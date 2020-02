Menschen ohne Obdach nun auch in der Stadt

Rheinsberg

Berliner Verhältnisse seien in Rheinsberg angekommen, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ( BVB/Freie Wähler). „Wenn mir dsa jemand vor zehn Jahren erzählt hätte, hätte ich ihn nicht für voll genommen.“

Jetzt gebe es aber tatsächlich auch in seiner Stadt Menschen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben. „Leute, die durchs soziale Netz gefallen sind.“

Obdachlose an der Rheinsberger Rathaustür

Einen großen Unterschied zwischen der Provinz und der Hauptstadt gibt es aber. Denn in Berlin würde wohl kaum ein Obdachloser auf die Idee kommen, an die Tür des Bürgermeisters zu klopfen. In Rheinsberg schon.

Zwei seien es Ende vergangenen Jahres gewesen. Einer Anfang dieses. Sie standen morgens am Rathaus, berichtet Schwochow. Und baten um Hilfe. „Ich bin froh, dass sie sich bei uns gemeldet haben.“

Denn so konnte die Stadt sofort helfen. Und zwar so, dass einer der Obdachlosen in Rheinsberg bleiben konnte. Zwei seien an die Neuruppiner Unterkunft K6 vermittelt worden, die Obdachlose aus dem gesamten Landkreis aufnimmt.

Auch Einsamkeit wird in Rheinsberg zum Problem

Auch dass immer mehr Menschen vereinsamen, werde in Rheinsberg zu einem immer größeren Problem, sagt der Verwaltungschef. „In einer Kleinstadt wie Rheinsberg ist das ein Unding.“

Schwochow überlegt, wie die Kommune an dieser Stelle helfen kann. Noch sei aber keine Lösung in Sicht. Das Silbernetztelefon beispielsweise, eine Hotline, bei der ältere, einsame Menschen jemand zum Sprechen finden – das in Berlin angeboten wird, könne Rheinsberg wegen seiner Größe nicht einfach ebenfalls installieren.

Von Celina Aniol