Rheinsberg

„Vom Dunkel ins Licht“ – so das Motto der musikalischen Osternacht in Rheinsberg, die am späten Karsamstag in der St- Laurentius Kirche rund 25 Zuhörer fand. „Wir hatten schon lange vor, die Osternacht wiederzubeleben – Pläne dazu gab es schon immer“, erzählt Kantorin Juliane Felsch-Grunow, die gemeinsam mit Pfarrer Christoph Römhild die Andacht initiiert und organisiert hat und auch selbst am Klavier saß, musikalisch verstärkt von Thomas Lox am Tenor- und Altsaxophon.

Rund 25 Gäste bei Rheinsberger Osternacht

Die Kirche liegt fast völlig im Dunkel, nur wenige Kerzen erhellen die Szenerie, der Altarraum ist in rötlichen Schein getaucht. Es ist eine ruhige, sehr intime Atmosphäre – die warm-samtenen Farben des Saxophons und die zarten Klavierklänge tun ihr Übriges dazu. Festlich und friedlich ist die Stille, in die sich später der klare Sopran der Kantorin erhebt. Das wirkt erhaben, die Zuhörer halten den Atem an.

Später werden kleine Kerzen verteilt, die in den Bänken der Zuhörer flackern. Christoph Römhild spricht über die Geschichte von Kreuzigung und Auferstehung – immer wieder unterbrochen von sensibel ausgewählten, stimmungsvollen Musikstücken.

Die Osterandacht in der Rheinsberger St. Laurentius Kirche wurde musikalisch begleitet von Kantorin Juliane Felsch-Grunow und Thomas Lox am Saxofon. Quelle: Regine Buddeke

John Rutters Prélude aus der Suite Antique ist nur eines davon: Getragen und von süßer Schwermut singt das Saxophon – zum Wegträumen. Auch die Stücke von Alain Crepin – einem Saxophonisten und New-Classics-Komponisten – gefallen, auch eine arhythmisch-flotte Jazzkomposition. Und auch die finale Fantasie von Denis Bédard ist ein wahrer Ohrenschmeichler.

„Das war richtig gut, schön gemacht – die Akustik hier drinnen ist auch so toll“, flüstert ein Zuhörer am Ende seiner Frau zu. Auch Juliane Felsch-Grunow ist mit der Premiere zufrieden. Es war zwar nicht voll – aber die, die hier waren, sind ganz bewusst zu uns gekommen“, freut sich die Kantorin.

Von Regine Buddeke