Musikakademie Rheinsberg feiert 30 Jahre mit drei Festivals

Rheinsberg

Ein Hoch auf die Musik – und ein dreifaches musikalisches Prosit: So will die Musikakademie Rheinsberg ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Und geht dabei mit Optimismus in die Vollen. „Zwei Festivals bereits im Mai – das ist natürlich heiß“, räumt Musikakademie-Chef Felix Görg angesichts der pandemiebedingten Nichtplanbarkeit von Veranstaltungen ein. Aber: „Nicht planen ist keine Option. Wenn wir es nicht tun, tut es keiner.“ Und ja, es werde spannend.

Mit drei Festivals – dreimal hoch – feiert sich die Bundes- und Landeseinrichtung, die sich mit Vehemenz und viel Herzblut der musikalischen Bildung von Amateurmusikern und Musikpädagogen, musikalischem Nachwuchs und Meisterschülern gleichermaßen widmet. „Wir feiern, indem wir unsere Inhalte feiern“, so Görg. Das sind in der Musikakademie schwerpunktmäßig die Alte Musik, die Neue Musik und die Amateurmusik.

Drei Festivals für drei Jahrzehnte Musikakademie Rheinsberg

So wird zum Auftakt des Jubiläumsjahres im Rahmen der traditionellen Rheinsberger Musiktage zu Pfingsten ein großes Festival der Amateurmusik stattfinden, gefolgt von einem Festival für Neue Musik, in dessen Rahmen erstmals ein Rheinsberger Residenzensemble für neue Musik gekürt wird. Ein Festival für Alte Musik beschließt im September den Festivalreigen – das entsprechende Residenzensemble, also die Rheinsberger Hofkapelle, hat hier schon eine lange Tradition.

Die Oper „Welche Welt“ war ein Theaterprojekt der Musikakademie Rheinsberg und dem Schinkelgymnasium Neuruppin Quelle: Peter Geisler

Felix Görg ist seit 2019 Leiter der Musikakademie. Er hat das Haus als eines „mit riesigem programmatischen Auftrag übernommen, der mich inspiriert hat, die thematischen Schwerpunkte zu aktualisieren und weiter zu entwickeln. „Wir sind ja nicht nur Gast- und Strukturgeber für Proben, Arbeitsphasen und Netzwerktreffen – wir verstehen uns auch als Impulsgeber.“ Er sieht es durchaus auch als seine Aufgabe, die Netzwerke zur Kulturpolitik und anderen Musik-Institutionen auszubauen. „Eine Landesakademie funktioniert nur, wenn man im Verbund agiert.“

Weiterbildung von Musikpädagogen

Was ihm ebenfalls am Herzen liegt, ist die Weiterbildung der Musikpädagogen. „Die haben zwar in Deutschland eine gute Ausbildung aber nur wenig Weiterbildungsstätten. Da können wir als Musikakademie eine wichtige Rolle spielen.“

Felix Görg, Leiter der Musikakademie Rheinsberg, testet den Gong im neu eingerichtete Raum für musikalische Früherziehung. Quelle: Musikkultur Rheinsberg

Nicht zuletzt, um über diesen Katalysator zu helfen, die Musik zu fördern und weiterzuentwickeln. Das sei eine riesige Aufgabe, so Görg. Man wolle nicht nur landesweit sondern auch bundesweit ausstrahlen.

Das sei bereits mit der Gründung der „Bundesakademie für junges Musiktheater“ gelungen, die in Rheinsberg ihre Geburt erlebte. „Musiktheater gehört zur DNA der Musikakademie“, betont Görg und erinnert an die äußerst erfolgreichen Projekte, bei denen Schüler des Neuruppiner Schinkelgymnasiums Opernproduktionen stemmten – es war das Pilotprojekt für die Bundesakademie.

