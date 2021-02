Musikkultur Rheinsberg vergibt Arbeitsstipendien für freie Musiker

Erstmalig schreibt die Musikakademie Rheinsberg ein Förderprogramm für Ensembles der zeitgenössischen Musik aus. Verbunden ist damit die Vergabe des Titels „Rheinsberger Residenzensemble für neue Musik 2021/22“. Ziel der im Herbst beginnenden, einjährigen Förderung ist die künstlerische und konzeptionelle Weiterentwicklung eines Ensembles, das sich mit zeitgenössischer Musik und der Reflexion von Aufführungspraktiken beschäftigt. Vier Arbeitsphasen in der Musikakademie Rheinsberg sowie vier Konzerte sind Bestandteil des Programms. Bewerben können sich Ensembles mit 4-15 Mitgliedern und freier Besetzung. In einem öffentlichen Auswahlkonzert im Rahmen des „Festivals für Neue Musik@Musikakademie Rheinsberg“ präsentieren sich am 28. Mai drei zuvor ausgewählte Ensembles einer fachlichen Jury und dem Publikum. Bewerbungsschluss ist der 11. April 2021. Weitere Informationen zum Förderprogramm und zur Bewerbung auf https://musikakademie-rheinsberg.de/schwerpunkt/neue-musik/

Die Musikakademie Rheinsberg startet zwei neue digitale Workshopreihen – für jugendliche Musiker und Musikinteressierte, die ihre musikpraktischen Fähigkeiten ausbauen oder berufliche Wege in der Musikwelt aus erster Hand kennenlernen wollen. In der Workshopreihe „Impulse für meine Musik“ geben Dozenten aus der Praxis jeden ersten Samstag im Monat, jeweils von 9.30 – 11 Uhr, konkrete Tipps zu musikalischen Techniken, Methoden und Auftrittstraining. Ob Umgang mit der LoopStation, Improvisation in Alter Musik oder im Jazz – die Dozierenden gehen jeweils auf die individuelle Ausgangssituation der Teilnehmenden ein.

In der Workshopreihe „Karriere in der Musik“, jeden dritten Samstag im Monat von 9.30 – 12 Uhr, stellen erfolgreiche Vertreter des Metiers ihren Werdegang und ihre Tätigkeit vor: Mit dabei sind u. a. ein Studiomusiker, ein Komponist, ein Tonmeister und eine Musiktheaterpädagogin.

Mit einem „Start-up Booster für Ensembles“ richtet sich die Musikakademie zudem an Ensembles in der Gründungsphase. In dieser Online-Workshopreihe geben Dozierende Einblicke in Themen jenseits der künstlerischen Arbeit wie etwa Öffentlichkeitsarbeit und Konzertakquise und vermitteln das passende Handwerkszeug.

Die digitalen Angebote beginnen Anfang März und sind für die Teilnehmenden kostenfrei. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://musikakademie-rheinsberg.de/kurse/