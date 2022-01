Mete Cem Kuzu baut in Dierberg Gitarren

Dierberg

Zu Beginn seiner Karriere schnitzte Mete Cem Kuzu eine Klobrille aus Walnussholz – dann baute er seine erste Gitarre, mit der Hand, nur Hobel, Säge und Ziehklinge waren sein Werkzeug. „Wir sind damals nach Ghana ausgewandert“, erzählt der 46-Jährige, der heute in Dierberg wohnt und dort in seiner Werkstatt E-Gitarren fertigt.

Wir, das waren die kleine Tochter Ellen und Ehefrau Daniela, die das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ghana leitete. Klein Ellen im dortigen Kindergarten, musste ihr Geschäft immer auf dem nackten Porzellan verrichten, wie die anderen Kinder auch. „Ich habe das gesehen und einen Toilettensitz gemacht, den ich übrigens heute noch habe.“

In Ghana gearbeitet

Jemand hatte dann fünf oder sechs neue mit nach Ghana gebracht und er habe seine im Müll gesehen. „Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die wegzuschmeißen. Die war zwei Jahre im Einsatz – aus solidem, massiven Nußbaum – hat viele Kinderpopos gesehen“ Fast sechs Jahre dauerte der Aufenthalt in Afrika, dann wollte es die Vorsehung, dass Ehefrau Daniela in Istanbul ein Stiftungsbüro leiten sollte.

Mete Cem Kuzu ist 1974 in München geboren, aber nicht in Deutschland groß geworden. „Meine Eltern haben in München Betriebswirtschaft studiert und wir sind wieder zurück in die Türkei als ich zwei Monate alt war. Erst später, mit 26 Jahren, bin ich zurück nach Deutschland gekommen.“ Bis dahin hatte Mete Cem Kuzu in Istanbul eine Firma mit 36 Angestellten aufgebaut, die Mess-und Regeltechnik herstellte und sie in mehrere Länder exportierte.

Mete Cem Kuzu in seiner Werkstatt. Quelle: Dirk Becker

„Es lief gut, ja, aber da kam Erdogan an die Macht, das war der Wendepunkt. Ich sage mal deutlich und ganz klar: Wenn ich heute in der Türkei leben müsste, dann würde ich eingehen.“ Er landete nach einem Intermezzo in München stattdessen wegen eines Jobangebots in Berlin, wo es zunächst mit dem Internetverkauf der bekannten Messtechnik weiterging, aber das Geschäft immer schlechter wurde, weil durch das Internet plötzlich jeder so etwas machte. Der Verdienst schwand.

Türke mit deutscher Staatsbürgerschaft

„Ich habe dann bei einer Berliner Agentur in der Online-Redaktion gearbeitet und eins meiner Hobbys zum Beruf gemacht.“ Kleinprogrammierung hieß der Broterwerb, Mete Cem Kuzu konnte alle aktuellen Programmiersprachen, er hatte sie sich selbst beigebracht, wie so vieles in seinem Leben. „Ich bin einer von diesen Menschen, die sagen, das könnte man jetzt auch selber machen. Nach dem Motto, wenn der das kann, kann ich es auch. Vielleicht nicht heute, aber irgendwann.“

So wurde der Türke mit der deutschen Staatsbürgerschaft zum Experten für Messgeräte, für Webseiten-Programmierung, dann für Gitarrenbau. Auf einem Balkon in Ghana, in einem Zimmer mit 20 Quadratmetern in Istanbul, jetzt in Dierberg auf 80 Quadratmetern im Hof seines Hauses, das er in 17-monatiger Arbeit selbst ausgebaut hat.

Mete Cem Kuzu begutachtet einen Gitarrenhals. Quelle: Regine Buddeke

Ein altes Gehöft hat jetzt Platz für die Familie, die jüngste Tochter Su kam vor fünf Jahren dazu, und eben sein neuer Firmensitz – an dessen Eingangstür der Schriftzug Novacorda prangt, wie auf den Kopfplatten seiner Gitarren, die der Wahl-Dierberger seit elf Jahren hauptberuflich baut.

Gitarren in Handarbeit

Im Dorf, wie auch anderswo wird Mete Cem Kuzu akzeptiert. „Du wirst es nicht glauben“, sagt er im Gespräch, „ich habe sogar einen Kunden in Dierberg. Er möchte eine Halbresonanz-Gitarre und ich werde ihm eine neue bauen. Ich bin in Ordnung, ja.“ Auch zu anderen Instrumentenbauern der Region hat er einen guten Draht.

Instrumentenbauer-Quartett: Jan Dayß, Thomas Nitz, Andreas Sommer, Mete Cem Kuzu (v.l.). Quelle: privat

Als es der älteren Tochter Ellen in der Fremde nicht mehr gefiel – „sie wollte endlich einen festen Platz, nicht mehr umziehen nach Ghana und Istanbul“ – sahen es die Kuzus an der Zeit, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Berlin war die erste Option. „Ich wollte eigentlich nach Prenzlauer Berg“, sagt Kuzu, „aber ich habe mich dagegen entschieden.“

Neue Heimat in Dierberg

Ein Erlebnis in einem der Cafés im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ließ in ihm die Erkenntnis reifen,dass dort nicht mehr sein Platz ist. „Ich saß dort, trank meinen Espresso und hinter mir saß ein Engländer, man muss sich das mal vorstellen, der sagte, dass es nicht mehr schön hier sein würde, weil hier so viele Ausländer wohnen. Da habe ich gedacht: Nein, hier ist dein Platz nicht mehr.“

Also fand die Familie ihre neue Heimat in Dierberg. Es hat nun ein bisschen gedauert, einen Kundenstamm für seine Gitarren aufzubauen, „Ich kann mich aber nicht beschweren, ich bin richtig zufrieden.“ Unlängst kam eine Bestellung ins Haus, aus Tennessee, aus Amerika, für eine seiner Gitarrenmodelle mit dem schön klingenden Namen ‚Nathan’. „Es ist schon die zweite Gitarre dieser Baureihe, die ich in die Staaten liefere.“

Eine schöne Gitarre aus Dierberg. Quelle: Novacorda

Es ist wohl die Qualität, die seine Gitarren für die Gitarristen in der Welt interessant machen, die aus ungewöhnlichen Hölzern gebaut und mit ungewöhnlichen Materialien verziert sind. Und Mete Cem Kuzu weiß, wie ein solches ‚Brett‘ klingen muss, weil er selbst in jungen Jahren als Gitarrist in Istanbul die dortigen Bühnen acht Jahre lang bespielt hat. Auch bei den Preisen bleibt der Gitarrenmacher – eigentlich darf er sich in Deutschland nicht Gitarrenbauer nennen, weil er keine solche Ausbildung gemacht hat – moderat.

Wenn andere Hersteller seiner Zunft, er will da keine Namen nennen, horrende Preise für ihre Klanghölzer verlangen, hält Mete Cem Kuzu das für völlig überzogen. „Es ist nur der Hype, keine E-Gitarre ist soviel wert. Ich werde niemals in solche Höhen steigen.“

Von Dirk Becker