Rheinsberg

Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel, Kaspar Hauser – die Namen stehen allesamt auf dem Türschild. Zuunterst und am größten unter all den Pseudonymen: Kurt Tucholsky. Der Autor und Journalist wird in Rheinsberg hoch gehandelt – schon weil er dem Städtchen 1912 eine wunderbare Liebeserklärung widmete: „Rheinsberg – ein Bilderbuch für Verliebte“.

Tucholsky widmete Rheinsberg ein Buch

Er beschreibt darin einen Kurztrip, den er mit seiner damaligen Gefährtin Else Weil in‘s lauschigen Touristenstädtchen unternahm. Und die Stadt dankt es ihm: Nicht zuletzt mit dem ihm gewidmeten Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum.

Gegründet wurde es 1988. „Aber nur auf dem Papier“, sagt Museumsleiter Peter Böthig über den DDR-Ministerratsbeschluss, im Jahre 1990 zum 100. Geburtstag Tucholskys eine solche Gedenkstätte zu eröffnen. Den Beschluss in die Tat umzusetzen, war indes nicht so einfach. Denn das zu DDR-Zeiten im Rheinsberger Schloss untergebrachte Diabetiker-Sanatorium war noch nicht ausgezogen.

Büste von Kurt Tucholsky. Quelle: Regine Buddeke

Deshalb wurde das Jubiläum im Deutschen Theater Berlin gefeiert. Erst im Frühjahr 1991 wich das Sanatorium und die Tucholsky-Gedenkstätte wurde in einem Flügel des Schlosses eröffnet: In den Räumen, wo die wechselnden Kunstausstellungen des Museums – inzwischen waren es 157 – gezeigt werden. „Die jetzige Dauerausstellung, die ehemalige Sanatoriumsküche, war damals noch Baustelle“, sagt Böthig.

Totenmaske von Tucholsky. Quelle: Regine Buddeke

Der erste Leiter der Gedenkstätte – für ein Museum war die Sammlung einfach noch nicht groß genug – war Detlef Fuchs. Inzwischen hatte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten die Trägerschaft des Schlosses übernommen.

Tucholskys Grammophon Quelle: Regine Buddeke

1992 wurde eine Tucholsky-Leihausstellung aus der Partnerstadt Ascheberg nach Rheinsberg geholt. Richard von Soldenhoff, ein ausgewiesener Tucholsky-Experte, war der Leihgeber. „Er hatte die praktisch fertig im Keller – sie hing dann ein Jahr bei uns“, erinnert sich Peter Böthig, der sich Anfang 1993 auf die Museumsleiterstelle bewarb, als Schloss und Museum personell getrennt wurden.

Am 1. April fing er an – als seine erste Aufgabe sah er es, eine eigene Dauerschau auf die Beine zu stellen. Gefackelt hat er nicht lange: „Ich habe mich durch das Gesamtwerk gelesen und alle Bestände recherchiert“, sagt er.

Mappe mit Brieföffner und Falzbein sowie ein Faksimile von Tucholskys Testament. Quelle: Regine Buddeke

Am 30. Oktober 1993 war es soweit. „Mit der ersten eigenen Ausstellung war Tucholsky im Schloss angekommen.“ 250 Exponate waren es damals – Peter Böthig hat seitdem immer ein offenes Auge für die relevanten Antiquariate und Auktionen. Er ist gut vernetzt und umtriebig: Inzwischen sind 8000 Exponate in der Datenbank gelistet.

Handschriften Tucholskys in Rheinsberg

„Das können wir natürlich nicht alles zeigen – vieles lagert in Archiven und Depots.“ Es gibt stolze 40 Autographen – also handschriftliche Briefe oder Widmungsexemplare des Autors. Dazu jede Menge Fotos, Dokumente, Bücher. Tucholskys Schreibmaschine und Grammophon. Die Schreibfeder.

Tucholskys Schreibmaschine. Quelle: Regine Buddeke

Vieles stammt aus Schenkungen und Nachlässen. Das Ankaufs-Etat sei knapp, sagt Böthig. Deswegen suche er auch immer nach Sponsoren, wenn er einen neuen „Tucholsky-Schatz“ entdecke.

Tucholskys Schreibtisch ist Kernstück des Rheinsberger Literaturmuseums

Das Kernstück der Ausstellung ist natürlich Tucholskys Schreibtisch aus dem schwedischen Exil, samt Sessel, Drehregal und einem Koffer. Anhand von chronologisch und thematisch gegliederten Schautafeln kann man die Lebensstationen des streitbaren Mannes mit der spitzen Feder nachempfinden – aber auch etwas über seine Frauen erfahren, die ihn in seinem Leben begegnet sind.