Premiere des Kindermusicals „Zwiebelchen“ in Rheinsberg Quelle: Regine Buddeke

Oder auch das seit vielen Jahren erfolgreiche Kindermusical mit Schülern aus Rheinsberg. Für Görg ist es immer wieder beeindruckend: „Wie weit können wir Kinder und Jugendliche bringen, wenn wir ihnen optimale Voraussetzungen bieten!“

Gastgeber für Amateurmusik und musikalische Weiterbildungsstätte

Stolz ist er auch, dass es gelungen ist, zusätzlich zur Rheinsberger Hofkapelle, die sich alter Musik und historischer Aufführungspraxis widmet, ein Residenzensemble für Neue Musik zu etablieren. „Das ist ein großer Schritt im Sinne der Tradition der Musikakademie“, sagt er. Ein weiterer Baustein wird der Blick auf die frühkindliche kulturelle Bildung sein. „Die Erfahrung von Klang und Ästhetik wird über Grundschullehrer und Kitaerzieher vermittelt“, weiß Görg. Auch für jene will die Bildungseinrichtung da sein.

Der Meisterkurs Junge Ausnahmemusiker gibt ein Konzert im Schlosstheater Rheinsberg Quelle: Regine Buddeke

2020 sei ein schweres Jahr gewesen. „Corona hat einen großen Kahlschlag verursacht“, so Görg. „Und zwar bei denen, für die wir da sind. Das trifft uns als Förderer ins Mark. Es war ein verlorenes Jahr für die Musik.“ Er setzt auf die drei Festivals: „Um Akzente zu setzen, zu inspirieren und zu motivieren.“ Der Ausblick, neu anzufangen, beflügle alle Akteure. „Wir wollen zeigen: Wir sind da!“

Alte und Neue Musik im Fokus

Bei den Musikakademie-Machern habe die Krise durchaus auch positive Aspekte gezeitigt: „Wir wurden runtergehauen und wachgeküsst“, so Görg. Es gebe nun viele Kurse online. „Wir erreichen so Menschen, die sonst nie nach Rheinsberg gekommen wären. Und auch ganz spezielle Zielgruppen.“

Das Ensemble Mozaïque gibt sein erstes Konzert als Rheinsberger Hofkapelle 2020 Quelle: Regine Buddeke

Auch baulich wird sich bei der Musikakademie einiges tun: „Wir haben eine Förderung von Bund und Land bekommen – für die Grundsanierung. Das ist eine Riesenchance, die existierende Infrastruktur der Akademie den neuen Anforderungen anzupassen“, sagt Görg. Digitales Musikmachen brauche nun mal ein anderes Studio als vor 20 Jahren. Insofern ist Felix Görg den vielen Förderern und Akteuren dankbar, die sich im Hintergrund stetig für die Musikakademie eingesetzt hätten.

Und: „Wir sind ja nicht nur die Musikakademie – wir sind ja auch Teil der Musikkultur Rheinsberg“, sagt Görg über den Verbund mit der Kammeroper, mit der im Schulterschluss das Ziel verfolgt werde, das Musikleben in Rheinsberg ganzjährig hochzuhalten.

Tradition historischer Opern

Im Sommer läuft traditionell das Festival junger Opernsänger mit breitem Programm. Auch die Tradition der historischen Oper zu Ostern soll – wenn auch erst 2022 – fortgesetzt werden. Mit gutem Grund.

Die Musikakademie Rheinsberg hat Merlins Insel (oder die verkehrte Welt) von Christoph Willibald Gluck im Schlosstheater aufgeführt. Quelle: Peter Geisler

Die Musikakademie sah sich in ihrer langen Geschichte stets der Aufführung selten gespielter oder gar vergessener Opern verpflichtet – und war überdies ein Bahnbrecher für Uraufführungen neuer Stücke. Das weiß keine besser als Ulrike Liedtke. Die heutige Landtagspräsidentin war, bevor sie 2014 in die Politik und den Bundestag wechselte, 23 Jahre lang Gründungsdirektorin und Herzschlag der Musikakademie, die sie im Jahr 1991 mitgegründet hat.

„Es war eine ganz besondere Zeit – mit großem Gestaltungswillen“, erinnert sich die Rheinsbergerin an die Zeit nach der Wende. „Siegfried Matthus wollte das Opernfest. Ich fand, das allein ist zu wenig und wollte ‚Füße drunterbauen‘ – ganzjährig arbeiten.“ So kam der Akademie-Gedanke auf.

