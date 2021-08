Marlen und Sven Rohde aus Rheinsberg sind ein erfolgreiches Autorenpaar

Rheinsberg

Wenn sie etwas sagt, legt er den Kopf leicht zur Seite und hört ihr aufmerksam zu. Ab und an schließt er die Augen, nur kurz, um ihren Worten besser folgen zu können. Dann schaut er sie wieder an. Und ja, da blitzt ein bisschen Bewunderung aus seinem Blick hervor. Erst wenn sie fertig ist, setzt er an – und das Spiel wiederholt sich, spiegelbildlich gedreht.

Nach nur wenigen Sätzen ist klar: Marlen und Sven Rohde sind ein eingespieltes Team. Da gibt es kein Einander-ins-Wort-Fallen, kein Den-anderen-Verbessern, auch wenn sie durchaus nicht immer einer Meinung sind.

Mit zuletzt erschienenem Krimi Bestenlisten gestürmt

Marlen und Sven Rohde sind seit 17 Jahren ein Paar. Und seit einigen Jahren ein Autorenduo. Gemeinsam jonglieren die Rheinsberger mit Sätzen, feilen an jedem Wort, kämpfen um Cliffhanger. „Das ist nicht immer einfach“, sagt Sven Rohde. „Aber es macht Spaß“, ergänzt seine Frau. Sie lachen.

Elf Bücher haben sie unter dem Pseudonym Svarlen Edhor, das aus ihren beiden Namen zusammengesetzt ist, seit 2019 herausgebracht. Die meisten gehören zu einer Urban-Fantasy-Reihe, der Brausesee-Saga. Das jüngste ist ein fast klassischer Krimi. Obwohl der erst seit einigen Tagen auf dem Markt ist, haben sie sich damit schon auf die vorderen Ränge der Verkaufslisten katapultiert.

Bei den Neuerscheinungen der Sparte Krimi-Kurzgeschichten belegen sie den ersten Platz beim Online-Versandhändler Amazon. Auch bei den Bestsellern unter den traditionellen Detektiv-Krimis werden sie dort weit oben gelistet. „Dass das Buch so durch die Decke geht, hat uns selbst überrascht“, sagt Sven Rohde. Obwohl das Paar in den vergangenen Monaten genau hart hingearbeitet hat.

Marlen ist 13 Jahre alt und Sven vier Jahre älter, als sie in ihrer Schulzeit immer wieder denselben Weg von Rheinsberg nach Neuruppin haben. Irgendwann spricht sie ihn im Bus an. Zuerst kommunzieren sie viel per SMS, haben dann ihr erstes Date im Rheinsberger Schlosspark. „Es klingt abgedroschen, aber es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt die Rheinsbergerin. Als Marlen beschließt, zum Deutsch- und Bio-Lehramtsstudium nach Flensburg zu gehen, kommt Sven einfach mit.

Als Malermeister eröffnet er dort einen Betrieb. Der läuft gut. Das Paar heiratet, bekommt ein Kind – und fängt in dieser Zeit an, gemeinsam Geschichten zu erfinden.

Zwei Jahre fürs erste Buch gebraucht

Jeder von ihnen habe schon immer für sich geschrieben, erzählen sie – „seitdem wir einen Stift halten können“, wie Marlen Rohde sagt. Doch die Genres und Stile unterscheiden sich stark: Er mag Historisches wie Schmöker von Dan Brown, sie schwärmt für Horror. Was der eine schreibt, ist nicht unbedingt die Lieblingslektüre des anderen.

Irgendwann fangen die beiden an, gemeinsam Ideen weiterzuspinnen. Sie merken, dass das erstaunlich gut klappt und richtig Spaß macht. 2017 setzen sie sich das Ziel, zusammen ein Buch zu schreiben. Mindestens zwei Stunden am Tag. „Manchmal haben wir in der Zeit eine Seite geschafft, manchmal drei Kapitel“, sagt Marlen. Zwei Jahre dauert es, bis der erste Teil der Brausesee-Saga fertig ist.

