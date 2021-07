Rheinsberg/ Oranienburg/ Meseberg

In Meseberg ist es der Huwenowsee, der am östlichsten Zipfel das Schloss Meseberg küsst. In Rheinsberg reicht das Schlossgelände bis an den Grienericksee. Und in Oranienburg schlängelt sich die Havel am Schloss vorbei, nur ein paar Meter sind es vom Schloss bis zum Ufer. Alle drei Schlösser haben eines gemeinsam: Sie sind nah am Wasser gebaut. Und das macht ihre Lage ganz besonders.

Schloss Meseberg

Graf Hermann von Wartensleben ließ ab 1736 das heutige Schloss Meseberg in dieser idyllischen Lage errichten, nachdem das alte Herrenhaus in Meseberg im März 1721 abgebrannt war. Auch der Bau der Gartenanlage begann in dem Jahr. 1739 war er vollendet. Mit dem Schloss lassen sich viele klangvolle Namen verbinden. Prinz Heinrich von Preußen zum Beispiel, der zu der Zeit auf dem Schloss Rheinsberg residierte. Dieser machte den Güterkomplex im Jahr darauf seinem Günstling Christian Ludwig von Kaphengst zum Geschenk. Für den Erwerb hatte der Prinz 29 Gemälde seiner Sammlung an Katharina die Große verkauft. Auch Gotthold Ephraim Lessing war einst Schlossherr in Meseberg (sein Vater hatte es 1883 gekauft). Für ihn wurde 1919 im Park ein Mausoleum erbaut. Und Theodor Fontane nahm Geschehnisse um das „Zauberschloss“, wie er es nannte, zum Anlass, daraus seinen Roman Effi Briest zu schreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte das Schloss von der Roten Armee gesprengt werden, das wurde verhindert. Seit 2004 nutzt der Bund das Schloss, das nach umfangreichen Sanierungsarbeiten zum Gästehaus der Bundesregierung avancierte.

Und immer im Blick: der Huwenowsee. Er liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Sonnenberg im Landkreis Oberhavel. Naturräumlich gehört der Huwenowsee zur Granseer Platte; historisch ist er Teil des Ruppiner Landes. Der gekrümmte Rinnensee hat – ebenso wie verschiedene andere Seen der Umgebung – eine west-östliche Ausrichtung. Seine Länge beträgt etwa 2,3 Kilometer, die Breite schwankt zwischen 140 und 260 m. Er hat eine Fläche von circa 37 Hektar. Die durchschnittliche Wassertiefe liegt bei fünf bis zehn Meter. Die größte Tiefe beträgt 16 Meter. Der Huwenowsee ist von Laubwald, überwiegend aus Rotbuchen, umgeben und hat steil ansteigende Ufer. Er entwässert über das Niederfließ nach Westen zum Wutzsee und von dort in das Fluss-System des Rhins.

Schloss Rheinsberg

Wo sich heute das Schloss Rheinsberg befindet, stand im Mittelalter eine Wasserburg. Die Familie von Bredow hatte Rheinsberg im Jahre 1464 von den von Platen „erheiratet“. 1566 ließen die von Bredows ein Wasserschloss in Renaissanceformen an der Stelle der Wasserburg erbauen – direkt am Grienericksee. Friedrich Wilhelm gehörte es, Kronprinz Friedrich (der spätere König Friedrich II.) bekam es wegen seiner Loyalität. 1736 zog er mit seiner Frau, der Kronprinzessin Elisabeth Christine, in den südlichen Flügel des Schlosses ein. Von den Baumeistern Johann Gottfried Kemmeter und Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff wurde der eingeschossige Bau um ein Obergeschoss ergänzt und der Ostflügel um 25 Meterverlängert. Es bildet damit das erste Bauwerk des Friderizianischen Rokoko. Zu literarischer Bekanntheit kam das Schloss durch Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg und die Erzählung Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte von Kurt Tucholsky.

Bis zur Enteignung 1945 gehörten Schloss und Gut dem Haus Hohenzollern, zuletzt dem Kronprinzen Wilhelm von Preußen (1882 bis 1951). In der Deutschen Demokratischen Republik war im Schloss eine Diabetiker-Klinik untergebracht. Heute gehört das Schloss mit seinen Gartenanlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Nach aufwendigen und umfangreichen Restaurierungen ist das Schloss als Museum zu besichtigen. Es beherbergt auch das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum. Im ehemaligen Kavaliershaus ist seit 1991 die Musikakademie Rheinsberg untergebracht, die das Schlosstheater betreibt. Seit 1991 findet das internationale Opernfestival Kammeroper Schloss Rheinsberg im Schlosstheater (Kavalierhaus), Schlosshof und Naturtheater statt.

