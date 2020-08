Rheinsberg

Nach der Massenschlägerei zwischen Deutschen und Ausländern in einem Rheinsberger Neubaugebiet vor zwei Wochen will Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) im Gespräch mit den betroffenen Parteien bleiben. „Ich will zu einer Lösung für die gesamte Stadt kommen“, sagte Schwochow am Mittwoch, bevor er sich mit einem Schlichter der Streitparteien traf.

„Zu jeder Geschichte gehören immer zwei Seiten“, sagt Karin Schley-Rosigkeit (58). Die Hauptkommissarin leitet seit 2016 das Rheinsberger Polizeirevier. Die drei Rheinsberger Revierpolizisten sind nicht allein für den Rheinsberger Stadtkern, sondern auch für die umliegenden Dörfer und den Bereich Lindow zuständig. Das ist ein riesiger Bereich, der die 17 Ortsteile der Stadt Rheinsberg sowie die vier Gemeinden des Amtes Lindow umfasst und von Flecken Zechlin im Nordwesten bis nach Rüthnick im Südosten reicht.

Revierchefin ist selbst gespannt, was bei den Ermittlungen herauskommt

Zu den Auseinandersetzungen in dem Rheinsberger Wohngebiet will Karin Schley-Rosigkeit mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nichts sagen: „Ich bin selbst gespannt, was dabei rauskommt.“ Die Polizistin, die aus Lebus stammt und in Oberhavel lebt, räumt aber ein, dass es derzeit weiterhin eine verstärkte Präsenz der Polizei in Rheinsberg gibt.

Immerhin drohte die Auseinandersetzung vor zwei Wochen zu eskalieren, als am Abend rund 100 Tschetschenen, die nicht allein in der Mark leben, nach Rheinsberg kamen. Doch die Lage ist seit dem massiven Einsatz der Polizei sowie der Vermittlung durch einen Streitschlichter zwar weiterhin gespannt, aber bislang ruhig.

Polizistin von der Pike auf

„Man muss stets professionell und sachlich bleiben“, sagt Karin Schley-Rosigkeit. Sie ist Polizistin von der Pike auf. Zu dem Beruf ist sie durch einen Freund der Familie gekommen, „der war fast wie mein zweiter Vater“, sagt sie. In Seelow (die Stadt gehört heute zum Kreis Märkisch-Oderland) hat sie begonnen und sich dann in Bernau (Barnim) zehn Jahre lang um das Pass- und Meldewesen sowie um Personalangelegenheiten der Polizei gekümmert.

1991 wechselte die Handballerin, die seit ihrem siebenten Lebensjahr diesem Sport frönt, mit der ersten Polizeireform zum Präsidium nach Oranienburg und war dort auch eine Zeit lang in der Pressestelle tätig. Ein Jahr später absolvierte sie in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen eine mehrmonatige Ausbildung und machte sich mit dem bundesdeutschen Verkehrs-, Straf- und Verfassungsrecht vertraut.

Die Rheinsberger Wache ist rund um die Uhr besetzt

Damit hatte sie zu DDR-Zeiten nichts zu tun. „Es gab nur die regelmäßige Zweikampf- und Schießausbildung.“ Nach der erfolgreichen Prüfung in Wuppertal blieb Karin Schley-Rosigkeit in Oranienburg, machte dort aber ein Praktikum im sogenannten Wach- und Wechseldienst. Das heißt, sie war auf der Straße als Polizistin unterwegs und saß nicht mehr in einem Büro. „Das hat mir gefallen.“

Sie arbeitete in der Hauptwache des Schutzbereiches Oberhavel und kam 2003 zum ersten Mal als Polizistin nach Rheinsberg. Damals arbeiteten in dem Revier noch 25 Beamte. Doch die nächste Polizeireform war schon in Arbeit.

„Die Rheinsberger Wache ist weiterhin rund um die Uhr besetzt“, betont Karin Schley-Rosigkeit, die auch vier Jahre lang Polizistin in Neuruppin war. Die Mutter zweier Söhne schaut kurz auf die Uhr. Sie muss gleich zu einem Gerichtstermin nach Neuruppin. Auch das gehört zu ihrer Arbeit.

Auch Fingerspitzengefühl gefragt

Die Handballerin findet daran nichts Besonderes, genau so wenig, dass eine Frau das Rheinsberger Revier leitet. In Wittstock sei das nicht anders, sagt Karin Schley-Rosigkeit. Frauen verrichteten die gleiche Arbeit wie Männer. „Als Frau hat man vielleicht manchmal etwas mehr Fingerspitzengefühl“, findet sie. Je nach Situation müsse ein Polizist aber auch mal härter agieren – in Rheinsberg ist derzeit offenbar aber vor allem Fingerspitzengefühl gefragt, damit es nicht erneut zu Massenschlägereien zwischen Deutschen und Ausländern kommt.