Tintenfass und Feder Tucholskys. Quelle: Regine Buddeke

Der Raum „atmet“ Tucholskys Geist – an den Wänden sind Zitate aufgedruckt: „Krieg gleich Mord“. „Untergang? Ein Volk geht nicht unter. Es verlaust oder gruppiert sich anders.“ „Es kommt nicht darauf an, daß der Staat lebe - es kommt darauf an, daß der Mensch lebe.“

Sonderausgabe Nr. 1 des Rheinsberg-Büchleins im Tresor

Tucholsky liebte das Leben. Was er hasst? Auch das erfährt man: „Militär, Vereinsmeierei, Rosenkohl, den Mann, der immer in der Zeitung mitliest.“ Ein bisschen Augenzwinkern schwingt in allen seinen Texten. Auch, was er liebt: „Knut Hamsun, tapfere Friedenssoldaten, schön gespitzte Bleistifte, Kampf, die Haarfarbe der Frau, die er gerade liebt.“

Deutschland steht in beiden Aufzählungen: Einmal in Anführungszeichen – quasi gebrüllt und als Inbegriff für eine ideologische Waffe. Als seine Heimat hingegen hat Tucholsky Deutschland immer geliebt.

Tucholskys Reise-Parfümerie - der Autor war stets auf sein gepflegtes Äußeres bedacht. Quelle: Regine Buddeke

Auf die Sonderausgabe Nr. 1 des Rheinsberg-Büchleins ist Peter Böthig besonders stolz. „Ledergebunden, mit Goldschnitt, Prägung – seiner Claire gewidmet.“ Von den einst 30 Exemplaren gibt es nur noch vier, sagt er. Deswegen liegt das gute Stück auch im Tresor und wird nur ab und an bei Führungen gezeigt. Auch die Original-Totenmaske ist ein wichtiges Stück der Sammlung. Aber auch die Reiseparfümerie. „Tucholsky legte Wert auf gepflegtes Äußeres“, weiß Böthig.

Schreibtisch, Stuhl, Koffer und Bücherregal aus Tucholskys schwedischem Exil. Quelle: Regine Buddeke

Der Schreibtisch aus dem schwedischen Nachlass ist eine Dauerleihgabe der Berliner Akademie der Künste. Peter Böthig hat ihn „ergattert“, weil er einen Draht zum Literaturhaus in der Fasanenstraße hatte, in dem einst eine Initiative wirkte, die das Moabiter Geburtshaus Tucholsky wiederbeleben wollte. Das scheiterte, im Literaturhaus gab es nur ein Tucholsky-Zimmer.

„Dort stand der Tisch. Ich kannte ihn, weil unsere Redaktionssitzungen dort stattfanden“, sagt Böthig, der 1990/91 im Redaktionsteam der Zeitschrift „Litfass“ arbeitete.

Peter Böthig hat Tisch nach Rheinsberg geholt

„1999 ist unser Museum als erstes Literaturmuseum in die Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften aufgenommen worden – über diese Kanäle tauchte der Tisch wieder auf – in einem Depot“, erzählt Böthig. Er reagierte sofort, übernahm Transport, Versicherung und Restaurierung. „Seit 2004 steht er nun bei uns.“

Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg Quelle: Regine Buddeke

Was das Museum auch noch leistet, neben den wechselnden Kunstausstellungen und dem kleinen Archiv-Schaufenster, in dem wechselnde Themen beleuchtet werden, ist die Tradition der Rheinsberger Stadtschreiber, die im März 1995 begann.

Stadtschreiber-Tradition in Rheinsberg

Inzwischen waren es 54 teils bekannte und preisgekrönte Autoren, die sich halbjährlich wechselnd die Klinke der kleinen Stadtschreiberwohnung in die Hand gegeben haben. Jeder hat ein Büchlein in Bezug auf Rheinsberg geschrieben, öffentlich daraus gelesen und es dagelassen. So bunt wie die Cover sind auch die Texte selbst.

Die Bücher aller 54 bisherigen Stadtschreiber, die während der Residenz in Rheinsberg entstanden sind, sammelt das Tucholsky-Literaturmuseum als Edition. Quelle: Regine Buddeke

Zum Schmunzeln ist die gesammelte Post an „Herrn Kurt Tucholsky“, die im Laufe der Jahre im Museum ankam. Der damalige Präsident des Deutschen Roten Kreuzes schickte 1993 eine Mitgliedskarte für den DRK-Kreisverband und eine Bitte um Spenden. Eine Firma schickte einen Katalog mit Geschenkideen an den Dichter, ein Verlag offerierte ein Künstlerbuch zum Sonderpreis – schließlich habe Herr Kurt Tucholsky schon einmal beim Verlag bestellt.

Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum Rheinsberg Eröffnet: 1991 als Gedenkstätte, 1993 erste Dauerausstellung: erster Leiter war Detlef Fuchs. Inhalt: Leben und Werk Tucholskys Kontakt: Schloss Rheinsberg, 16831 Rheinsberg; Tel. 033931/3 90 07 oder mail@tucholsky-museum.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10-16 Uhr (ab April bis 17.30 Uhr; Mittagspause 12.30-13 Uhr) Tickets: 4 Euro/erm. 3 Euro; Familienticket 8 Euro; Führungen auf Anfrage Web: www.tucholsky-museum.de

Und auch die Wochenzeitung „Die Zeit“ scheute sich nicht, Herrn Kurt Tucholsky ihre neue Edition historischer Kriminalromane zu offerieren – unterschrieben vom Geschäftsführer. Man kann ja nie wissen, womöglich las Tucholsky gerne Krimis. Im Museum findet sich darüber allerdings kein „Beweisstück“. Aber wenn es eines gibt, wird Peter Böthig es auch finden.

Von Regine Buddeke