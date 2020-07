Rheinsberg

Die Lage eskalierte. Prompt und dramatisch. Wo im ersten Moment die Demonstranten bloß mit Baustellenzäunen die Straße blockierten, rückten bald Polizisten mit Räumpanzern vor. Schoben mit ihnen Autos beiseite, zielten mit Wasserwerfern auf Fensterscheiben. Und bekamen im Gegenzug einiges an den Kopf geschmissen.

Die Hausbesetzer errichteten Barrikaden. Als alle Verhandlungsversuche scheiterten, räumten zwei Tage später viele Tausend Polizeibeamte aus ganz Deutschland zwölf Häuser in Ost-Berlin in der Mainzer Straße. Mit Gasgranaten und Gummigeschossen. Und gegen eine enorme Gegenwehr. Die rund 400 Besetzer wichen am Ende zurück. Sie verloren die Auseinandersetzung.

Anzeige

Freke Over über die Räumung: „Es war ein Trauma“

Eine Straßenschlacht wie die am 14. November 1990 in Berlin hatte es im Nachkriegsdeutschland bis dahin nicht gegeben. Der damalige Polizeipräsident hat sie später als „ Bürgerkrieg“ bezeichnet. Freke Over sagt heute dazu: „Es gab damals massive Gewalt von oben. Es war ein Schock, ein Trauma.“

Weitere MAZ+ Artikel

Freke Over war als 23-Jähriger dabei. Der heutige Ferienland-Betreiber in Heimland bei Rheinsberg war Sprecher der Hausbesetzer in der Mainzer Straße. Das Gesicht der Ereignisse gewissermaßen, die damals zu einer weltweiten Welle der Solidarität führten. Und ist es heute immer noch: Jetzt als Zeitzeuge für ein Hochglanzformat.

Netflix-Dokumentation mit Over soll ab Ende September laufen

Für den Entertainmentriesen Netflix stand das Ex-Enfant terrible der Bürgerlichen dafür im DDR-Funkhaus in der Nalepastraße vor der Kamera. Ausgestrahlt werden seine Erinnerungen an die Besetzung und Räumung ab 30. September als Teil eines politisch-geschichtlichen Dokumentarmehrteilers, in dem es um die Jahre 1989 bis 1991 in Deutschland geht, berichtet der 52-Jährige. Netflix selbst äußert sich dazu nicht.

Ein Problem damit, dass die Doku für einen durch und durch kapitalistischen Globalplayer gedreht wurde, hat der frühere PDS-Abgeordnete in Berlin und heutige Linken-Politiker in Rheinsberg nicht. Wer bei ihm anfragt, dem berichtet er, wenn das die Arbeit im Ferienland zulässt. Nur eine rote Linie zieht Over: „Rechtsextremen Medien würde ich kein Interview geben.“ Ein komisches Gefühl beschleicht ihn an einer anderen Stelle: „Es ist schon merkwürdig, als Zeitzeuge zu gelten.“

Freke Over war Hausbesetzer und Abgeordneter in Berlin sowie Kreistagsmitglied in Neuruppin. Heute ist er Unternehmer und Linken-Lokalpolitiker in Rheinsberg – und er berichtet für eine Netflix-Produktion über die Ereignisse in der Mainzer Straße im Jahr 1990. Quelle: Nele Redlich

In Jugendzentren habe er früher oft über seine Erlebnisse von 1990 erzählt. Etwa einmal im Jahr führe er immer noch Geschichtsinteressierte durch seinen früheren Friedrichshainer Kiez. Seine Berichte sind auch Teil des Buchs „Traum und Trauma: Die Besetzung und Räumung der Mainzer Straße 1990 in Ost-Berlin“ mit Essays von Historikern und Zeitzeugeninterviews, das im Herbst erscheinen soll.

„Es gibt immer noch Menschen, die sich für das Thema interessieren“, sagt Freke Over. Für ihn steht nicht die Aufarbeitung im Fokus. Wichtig sind ihm vor allem die Menschen, mit denen er 1990 zu tun hatte. Die Ideen, die damals im Vordergrund standen. „Es war ein kurzer Sommer der Anarchie.“

Hausbesetzer in Berlin : Versuch einer gelebten Utopie

Einer, der das Vakuum der staatlichen Strukturen in der DDR nutzte, das nach dem Mauerfall in Berlin entstand. Und das viele Ost- und West-Deutsche für die Verwirklichung ihrer Utopien von einem anderen, solidarischeren Zusammenleben nutzen wollten, als sie in die leer stehenden Häuser zogen, die abgerissen werden sollten. Auch Over, der in Hannover aufwuchs und 1989 nach Berlin kam.

„Wir haben versucht, eine Demokratie von unten zu entwickeln“, beschreibt Over die Besetzerträume jenes Jahres, das er trotz der dramatischen Räumung nicht missen möchte. Es seien bis November sechs Monate gewesen, in denen politisch ganz viel möglich schien. Und ganz viel, was Over trotz des Räumungsschocks später in seine Politkarriere rüberrettete, die er später entnervt über das Kuschen seiner Partei als Regierungspartner in Berlin an den Nagel hängte.

Revoluzzer Freke Over ist zahmer geworden

Heute ist der Ex-Hausbesetzer mehr Hausbesitzer denn Rebell. Zwar versprüht sein aus der Konkursmasse der DDR-Konsumgenossenschaft erworbenes Ferienland immer noch den Retrocharme eines Kommunenprojekts. Und Over selbst Revoluzzertöne, wenn er gegen die so oft verkündete Geht-nicht-Politik ankämpft.

„Meine Situation ist jetzt aber eine andere: Ich habe Angestellte, der Betrieb ist etwas anderes als ein gelebtes Kollektiv.“ Trotz flacher Hierarchie, trotz aller Freundlichkeit im Umgang miteinander. „Es dürfte ein bisschen mehr Utopie sein, als es jetzt ist“, sagt Over und lacht.

Ab und zu kommen noch Mitstreiter aus den Besetzertagen in Heimland vorbei. Aber eher selten. Over ist seit seinem Umzug nach Heimland 2004 auch nicht oft in Berlin. „Wenn, dann brauche ich aber ganz viel Zeit, um durch Friedrichshain zu kommen.“

Räumung der Mainer Straße : Platzen der Mauerfall-Träume

Denn trotz der großen Fluktuation bei der Bevölkerung, trotz vieler neuer Strukturen erkennen ihn immer noch viele Menschen im Kiez. Over führt das vor allem auf die elf Jahre seiner Abgeordnetenarbeit zurück.

Ein bisschen aber auch auf das traumatische Platzen der Traumblase nach dem Mauerfall, das nach Over ein Bild in der gewaltsamen Räumung der Mainzer Straße gefunden hat. „So haben sich die Menschen die neu errungene Demokratie nicht vorgestellt.“ Auch viele brave Bürger nicht, die sich nach dem 14. November mit den zuvor nicht immer geliebten Besetzern plötzlich stark solidarisierten.

Lesen Sie mehr unter:

Rheinsberg: Freke Over kandidiert 2017 für den Bürgermeisterposten

Over gegen Rechtsextremisten, der Afd-Chef im Kreistag Ostprignitz-Ruppin ist

Rheinsberg will Laster verbannen, Over plädiert für eine ungewöhliche Lösung

Freke Over will, dass Stadt die wegen Corona fehlenden Baderinge anbringt

Von Celina Aniol