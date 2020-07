Die Polizei hatte am Dienstagabend die zwei Demonstrationen in der Innenstadt eigentlich unter Kontrolle. Doch am Rande gab es einige Rangeleien. Die Folge ist eine Anzeige gegen einen Beamten, der einen 61-jährigen Rheinsberger mehrfach geschubst hat, weil dieser auf eine Aufforderung nicht reagierte.