Rheinsberg

Frank-Rudi Schwochow wird wohl nicht an der Debatte über seine Arbeit am Dienstag teilnehmen. Zwar sei er grundsätzlich dazu bereit, sich den Kritikern zu stellen, so der Rheinsberger Bürgermeister. Er sei zu dem Termin allerdings weder persönlich eingeladen worden, noch habe er da Zeit. An dem Abend habe er bereits andere Verpflichtungen. „Es ist aber keine grundlegende Absage“, betont er.

Öffentlich Bitte zum Gespräch ausgesprochen

Am Wochenende haben über 100 Rheinsberger gegen die Arbeit der Verwaltung auf den Straßen der Stadt demonstriert. Freke Over, Linken-Fraktionsführer in der Stadtverordnetenversammlung und einer der Organisatoren des Protests, wollte die Veranstaltung als „ein Gesprächsangebot an den Bürgermeister“ verstanden wissen. Er hat dabei Schwochow zu einer öffentlichen Diskussionsrunde am 22. Juni ab 18.30 Uhr vor dem „Fachgeschäft für Demokratie“ seiner Partei in Rheinsberg eingeladen. Allerdings war dieser nicht dabei, als Over das Gesprächsangebot aussprach.

Schwochow sagt, er sei zu einem Austausch grundsätzlich bereit. Bevor er eine Einladung annimmt, möchte er aber wissen, wer genau mit ihm sprechen will und um welche konkreten Themen es dabei gehen soll.

Von Celina Aniol