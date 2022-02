Dierberg

Der Wetterbericht lässt die Mitarbeiter der Naturwacht des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land hellhörig werden: Es wird wärmer und feucht – ideale Bedingungen, um die Amphibien aus den Winterquartieren hervorzulocken.

Dort haben sie unter Laub und in Erdhöhlen Winterschlaf gehalten. Jetzt beginnt die Wanderung zu ihren Laichgewässern. In Altglobsow hat ein Mitarbeiter bereits den ersten Moorfrosch entdeckt.

600 Meter Krötensperre bei Dierberg

Ranger und ihre freiwilligen Helfe rollen am Zollhaus bei Dierberg den 600 Meter langen Krötenzaun aus. Mit dabei ist Maya-Marie Teltzrow. Sie leistet seit September im Naturpark ihr freiwilliges ökologisches Jahr ab.

Stück für Stück wird die Folie mit Metallstäben am Waldrand entlang der Rheinsberger Straße befestigt, die Fangeimer werden auf der Anwanderungsseite in gleichmäßigen Abständen in die Erde eingegraben. Beim Versuch, den Zaun zu umgehen, fallen die Amphibien in die Fangeimer.

„Es ist wichtig, dass die Folie ein wenig die Eimer bedeckt, denn ganz so einfach wollen wir es den Waschbären und den Rabenvögeln schließlich nicht machen“, sagt Karen Steinberg von der Naturwacht-Station in Banzendorf.

Die Rangerin Karen Steinberg legt in jeden Eimer einen Schwamm Quelle: Cornelia Felsch

Sie achtet auch darauf, dass der sandige Boden bis an den Rand der Eimer reicht und die Amphibien direkt zum Eimer geleitet werden. Auf den Boden der Eimer wird ein Schwamm gelegt. Er saugt die Feuchtigkeit auf und dient den Kröten als Schutz.

„Darunter ist es schön feucht und warm“, sagt die Rangerin. „Das sind alles Sachen, die wir durch praktische Erfahrungen im Laufe der Jahre gelernt haben.“

Temporäre Krötenzaune werden jährlich am Kuhburgsberg bei Neuruppin sowie am Zollhaus bei Dierberg errichtet. Die Wiesen hinter dem Zollhaus „Auch in Zühlen haben wir vor einigen Jahren noch temporäre Zäune aufgestellt, aber die Arbeit lohnt sich nicht mehr so recht, denn die Zahl der Tiere ist dort stark zurückgegangen“, sagt Anke Rudnik, Gebietsleiterin der Naturwacht.

Bordsteinkante behindert die Krötenwanderung zum Kalksee

Sind die Nächte lau und feucht werden beobachten Ranger und ihre freiwilligen Helfer dennoch die Wanderaktivitäten. Auch die Ortsdurchfahrt in Binenwalde ist in diesen Zeiten ein gefährliches Gebiet für wandernde Amphibien auf dem Weg zum Kalksee.

Problematisch ist dort die Höhe der Bordsteinkanten, die für Frösche und Kröten kaum überwindbar ist. „Wir stehen mit der Unteren Naturschutzbehörde immer in enger Verbindung. Die Kollegen helfen uns auch am Wochenende bei den Gebietskontrollen“, sagt anke Rudnik.

Um den Krötenzauns zu betreuen, müssen mindestens einmal täglich die Eimer geleert werden – bei starker Wanderaktivität mehrmals. Die Amphibien werden registriert: Zahl, Art und Geschlecht werden festgehalten. Auch eine Tafel vor Ort aktualisieren die Naturschützer täglich.

Tunnel und Zäune als Schutzanlagen

Neben dem Schutz der Amphibien bilden die Daten auch die Grundlage für die Planung von stationären, dauerhaften Schutzanlagen wie Krötentunnel, die bereits in Altglobsow und bei Karwe errichtet wurden. Am Zollhaus wandern Moor-, Grün- und Grasfrösche, Erdkröten, Teichmolche, Rotbauchunken und Knoblauchkröten.

„Am häufigsten haben wir hier Moorfrösche und Teichmolche. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren allerdings stark rückläufig. „Das ist in ganz Brandenburg so“, sagt Anke Rudnik. „Das deutet darauf hin, dass die Tiere unter der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre leiden.“

Viele Arten ziehen nur zum Laichen im Frühjahr in die Gewässer, die übrige Zeit verbringen sie an Land. Fällt über Monate kein Regen, überstehen das viele Tiere nicht. Trocknen die Tümpel zu früh aus, können sich Kaulquappen nicht entwickeln und sterben.

Dramatischer Rückgang der Amphibien

Am Zollhaus bei Dierberg wurden in den Jahren 2013 bis 2015 noch 3000 bis 4000 Tiere gezählt, 2021 waren es gerade einmal 320. Am Kuhburgsberg sank die Zahl von 6000 Tieren im Jahr 2013 auf 41 im vergangenen Jahr.

„Dramatisch ist auch der Rückgang der Arten, für die wir entsprechend Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU europaweit Verantwortung tragen“, sagt der Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land, Mario Schrumpf.

„So wurde in Dierberg im vergangenen Jahr nur noch eine Rotbauchunke erfasst, während 2011 noch 34 nachgewiesen wurden. Beim Kammmolch sank die Zahl von 366 Tieren (2011) auf 11 im vergangenen Jahr.“

Von Cornelia Felsch