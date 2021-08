Menz

Im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land können Naturliebhaber viele geschützte Tier- und Pflanzenarten entdecken und in ihrer natürlichen Umgebung beobachten – allerdings nur, solange sie sich möglichst ruhig und rücksichtsvoll verhalten.

Das ist gegenwärtig allerdings nicht immer der Fall. So strömen coronagenervte Menschen in die Natur, die unter dem Ansturm von Tagesausflüglern und Urlaubern leidet – auf Schutzgebiete und Lebensräume wird keine Rücksicht genommen.

Anke Rudnik vor der Naturpark-Tafel auf dem Rastplatz Grünhof Quelle: Cornelia Felsch

„Gäste sind uns im Naturpark immer sehr willkommen“, sagt Anke Rudnik, die Gebietsleiterin der Naturwacht im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. „Doch momentan läuft alles aus dem Ruder. In den letzten zwei Jahren hat die mobile Stadtflucht vieler Menschen uns als Mitarbeiter der Naturwacht vor große Herausforderungen gestellt.“

Rücksichtslos im Naturpark

Die Müllberge in der Natur nehmen zu, Autos und Wohnwagen dringen bis in die geheimsten Winkel vor. Waldwege werden mit Autos und Motorrädern befahren, ausgewiesene Parkplätze werden oft gar nicht genutzt. Zertrampelte Biotope und verlassene Brutplätze sind die Folge.

Polizei, Naturwacht, Fischereiaufseher, Naturschutzbehörde und Förster versuchen gemeinsam Lösungen zu finden, doch dem rücksichtslosen Verhalten vieler Menschen sind sie nicht mehr gewachsen.

„Wir sind einfach zu wenige, um das in vernünftige Bahnen zu lenken“, sagt die Rangerin. Auch die moderne Technik ist ein Problem; idyllische Plätze bleiben nicht lange ein Geheimnis – WhatsApp- Gruppen sorgen dafür, dass Freunde und Bekannte schnell informiert sind.

Naturpark-Knigge regelt Verhalten

„Dabei haben wir festgestellt, wie sehr sich viele Menschen schon von der Natur entfernt haben. Wälder, Seen, Wiesen und Felder werden nur noch als Kulisse für das Freizeitvergnügen genutzt“, sagt Anke Rudnik. Ein „Naturpark-Knigge“ soll die Aktivitäten der Besucher nun in die richtigen Bahnen lenken und sie für einen schonenden und verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt sensibilisieren.

Lange Nacht auf dem Rastplatz Grünhof Treffpunkt für die Lange Naturwachtnacht ist am Freitag, 20. August, um 20 Uhr auf dem Rastplatz Grünhof, am Radweg zwischen Dollgow und Hindenberg. Teilnehmer sollten eine Sitzgelegenheit mitbringen. Eine Voranmeldung ist erwünscht und bis zum 19. August unter der Nummer 033082/5 02 14 oder 0170/7 92 69 47 möglich. Bei einer Anmeldung über den Anrufbeantworter sollten der Name und eine Rückrufnummer angegeben werden.

Besucher sollen auf beschilderten Wanderwegen bleiben, ihren Müll nicht in der Natur entsorgen, Hunde an die Leine nehmen, kein Feuer anzünden oder rauchen, nur auf ausgewiesenen Plätzen nächtigen und für Rad- oder Reittouren nur ausgewiesene Wege nutzen.

Erarbeitet wurde der Naturpark-Knigge erstmals von den Mitarbeitern des Naturparks Barnim. „Diesen können wir nun nachnutzen und wir haben ihn auf den Naturpark Stechlin-Ruppiner Land zugeschnitten“, sagt Anke Rudnik, die auf diese Problematik auch im Rahmen der Langen Naturwachtnacht am 20. August eingehen will.

Sterne zwischen Dollgow und Hindenberg

„Keine Sterne in Athen – dafür Motten, Mond und Mücken in Brandenburg“ ist das Motto der Veranstaltung, die am Rastplatz Grünhof, am Radweg zwischen Dollgow und Hindenberg stattfindet.

An diesem Ort war Ende des 19. Jahrhunderts ein Aussiedlerhof errichtet worden, von dem noch Teile des Hofes sowie eine Feldsteinmauer dort zu finden sind. Heute haben sich dort Fledermäuse eingenistet. 2007 wurde auf einer Nachbarfläche eine Streuobstwiese angelegt, die jetzt im Rahmen des Vertragsnaturschutzes von Schafen und Ziegen des Güldenhofer Züchters Reinhard Brehe beweidet wird.

Zwei Herdenschutzhunde sollen die Tiere vor dem Wolf schützen. Im nahe gelegenen Wäldchen hat die Zernikowerin Ines Alkewitz eine Klotzbeute in einer Kiefer angebracht, um das alte Zeidlerhandwerk wieder zum Leben zu erwecken. In ausgehöhlten Baumstamm-Abschnitten können Wildbienen Naturwaben errichten.

Lange Nacht in der Natur

Eine Info-Tafel informiert über Besonderheiten des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land mit seinen über 180 Seen, über die Bedeutung von Streuobstwiesen, sowie über die Geschichte des Grünhofs, auf dem sich einst ein Göpelwerk befand.

Für Anke Rudnik ist dieser Rastplatz mit all seinen Besonderheiten ein geeigneter Ort, um die Vielfalt zu zeigen, die man dort entdecken kann und auch darauf hinzuweisen, wie verletzlich unsere Umwelt ist.

In der Langen Naturwachtnacht wird sie dort erklären, warum es Regeln und Gebote geben muss, welche Akteure die Bühne betreten, wenn es dunkelt, warum wir in der Finsternis Angst haben und eventuell wird es auch einen „Sternenspaziergang“ geben.

Von Cornelia Felsch