Mühlenstraße: Land will Autos zählen lassen

Rheinsberg Rheinsberg - Mühlenstraße: Land will Autos zählen lassen Das Land will wissen, wie viele Autos von der Rheinsberger Mühlen- in die Rhinstraße abbiegen. Nur wenn die Zahlen stimmen, scheint die von der Stadt geforderte Änderung der Verkehrsführung im Zentrum möglich.

Bevor das Land in Sachen Mühlenstraße in Rheinsberg entscheidet, will das Land Details erfahren. Quelle: Peter Geisler