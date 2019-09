Heinrichsdorf

20 Streuobstbäume will der Naturschutzbund in Heinrichsdorf entlang einer Gemeindestraße pflanzen. Später will die Nabu-Ortsgruppe Rheinsberg-Lindow ihre Anzahl in der neuen Allee aufstocken. Vorerst darf sie dort allerdings keinen einzigen in die Erde setzen: Ihr Antrag ist bei der Stadt durchgefallen.

Bere...