Alte Obstbaumsorten am Wegesrand

Menz

Neben alten Apfelsorten pflanzten Partner des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land zwischen Menz und Dollgow in den vergangenen Tagen Birnen- und Pflaumenbäume sowie andere Gehölze. Entlang des Ortsverbindungsweges – der sogenannten Stege – werden in den kommenden Jahren auf einer Länge von 700 Metern insgesamt 58 neue Obsthochstämme mit alten Sorten aus dem „Genressourcenprojekt Streuobst“ des Naturparks wachsen.

Die Apfelsorte „Geheimrat Dr. Oldenburg“ wurde 1897 an der damaligen Höheren Lehranstalt für Obstbau Geisenheim gezüchtet. Der Kaiser-Wilhelm-Apfel ist eine Sorte, die unter einem anderen Namen bekannt war. 1875 wurde der dem Kaiser Wilhelm zur Geschmacksprobe vorgelegt, der darauf hin die Namensverwendung für diesen Apfel genehmigte.

Prinzessin Marianne ist eine alte Birnensorte, die um 1800 in Belgien gezüchtet wurde und nun in der Mark Brandenburg gedeihen kann. Eine besonders alte Birnensorte ist die Gute Graue, die schon 1675 bekannt war. Ab dem 18. Jahrhundert wurde sie aus Frankreich nach Deutschland eingeführt.

Es entstehen auch ein blütenreicher Waldsaum und eine Hecke

In unmittelbarer Nähe entsteht ein blütenreicher Waldsaum sowie eine 750 Meter lange und sechs Meter breite Hecke aus verschiedenen Sträuchern wie Hunds-Rosen, Hartriegel und Hasel, sowie Wildapfel und Feldahorn.

Frank Rumpe vom Biohof Kepos in Altglobsow realisiert die Pflanzungen an einem Weg, der bei Spaziergängern sehr beliebt ist. Die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg stellt dem Biohof für dieses Vorhaben Fördermittel in Höhe von 55 222 Euro aus Ersatzzahlungen zur Verfügung. Angeregt hatte das Projekt die Verwaltung des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land.

Mehr als 2500 Bäume alter Streuobstsorten gepflanzt

„Die Pflanzungen sind Teil unserer Bemühungen, die Vielfalt alter und regional typischer Obstsorten zu erhalten und wieder zu vermehren“, sagt Naturparkleiter Mario Schrumpf. Mittlerweile wurden im Naturpark mehr als 2500 Bäume alter Streuobstsorten in die Erde gebracht.

„Das ist biologische Vielfalt, die man schmecken kann und die den Menschen nutzt. Viele Allergiker haben zum Beispiel Probleme mit den gängigen Supermarktsorten. Die Forschung zeigt, dass traditionelle Sorten verträglicher sind“, sagt Mario Schrumpf.

Die neu angelegte Hecke kommt vor allem den Tieren zu Gute. Zauneidechsen und Amphibien sollen dort Unterschlupf finden. Auch für Kleinsäuger wie Igel oder Marder, für Vögel und viele Insektenarten bietet sie Lebensraum. Auch die Landwirte profitieren davon, denn die Hecke schützt vor Winderosion.

Von Cornelia Felsch