Die Lage des Schlosses direkt am Grienericksee ist traumhaft. Der See ist durch den kanalartig ausgebauten Rhin mit dem Rheinsberger See verbunden, der übrigens nicht am Schloss liegt. Die Verbindung des Sees mit den angelegten Kanälen und Schleusen innerhalb der Mecklenburger Seenplatte ermöglicht eine direkte Bootsdurchfahrt von Rheinsberg bis zur Nordsee. Der Grienericksee ist bis zu 14 Meter tief. Das Ufer des Sees bietet sich an für Wanderungen in der Umgebung von Rheinsberg (Strecken von sechs bis 25 Kilometer).

Das Schloss Oranienburg. Quelle: Stefan Blumberg

Schloss Oranienburg

Das Schloss Oranienburg hatte Vorgängerbauten: eine Burganlage auf einer Havelinsel (1288 erstmals erwähnt) und ein Jagdschloss (um 1551 erbaut). Kurfürstin Luise Henriette von Oranien wandelte das inzwischen umgebaute Landhaus zu einem Landsitz im holländischen Stil um, der in der Zeit von 1651 bis 1655 entstand. Das Jagdhaus wurde Teil des Schlosses. 1652 wurde das Schloss durch den Großen Kurfürsten auf den Namen „die Oranienburg“ getauft. 1655 hielt Kurfürstin Louise Henriette feierlichen Einzug im Schloss, das direkt an der Havel lag und liegt. 1662 begann das Kurfürstenpaar mit der Errichtung des Potsdamer Stadtschlosses, das über die Havel per Schiff von Oranienburg aus erreichbar war.

Das Oranienburger Schloss ist eines von vier Schlössern in Deutschland, das nach dem Hause Oranien benannt wurde (für vier Schwestern): Schloss Oranienstein bei Diez an der Lahn (Rheinland-Pfalz), Schloss Oranienbaum in Wörlitz (Sachsen-Anhalt) und Schloss Oranienhof bei Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz), das aber nicht mehr existiert. Und eben das Oranienburger Schloss, das das älteste Barockschloss des Landes Brandenburg ist.

Friedrich I. nutzte es für Repräsentationspflichten. Nach seinem Tod blieb es lange im Familienbesitz. Im 20. Jahrhundert war das Schloss in den Jahren 1933 bis 1937 Kaserne der SS. Nördlich des Schlossbaus entstand 1938 ein dreiflügeliger Erweiterungsbau. In diesem kam ab 1941 die Kolonialpolizeischule unter. Im Zweiten Weltkrieg entstanden bei den Bombenangriffen auf Oranienburg 1944/45 am Schloss erhebliche Schäden. Die Sprengung der Schlossbrücke im April 1945 sorgte für weitere Zerstörung.

Das Schloss wurde 1948 bis 1954 äußerlich wiederhergestellt. Nach vorübergehender Nutzung durch die Rote Armee war es seit 1952 Offiziersschule der Kasernierten Volkspolizei (KVP) und später bis 1990 Kaserne der Grenztruppen der DDR. 1997 wurde das Schloss der Stadt Oranienburg übertragen. Es begannen umfangreiche Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten. Heute befinden sich die Stadtverwaltung, das Schlossmuseum, das Kreismuseum sowie das nur etwa acht Meter von der Havel entfernte Schlossrestaurant in dem stadtprägenden Bau in der Innenstadt.

Die direkt vorbeifließende Havel ist mit 334 Kilometern Länge der längste rechtsseitige Nebenfluss der Elbe. Sie entspringt in Mecklenburg-Vorpommern, durchfließt Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt und mündet an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt in die Elbe. 285 Flusskilometer verlaufen in Brandenburg. Mit durchschnittlich 103 Kubikmetern pro Sekunde hat die Havel nach Moldau (150 m³/s) und Saale (117 m³/s) die drittgrößte Wassermenge unter den Nebenflüssen der Elbe. Der größte Teil des Flusslaufs ist schiffbar. 2004 wurde die Havel von den Naturfreunden Deutschlands und dem Deutschen Anglerverband zur Flusslandschaft des Jahres gekürt.

Von Stefan Blumberg