Erste Reihe „wie Simpsons im Buchformat“

Sie verlegen ihn selbst, so wie alle späteren Bücher auch, gestalten das Cover, suchen Leseproben aus, lektorieren, verschicken Rezensionsexemplare. Marlen zeichnet auch, damit die Leser sich besser vorstellen können, wie ein Rollrasen aussieht, der laufen kann, der ein Handy ans Ohr hält und der ganz menschliche Dramen durchlebt.

„Der Brausesee ist ein bisschen wie Simpsons im Buchformat“, erklärt der 33-Jährige. Nur eben fantastischer – trotz aller Verrücktheit mit einem starken Bezug zur Realität. Denn jede der skurrilen Buchfiguren – egal ob Rollrasen, Kleiderbügel oder Glühbirne – verfügt über eine ausgeprägte Persönlichkeit. Damit die authentisch rüberkommen, schauspielern die beiden die Passagen des Buchs auch mal gern, bevor sie die Dialoge aufschreiben.

Alles aufgegeben, um zu schreiben

Für ihre Serie finden sie schnell ein Publikum. Kein riesengroßes, aber eine kleine und treue Gemeinde von Fans und begeisterten Lesern.

Sie machen weiter, Buch um Buch. Arbeiten neben dem Job und den Familienverpflichtungen sieben Tage die Woche daran. Verbessern ihr handwerkliches Können, nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Marketing.

2020 entscheiden sie, alles auf eine Karte zu setzen: Das Paar verkauft alles in Flensburg, also auch das Unternehmen, zieht nach Rheinsberg zurück und konzentriert sich beruflich aufs Schreiben.

Corona bremst zwar den Neustart aus. Denn ihre Leser müssen durch die Pandemie in den ersten Monaten statt eines Tags bis zu zwölf Wochen auf ein bestelltes Buch warten, da es in Polen produziert wird und die Grenzen dicht sind. „Das war ein Desaster“, sagt die 29-Jährige.

Die Selbstverleger bleiben trotzdem dabei – und überlegen, mit welchem Genre sie mehr Leser erreichen. Sie schreiben den Krimi „Was für ein Scheißtag“. Darin ermitteln ein älterer Kommissar aus einer Kleinstadt, der sich seiner Rente entgegen sehnt, und eine junge, überehrgeizige Kollegin aus einer Großstadt gemeinsam in einem Mordfall. Für den alten Hasen ist es der erste Mordfall. Die junge Kollegin hofft, mit dem Fall die Karriereleiter hochzuklettern.

Mit diesem Stoff kann das Autorenduo beim leicht Satirischen bleiben, allerdings diesmal von echten Menschen und menschlichen Problemen erzählen. 10.000 Exemplare des Buchs wollen sie bis Ende des Jahres verkaufen. Und haben schon Vorbestellungen für die noch nicht geschriebene Fortsetzung.

Rheinsberger mischen auch im magischen Realismus mit

Daneben arbeiten sie an ihrem nächsten Projekt: einem Roman im Stil des magischen Realismus. Darin geht es um eine Mittvierzigerin, die in ihrem Alltag Zugang zu Zauberkräften bekommt, verrät das Paar, das selbst öfter meditiert.

Angst vor neuen Herausforderungen scheint das Paar nicht zu kennen. „Wir sind ziemlich abenteuerlustig“, sagt Marlen Rohde. „Und verrückte Ideen hatten wir schon immer.“ Wenn zum Beispiel eine Tüte vorbeifliegt, überlegen sie oft, was sie denn denken würde.

Autorenduo aus Rheinsberg scheut kein Risiko

Sven Rohde lächelt und nickt. „Wir sind ganz normale Durchschnittstypen. Aber wir mögen Dinge, die nicht ganz Durchschnitt sind. Dadurch bekommen wir eine völlig andere Perspektive auf die Probleme des Lebens.“

Klar gehöre Mut dazu, sich darauf einzulassen, nur von Büchern zu leben. Zumal als Selbstverleger, der zwar mehr Freiheiten als ein Verlagsautor genießt, aber auch das volle Risiko trägt. „Für uns ist es aber das Richtige.“

