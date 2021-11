Rheinsberg

Es soll ein ganz besonderes Festival werden – mit einer einzigartigen Atmosphäre, so schwebt es Felix Görg, dem Leiter der Musikakademie Rheinsberg vor. Und damit steht er nicht allein.

Marc Secara, der mit der Idee an ihn herangetreten ist, ein Pop-und Jazz-Chorfestival in Rheinsberg zu etablieren, ist die Begeisterung ganz genauso anzumerken. „Ich freue mich, dass das Festival gerade geboren wird, in dieser so schwierigen Zeit für Chöre, die durch die Pandemie besondere Wege finden mussten, um überhaupt miteinander zu singen.“

Vom dreitägigen Festival erhoffen sich die Organisatoren, der Chorszene neue Energie zu geben Chorszene – nicht nur in Brandenburg. Bei einem Festival, das es in dieser Art in Deutschland noch nicht gibt. Vom 20. bis 22. Mai 2022 soll es stattfinden.

Teilnehmen können zwölf Ensembles: Vom großen Chor bis zum kleinen Vokalensemble, von Profis bis zu Laien – jeder wird gern gesehen, verspricht Secara, der das Konzept für das Chorfestival zusammen mit Akademieleiter Felix Görg nach dem Vorbild des amerikanischen „Gold Company Invitational Festival“ der Western Michigan University (USA) entwickelte.

Musikakademie-Chef Felix Görg. Quelle: Thomas Lox

Dort war Secara einstmals mit seinen „Young Voices“, hoffnungsvollen jungen Pop- und Jazzsängern aus Brandenburg. „Das war ein so tolles Feeling, dass ich so etwas unbedingt auch in Deutschland umsetzen wollte.“

Festival will die Deutsche Chorszene fördern

Das klare Ziel: Das Festival will die Deutsche Chorszene fördern, inspirieren und ihre musikalische Kraft für Teilnehmer und Publikum erlebbar machen und als neues Coachingformat für Jazz- und Popensembles Maßstäbe setzen.

„Über allem schwebt der Gedanke der Vernetzung und der Inspiration“, sagt Secara. „Es ist kein Wettbewerb. Es geht nicht um Exzellenz. Es gibt nichts zu gewinnen – aber viel zu erleben.“

Was allen dabei wichtig ist: In einer wertschätzenden und unterstützenden Atmosphäre geht es nicht um besser sein als die anderen, sondern um das gemeinsame Erleben der Musik und der mitreißenden Konzerte. Denn davon wird es viele geben.

Marc Secara leitet auch die Young Voices Quelle: Regine Buddeke

Zuallererst zu nennen die eingeladenen „Top-Acts“. Secara ist völlig begeistert davon, dass sowohl die vielfach international ausgezeichnete A-cappella-Sensation aus Berlin On Air als auch der preisgekrönte dänische 30-köpfige A-cappella-Chor Vocal Line ihre Teilnahme zugesagt haben. „Die kommen extra nach Rheinsberg. Beides absolute europäische Spitzenklasse. Dafür würde ich als Chorsänger barfuß nach Rheinsberg laufen“, schwärmt Secara.

Teilnehmer des Festivals werden auf der Bühne stehen

Aber auch die Teilnehmer des Festivals werden auf der Bühne stehen – in sogenannten Showcases: „Alle Ensembles werden einmal auf die Bühne springen können – für ein kurzes Zeitfenster“, sagt Secara.

Die Bühne wird toll ausgestattet sein: mit Profi-Licht, Profi-Tonmeister, Schlagzeug, Klavier. „Es werden sicher sehr fortgeschrittene Ensembles dabei sein, die locker eine Stunde singen können – aber wir freuen uns auch auf Ensembles, die vielleicht nur vier Titel in petto haben und die ein Feedback brauchen, wie sie auf der Bühne rüberkommen.“

Das bekommen sie in Echtzeit: Während die Ensembles auf der Bühne stehen, gibt es leise Tipps von Experten per Mikro, später gibt es dann ein Video, einen Audiomitschnitt und das Audiofeedback der Coachs. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Die Chöre sollen in der kurzen Zeit ein Maximum mitnehmen“, so Felix Görg, der auch ein Chorleitertreffen und viele „Meets and Greets“ in den dicht getakteten Zeitplan eingebaut hat.

Jeder Chor bekommt ein Extra-Coaching

Jeder Chor bekommt außerdem ein Coaching mit einem der vier Experten. Neben Marc Secara sind das Matthias Becker, der deutsche „Chorpapst“ und Autor mehrerer Bücher über Jazzgesang, weiter Juan Garcia, der einen Lehrstuhl für Chor in Weimar innehat und Kim Nazarian, Sopranistin der New York Voices. „Mit ihr haben wir eine zweifache Grammy-Gewinnerin, sie kommt extra eingeflogen – ein wahnsinniges Highlight“, schwärmt Secara.

Marc Secaras Young Voices gastierten 2019 beim Neujahrskonzert im Rheinsberger Schlosstheater Quelle: Regine Buddeke

Im Saal sitzen während der „Show Cases“ die anderen Teilnehmer und werden mit Sicherheit für viel Begeisterung, Applaus und Stimmung sorgen: „Das wird sehr emotional“ – in einem Raum mit lauter Sängern – selbst für unsere Top-Acts“, prophezeit Marc Secara. Schöner Nebeneffekt: Jedes Ensemble kann von den anderen Auftritten profitieren und bekommt so einen guten Eindruck, wo es selbst steht. Jeder Chor kann schauen, wo er vielleicht einmal hin will. „Da werden sich auch neue Trends zeigen, die Teilnehmer werden sich gegenseitig inspirieren“, hofft Görg auf eine Art Campus-Atmosphäre.

Konzert mit den ganz Großen: Vocal Line aus Dänemerk und On Air aus Berlin treten abends auf

Gleichermaßen möchte Felix Görg zeigen, was die Akademie an Fortbildungen im Bereich anbietet: Chorleitung, Zukunftslabor Amateurmusik, Denkwerkstatt „Aus Passiv wird aktiv“. Nicht, weil man sich unbedingt neue Zielgruppen erschließen wolle, so Görg. „Wir haben kein Problem mit Buchungen – aber ich will, dass noch mehr Ensembles den Nutzen von Arbeitsphasen erkennen – und das Konzept der Akademiearbeit unter die Leute bringen.“

Bewerben können sich Ensembles noch bis zum 28. Februar. Die Gebühr für jeden Teilnehmer beträgt 90 Euro: „Aber darin sind die beiden Top-Konzerte enthalten und das komplette Coaching über drei Tage“, sagt Marc Secara. Um Übernachtung müssen sich die Ensembles selbst kümmern: „Es würde die Kapazität der Musikakademie sprengen“, sagt Felix Görg. Glücklicherweise biete der Rheinsberger Raum mit Jugendherbergen, dem Hafendorf und vielen Pensionen diverse Möglichkeiten.

Nach der Premiere nächsten Mai wünschen sich Felix Görg und Marc Secara, dass das Festival in Serie geht. Wie, ist allerdings noch nicht klar. „Wir wollen erst den Pilotversuch abwarten – aber ja, es soll regelmäßig stattfinden“, sagt Secara. Am besten als Selbstläufer – durch Mund-zu-Mund-Propaganda. „Beim nächsten Mal laden wir dann die New York Voices ein“, scherzt er – oder meint er es womöglich auch ein Stück weit ernst?

Mehr zur Teilnahme gibt es unter: https://musikakademie-rheinsberg.de/kurse/220520-chorfestival-rheinsberg/

Von Regine Buddeke