1991 wurde die Musikakademie Rheinsberg gegründet

Sie habe dem damaligen Kultur- und Bildungsminister Hinrich Enderlein Konzepte für Rheinsberg geschickt, ihm in den Ohren gelegen: „Ich glaube, er war irgendwann genervt von mir und meinen vielen neuen Konzepten. Irgendwann hatte ich einen Termin bei ihm, da sagte er: ‚Fangen Sie an‘“, erinnert sich die promovierte Musikwissenschaftlerin und lacht.

Der „Ring des Nibelungen“ war 2013 eine Produktion der Musikakademie für Kinder. Quelle: Peter Geisler

Am 1. April 1991 wurden die beiden ersten Mitarbeiter eingestellt – es war der offizielle Start der Musikakademie. Und Ulrike Liedtke durfte sie leiten.

„Ich habe davor noch beim Berliner Senat gearbeitet und bin dann aus all meinen musikwissenschaftlichen Nischen wie der Akademie der Künste, dem Leipziger Gewandhaus und den Opernproduktionen fürs Fernsehen rausgegangen – und habe die Chance genutzt, kulturpolitisch aktiv zu sein. Da bot sich Rheinsberg an.“

Der Anfang war fast sprichwörtlich: „Mit Leihklavier und zwei ABM-Stellen“, sagt sie. „Aber es gab eine unglaubliche Lust auf diese Arbeit – und einen großen Zusammenhalt“, hat sie schnell bemerkt. „Es war die längste Zeit in meinem Leben – weil so viel passiert ist in dieser Zeit. Aber auch eine sehr schöne.“

Rheinsberger Musiktage: Ulrike Liedtke (li) verleiht Berlin-Rheinsberger Komponistenpreis 2008 an Clara Maïda Juni 2009 Foto: Peter Geisler Quelle: Peter Geisler

Vieles ist ihr aus den 23 Jahren ihres Wirkens in Erinnerung geblieben: Als 1993 die GmbH gegründet wurde und damit Sicherheit ins Boot kam: „Wir konnten einstellen, statt ABM-Kräfte zu beschäftigen.“

Ein Ritterschlag auf Bundesebene war es, als die Musikakademie 1992 in den Arbeitskreis Musikalischer Bildungsstätten in Deutschland aufgenommen wurde, und ein weiterer, als man 2001 Bundesakademie wurde. Das waren Meilensteine – wie auch der Umbau des Kavalierhauses und des Schlosstheaters, für die 1996 eine Zuwendung von 22.917.000 D-Mark bewilligt wurde.

25 Jahre Musikakademie Rheinsberg – die ehemaligen Leiter René Serge Mund und Ulrike Liedtke Quelle: Peter Geisler

1999 wurden Künstlerhaus und Schlosstheater feierlich eröffnet, letzteres im Beisein des ehemaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Die erste Spielzeit im Jahr 2000 war prall gefüllt, darunter zwei Premieren und drei Uraufführungen. Aber auch das Miteinander von akademischer Arbeit an einem Stück – etwa einer wiederentdeckten Oper – waren für die Musikwissenschaftlerin immer wichtig und spannend.

Denn mit der Aufführung allein sei es ja nicht getan. Dazu gesellt sich die komplette musikwissenschaftliche Begleitung und Dokumentation: die Rekonstruktion der Oper, die Herstellung des Notenmaterials, die Recherche der damaligen Aufführungspraxis, die Begleitmaterialien wie Buch, Programmheft und Aufführungs-CD.

