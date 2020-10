Neuruppin

Vom Parkplatz Grüne Hütte gelangt der Wanderer in nordöstlicher Richtung durch den Buchenmischwald zur Badestelle am Großen Wummsee. Auf einem gut ausgeschilderten Rundweg kann man den See bei Flecken Zechlin an der Grenze zu Mecklenburg weiter umrunden.

Neben dem Stechlin gehört der See im Norden des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zu den wertvollsten Klarwasserseen in Norddeutschland.

Um dieses Kleinod auch für nachfolgende Generationen zu erhalten und die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, ist das Baden nur in einem Bereich und zwar an der ausgewiesenen Badestelle erlaubt. Das Tauchen, Surfen, Einsetzen von Booten und Stand-Up-Paddle-Boards ist nicht gestattet, worauf eine große Informationstafel hinweist.

Wummsee beschäftigt Naturbeirat

Das Naturschutzgebiet darf nur auf den ausgewiesenen Wegen betreten werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regeln werden Geldbußen fällig.

Doch die Tafel wird scheinbar immer weniger beachtet, obwohl sie nicht zu übersehen ist. Naturschützer sorgen sich immer mehr um den Erhalt des einzigartigen FFH-Landschaftsgebietes, denn Lösungen sind nicht in Sicht.

„Die Naturwacht hat uns nun um Hilfe gebeten“, sagt Karin Schönemann von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Die Zustände am Wummsee standen jetzt auf der Tagesordnung einer Sitzung des Naturschutzbeirates des Landkreises, der nach längerer Corona-Pause wieder tagte.

Seeadler suchen das Weite

Dabei zeigte sich, dass in den Naturschutzgebieten – vor allem an und auf den Seen – vieles im Argen liegt. Beschädigte Schilfgürtel, Feuerstellen und Müll – die Hinterlassenschaften „naturliebender“ Urlauber und Ausflügler sind vielfältig.

Bade- und Befahrungsverbote werden missachtet, mit dem Auto wird oft bis an den See gefahren. Die Tierwelt wird erheblich gestört. Neben einigen im Schilf brütenden Vögeln gab auch ein Seeadlerpaar in diesem Jahr die Brut auf.

Und daran sind nicht nur Urlauber, sondern oftmals auch Einheimische Schuld. Dort wo der Fischer seinen Liegeplatz verlegt hat und der Zugang zum See durch die bisherige Nutzung für Besucher erleichtert wird, entsteht schnell eine neue Badestelle.

Verstöße müssen geahndet werden

Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Ranger der Naturwacht, Förster und ehrenamtliche Naturschützer verbringen viele Stunden ihrer Freizeit mit Kontrollgängen. Einer von ihnen ist Bernd Ewert, der auch dem Naturbeirat angehört.

„Wir haben es nun geschafft, dass kein Großvogel mehr am Wummsee brütet, mit Naturschutz hat das nichts zu tun“, sagt er verbittert. Naturschutzhelfer, die im Auftrag des Landkreises unterwegs sind, haben das Recht, Personalien aufzunehmen, wenn sich Menschen rechtswidrig verhalten. Verstöße müssen allerdings auch beweisbar sein, wenn sie geahndet werden sollen.

„Vermutungen reichen da nicht aus“, sagt Karin Schönemann. Doch oft sind die Sünder schon verschwunden, auch wenn die Feuerstelle noch warm ist.

Viele Kontrollen in Coronazeiten

„Der Wummsee war schon immer ein Schwerpunkt“, sagt sie. „Aber in diesem Jahr war es besonders kritisch. Wir haben viel mehr Zeit investiert und trotzdem wird die Situation nicht besser.“ Das bestätigt auch Naturparkleiter Mario Schrumpf, der an vielen versteckten schönen Plätzen im Naturpark immer wieder Wohnmobile entdeckte.

„Die Urlauber sind bei uns alle herzlich willkommen“, sagt Karin Schönemann, aber sie müssen sich an die Regeln halten.

„Für Fehlverhalten gibt es einfach zu wenig Konsequenzen, die Leute werden belehrt und das war’s dann. Sie müssen zur Kasse gebeten werden“, sagt Bernd Ewert. Doch das Problem ist eine fehlende Verordnung.

Aktuelle Naturschutzverordnung gefordert

„Für die Durchsetzung des Naturschutzgesetzes existiert in den Neuen Bundesländern nur eine Behandlungsrichtlinie aus DDR-Zeiten, die allerdings vor Gericht oft nicht ausreicht.

Für den Naturschutzhelfer und Vorsitzenden des Nabu-Kreisverbands Neuruppin ist es dringend an der Zeit, dass das Land Brandenburg eine moderne Naturschutzverordnung erarbeitet. „Wenn das Land nicht bald handelt und wir nicht in der Lage sind, unsere wertvollsten Lebensräume zu bewahren, dann brauchen wir dort auch keinen Naturschutz-Status.“

Naturschutzbeirat – Einsatz für die Natur Der Naturschutzbeirat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin ist ein Gremium fachkundiger Bürger, die sich beruflich oder ehrenamtlich für den Naturschutz einsetzen. Der Beirat wird vom Landkreis für fünf Jahre bestellt. Dazu gehören sieben Mitglieder und sieben Stellvertreter. Er tagt vier Mal im Jahr. Bei Bedarf werden zusätzliche Termine vereinbart. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Beirat wird in alle wichtigen Entscheidungen und Maßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde mit einbezogen. Er unterstützt die Naturschutzbehörden fachlich und weist auf Probleme hin. Fehlentwicklungen in Natur und Landschaft soll so entgegen gewirkt werden.

Von Cornelia Felsch