Zechlinerhütte

Es waren weder Außerirdische noch Investoren, die Ferienwohnungen am Pätschsee planen und geheimnisvolle Zeichen an alten Bäumen hinterlassen.

Die weißen Wellenlinien, die man an einigen alten Baumriesen am Großen Pätschsee bei Rheinsberg entdecken kann, weisen auf einen kleinen, äußerst nützlichen Kerl hin: den Eremiten. Man bekommt den Käfer selten zu Gesicht, denn den größten Teil seines Lebens verbringt der Eremit in Mulmhöhlen alter Bäume.

Großkäfer Eremit am markierten Baum. Quelle: Cornelia Felsch

Er schützt als Schirmart zahlreiche weitere Tierarten sowie ihre Lebensräume. Die Mulmhöhlen, die er zum Leben benötigt, bieten gleichzeitig Lebensraum für Fledermäuse, zahlreiche Käferarten, Pilze und vieles mehr. „Spechte, Hohltauben, Waldkäuze und Baummarder sind dort ebenfalls regelmäßig anzutreffen“, sagt Bernd Ewert, Vorsitzender des Nabu-Regionalverbands Neuruppin.

Ein Sommer bei den Eremiten

Seine Sommermonate widmete Ewert in diesem Jahr zum Teil diesem nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützten Käfer. Jeweils sieben Stunden begab er sich an drei Tagen auf die Spuren der Eremiten, hinzu kamen zahlreiche Nachkontrollen und Auswertungen.

Geplant war die Kartierung eigentlich für das Winterhalbjahr, sie musste allerdings aus terminlichen Gründen in den Sommer verschoben werden – für Bernd Ewert ein positiver Umstand, da er so auch eine Waldkauzbrut und Fledermäuse entdeckte.

Im Auftrag der Naturwacht des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land begutachtete er ausgewählte Bäume im FFH-Gebiet (Fauna Flora Habitat- Gebiet) am Großen Pätschsee für die Kartierung von Lebensräumen des Eremiten. Erfasst wurden alle tatsächlichen, wahrscheinlichen und potenziellen Brutbäume des Käfers.

Verdacht an 32 Bäumen markiert

Bernd Ewert konnte allerdings keine lebenden Exemplare des Käfers entdecken – in zwei Fällen gelang ein sicherer Nachweis, an zwölf Bäumen besteht der Verdacht einer Besiedlung. Kot und austretender Mulm am Stammfuß ergeben Verdachtshinweise.

Die markierten Bäume sind von Eremiten bewohnt. Quelle: Cornelia Felsch

In Absprache mit dem Revierleiter des Forstreviers Boberow in der Landeswaldoberförsterei Alt Ruppin, Klaus Werner, kennzeichnete Bernd Ewert 32 Bäume mit spezieller weißer Forstmarkierungsfarbe. Die in Frage kommenden Buchen und Eichen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit älter als 200 Jahre und haben eine Mindesthöhe von sechs Metern.

Die Eremiten bevorzugen einzeln stehende Bäume mit einem bestimmten Mindestdurchmesser und einer ausreichenden Höhe, die bereits einen gewissen Alterungsprozess durchlaufen haben. Nur so ist garantiert, dass die feuchtwarmen Höhlen im Inneren ausreichend Mulm enthalten, von dem sich die Tiere ernähren.

Wohnungsknappheit – alte Bäume sind rar

Diese Höhlen sind meist erst nach Jahrzehnten für den Eremiten „bezugsfertig“. „Die meisten Buchen- und Eichenwälder in unserer Region sind allerdings zu jung und weisen meist eine homogene Stärke und Höhe auf“, sagt Bernd Ewert.

„Große alte, absterbende Bäume sind nur noch sehr selten anzutreffen, etwa im Stechlinseegebiet, in der Buchheide. Ansonsten gibt es nur noch kleine Restbestände, wie der Waldstreifen am Großen Pätschsee.“ Dass die Baumveteranen dort noch vorhanden sind, ist vermutlich früheren Generationen zu verdanken, die dort ihre Tiere weiden ließen. Diese fraßen in den sogenannten „Hutewäldern“ die jungen Bäumchen ab und erfreuten sich an den Früchten der Altbäume.

Auch umsichtigen Förstern wie Klaus Werner sei es zu verdanken, dass die Lebensgrundlage für die Käfer am Großen Pätschsee noch erhalten werden konnte. „Kennzeichnend für den überwiegend etwa einhundertjährigen Buchenbestand ist der hohe Anteil an Bäumen in der Zerfallsphase sowie stehendem und liegendem Totholz.

Flugfaule Eremiten vom Aussterben bedroht

Die Abstände zwischen den Bäumen dürfen nämlich nicht zu groß sein, da der Eremit flugfaul ist“, sagt Bernd Ewert. „In einem Baum lebt eine ganze Population. Ist der Baum nicht mehr geeignet und es finden sich keine weiteren Bäume in der Nähe, so stirbt der Eremit in diesem Gebiet aus.“ Das seltene und unauffällig lebende Insekt ist im Anhang II und IV der FFH-Richtlinie - einer Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union – aufgeführt.

Doch Bäume werden in heutigen Zeiten selten uralt. Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit oder Platzbedarf sorgen dafür, dass sie vorzeitig gefällt werden. Alte Bestände sind deshalb unbedingt schützenswert. Langfristig ist es deshalb wichtig, derartige Wälder und Waldstücke aus der forstlichen Nutzung zu nehmen, um eine ungestörte natürliche Dynamik zu ermöglichen. Das betrifft auch die kleinen Bestände des FFH-Gebiets Großer Pätschsee.

Von Cornelia Felsch