20 Jahre Musikakademie Rheinsberg, Ulrike Liedtke und Matthias Platzeck Quelle: Peter Geisler

„Diese Dreiheit von Noten, Büchern und CD war mir immer ganz wichtig“, so Liedtke, die nicht nur für die Auswahl der Stücke und die Konzeption der Produktionen zeichnete, sondern auch ein Händchen für die Auswahl der Komponisten und Künstler hatte. „Das hat für mich die Akademie ausgemacht. Nicht nur Kurse und Aufführungen, sondern auch akademische Arbeit.“

Einer der Höhepunkte war für Ulrike Liedtke, die Oper „La Cecchina“ von Niccolò Piccinni, einem heute nahezu vergessenen Komponisten: „Das war für uns 2006 eine ganz große Entdeckung“, sagt sie. „Es wurde ein tolles Stück, in einer großartigen Inszenierung.“ Für die Regisseurin war es das Sprungbrett an die Berliner Staatsoper, der Tenor wurde an die Wiener Oper geholt – die Musikakademie ist eben eine Talentschmiede.

Beim Silvesterball der Musikakademie Rheinsberg 2013 gab es eine Uraufführung: Konzert für 3 Cembali und 3 Nähmaschinen – vorn rechts Ulrike Liedtke. Quelle: Regine Buddeke

Auch musikpädagogisch hat Ulrike Liedtke in ihrer Zeit an der Akademie viel geschaffen – sie schrieb selbst diverse Ballett-Libretti für Kinder-Stücke, die im Schlosstheater zur Aufführung kamen: „Das Windkind“, den „Laternenmann“ und zuallererst „Das goldene Kalb“ – für Liedtke ein Höhepunkt Neuer Musik im Rheinsberger Theater. Mit dem ging es oft auf Gastspielreise. Aber auch andere Produktionen der Akademie kamen herum – am meisten „Der Maschinenmensch“ des Komponisten Georg Katzer.

Überhaupt liegt die neue Musik Ulrike Liedtke am Herzen – nicht zuletzt manifestierte sich das in den regelmäßigen Rheinsberger Pfingstmusiktagen für Neue Musik.

2009: „Der Laternenmann“ war ein Stück von U.lrike Liedtke für die Musikakademie Rheinsberg. Quelle: Peter Geisler

Sie selbst habe von ihrer Arbeit an der Musikakademie vieles in die Politik mitnehmen können: Der lange Atem und die Akribie für Details, die man für die Rekonstruktion einer vergessenen Oper braucht, seien in der Politik nicht minder gefragt. Und auch der Mut, über den Tellerrand zu gucken und neue visionäre Wege zu suchen, gehört zum Theater und zur Politik gleichermaßen.

Was wünscht die langjährige Direktorin ihrem inzwischen erwachsenen „Baby“ für die Zukunft? „Natürlich ganz viele Besucher und Kursteilnehmer. Ich wünsche ihr eine Beständigkeit, die ich in den letzten Jahren vermisst habe – da ist manches kaputt gegangen. Ich wünsche ihr Stammgäste, Attraktivität und vor allem viele Freunde für die weitere Arbeit.“

