. Zuvor hat der Ur-Rheinsberger an der Uni Rostock studiert, dann ein Jahr im Rostocker Klinikum Südstadt gearbeitet, später in den Ruppiner Kliniken, wo er in den Bereichen Inneres, Kinderheilkunde und der Notfallambulanz Erfahrungen sammelte. „Später war ich in Wittstock bei Ralf Greese“, sagt er. In dessen Chirurgie-Praxis hat der junge Arzt sein Spektrum noch erweitert.

Markus Kersten mag manuelle Medizin. Quelle: Regine Buddeke

Was macht er am liebsten? „Mir macht alles viel Freude“, sagt er: „Ich behandle gern Alt und Jung.“ Palliativmedizin liege ihm sehr – aber auch manuelle Medizin. Manuelle Medizin? „Ich kann gut einrenken“, erklärt Markus Kersten und lächelt.

An der Wand des Büros hängt außerdem ein Diplom Heidelind Schäfers als Ernährungsmedizinerin. „Ich habe, als ich 1988 nach Rheinsberg kam, viele Jahre im Diabetiker-Sanatorium Hohenelse gearbeitet“, erklärt die Ärztin.

Für beide Mediziner ist derzeit allerdings kaum Zeit, um Luft zu holen: Weil die Praxis in der Kirchstraße auch Pilot-Praxis für Corona-Impfungen jenseits der Impfzentren ist, ist mehr als sonst zu tun. „Seit Mitte März impfen wir nun schon – zuerst 100 Dosen pro Woche, inzwischen 170“, erzählt Markus Kersten, der froh ist, dass mittlerweile auch die anderen Praxen impfen dürfen. Man verimpfe Biontech, Moderna, Astrazeneca. „Was wir halt gerade bekommen“, sagt er.

Pilot-Praxis für Corona-Impfungen

Weil in der Praxis keine Langzeit-Tiefkühlung möglich sei, müssen die zu Anfang der Woche gelieferten Vakzine bis Freitag verimpft sein. „Das setzt einen schon sehr unter Druck“, sagt der Arzt. Das Hin und Her um den Impfstoff von Astrazeneca sieht er mit Sorge. „Das hätte alles viel einfacher sein können“, bedauert er. Gibt es Skepsis von Seiten der Patienten? „Es wurden viele Patienten verängstigt – ich schaffe es nicht, jedem die Angst zu nehmen“, sagt er.

Trotzdem sieht er den Landkreis im Vergleich zu anderen in Brandenburg in punkto Durchimpfung gut aufgestellt. „Am Samstag kommt der Impfbus wieder – das ist eine gute Sache“, sagt er und lobt ausdrücklich den Neuruppiner Kinderarzt David Kissner, den koordinierenden Impfarzt in Ostprignitz-Ruppin. „Der arbeitet derzeit 300 Prozent – ohne seinen Einsatz wären es deutlich weniger Geimpfte.“

Markus Kersten übernimmt die Rheinsberger Arztpraxis von Heidelind Schäfer. Quelle: Regine Buddeke

Für das Team – in der Praxis arbeiten neben den beiden Ärzten noch zwei Krankenschwestern und zwei medizinische Fachangestellte – ist die Pandemiezeit Hochbetrieb. „Aber wir sind ein gut eingespieltes Team und haben gerade alle dasselbe Ziel“, sagt Markus Kersten. Außerdem habe ihm Heidelind Schäfer eine moderne, frisch sanierte Praxis übergeben, in der das Arbeiten Spaß mache. „Es ist mein Traumjob“, so der junge Arzt, der auch in der Rheinsberger Musikszene kein Unbekannter ist.

Kontakt über eine Schülerband

Über die hat sich quasi auch der Kontakt zu Heidelind Schäfer ergeben. „Ich habe mit ihrem Sohn in einer Schülerband gespielt“, erinnert sich Kersten. Gegen Ende seines Studiums habe er Heidelind Schäfer an „Brigittes Grillstube“ getroffen. „Du wirst doch Mediziner. Lass uns mal sprechen“, habe sie gesagt und ihm die Mitarbeit in ihrer Praxis angetragen. Mit Erfolg, wie man sieht. „Markus macht das sehr gut“, lobt sie. „Ich bin erleichtert, die Praxis in so gute Hände zu übergeben.“

Ist es denn gerade schaffbar, jedem Patienten genug Zeit zu schenken? „Es ist gerade schwierig“, räumt Heidelind Schäfer ein. „Aber wir versuchen, uns die Zeit zu nehmen“, ergänzt ihr neuer Chef. „Ich hätte gern mehr Zeit – hoffe aber, dass sich keiner zu kurz gekommen fühlt.“

Von Regine Buddeke