Drei Festivals – für die drei Säulen und 30 Jahre Musikakademie 21.–24. Mai – 30 Jahre Amateurmusik@Musikakademie Rheinsberg: Im Rahmen der Rheinsberger Musiktage zu Pfingsten bespielen Musiker und Ensembles der ganzen Region Bühnen drinnen wie draußen und verwandeln Rheinsberg in eine klingende Stadt. Jugendliche Musiker*innen sind aufgerufen, sich bis 1. April mit eigenen Beiträgen zu bewerben – eingeladen sind Bands, Ensembles und weitere Acts für die „Jugendkulturfest – Open Stage Night“ und ambitionierte junge Instrumentalsolisten für das Konzert „Junge Talente Brandenburg“. Neben diesen Mitmach-Konzerten sind über das ganze Pfingstwochenende hinweg Musiker in unterschiedlichsten Besetzungen und Formaten zu erleben: ein großes Ensemblefest am Samstag mit regionalen Ensembles, eine Bläserserenade zur Nacht, einem Chorkonzert sowie erstmalig ein musikalischer Fahrradparcours rund um den Rheinsberger See. Mehr demnächst auf www.musikakademie-rheinsberg.de/mitmachen 28.–30. Mai – 30 Jahre Neue Musik@Musikakademie Rheinsberg: Das „Festival für Neue Musik“ lockt nach Rheinsberg, bei dem zeitgenössische Musik verschiedenster Stilrichtungen in einem entspannten Rahmen zu entdecken ist. Im Auftaktkonzert wird erstmals das „Rheinsberger Residenzensemble für neue Musik“ gekürt. Junge professionelle Ensembles aus ganz Europa stellen sich in einem öffentlichen Auswahlkonzert der Jury und der Öffentlichkeit. Eine eindrucksvolle Location und eine neuartige Konzerterfahrung verspricht das einmalige Konzert mit profilierten Künstlern und Ensembles im stillgelegten Kernkraftwerk Rheinsberg am Samstag. Weitere Konzert-Highlights werden die Auftritte u.a. des Kairos Quartett oder des Ensemble Zafraan mit der Kompositionspreisträgerin Irene Galindo Quero sein. 3.–5. September – 30 Jahre Alte Musik @Musikakademie Rheinsberg: Hier steht Musik des 18. Jahrhunderts im Zentrum. Meisterkurs-Teilnehmer aus aller Welt sowie Nachwuchs-Ensembles präsentieren Barockkompositionen in historischer Aufführungspraxis im Schlosstheater sowie im authentischen Ambiente des Spiegelsaals von Schloss Rheinsberg. Die „Rheinsberger Hofkapelle“ 2021 – das Ensemble La Tabatière – stellt sich erstmals dem Rheinsberger Publikum vor. Das längst überregional erfolgreiche Ensemble I Zefirelli (Rheinsberger Hofkapelle 2013) gastiert ebenfalls. Mit einem Fachsymposium zur Inszenierungspraxis von Musiktheaterwerken der Gebrüder Graun und einem Symposium zum Übertrag von Wissenschaft in die künstlerische Praxis lädt das Festival auch zur wissenschaftlichen Diskussion ein. Als Höhepunkt sind im Schlosstheater Brandenburgische Konzerte von J. S. Bach zu erleben.

Kurze Chronik von 30 Jahren Musikakademie Rheinsberg 1990: Gründung des Kunst- und Kulturvereins Rheinsberg; bis 1993 Träger der Musikakademie und der Kammeroper Schloss Rheinsberg 1991: Unterzeichnung des Übergabeprotokolls der Rheinsberger Schlossanlage an die Kultur; Abordnung von Ulrike Liedtke für den Aufbau der Musikakademie; Vorbereitung des ersten Festivals Kammeroper und der ersten Akademiekurse 1992: Aufnahme der Musikakademie in den Arbeitskreis Musikalischer Bildungsstätten in Deutschland 1993: GmbH-Gründung; Abgabe des ersten Bauantrages für Schlosstheater und Kavalierhaus-Anbau bei der Investionsbank des Landes Brandenburg 1995: Bestätigung der Musikakademie als Anerkannte Weiterbildungseinrichtung; Patentschutz für den Namen „Rheinsberger Hofkapelle“ 1996: Zuwendungsbescheide über 22 917 000 Mark für die Rekonstruktion des Kavalierhauses und den Aufbau eines Künstlerhauses 1997: Grundsteinlegung für das Veranstaltungszentrum Rheinsberg;Unterzeichnung des Betreibervertrages durch Bürgermeister Manfred Richter und Ulrike Liedtke 1999: Eröffnung des Künstlerhauses (Februar) und des Schlosstheaters (Dezember) 2000: Erste Spielzeit der Musikakademie als Betreiberin des Veranstaltungszentrums 2001: Musikakademie erhält den Titel Bundesmusikakademie 2004: „Kritikerpreis für Musik 2004“ vom Verband deutscher Kritiker für die Musiktheaterproduktionen der Musikakademie Rheinsberg 2005: Staatsbesuch des Kanzlers Gerhard Schröder; Gründung des Freundeskreises der Musikakademie 2006: Weiterbildungspreis des Landes Brandenburg; Staatsbesuch des Französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac und der Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011: Feier 20 Jahre Musikakademie Rheinsberg mit 300 geladenen Gästen aus Musik und Politik, MP Matthias Platzeck 2014: Fusion der Musikakademie Rheinsberg und der Kammeroper Schloss Rheinsberg

Von Regine Buddeke