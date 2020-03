Salzstock bei Netzeband: Arbeitsgruppe recherchiert Daten

Netzeband

Etwa 200 Meter tief unter der Erde beginnt der Salzstock bei Netzeband. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse könnte er ebenso wie ein Salzstock bei Flecken Zechlin für ein Atommüllendlager in Frage kommen. Das Problem jedoch: Über dem Salzstock liegt bloße Erde. „Er ist nicht geschützt gegen das Eindringen von Wasser“, sagt der Landesvorsitzende der Grünen Liga Heinz-Herwig Mascher.

Noch ist völlig ungeklärt, wo es künftig in Deutschland ein Endlager für hochradioaktiven Müll geben wird. Erst 2031 soll eine Entscheidung über den Standort gefallen sein. Dennoch sind Menschen in der Region zutiefst beunruhigt. Zu einem Informationsabend über die Standortsuche für ein Atommüll-Endlager kamen am Donnerstag mehr als 100 Interessierte in die Netzebander Temnitzkirche.

Atommüll in 1900 Castorbehältern

„Seit 60 Jahren wird in Deutschland Atommüll produziert“, sagte der Sprecher der Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“ Jochen Stay. „Doch noch ist kein Gramm davon sicher gelagert.“ In 1900 Castor-Behältern werde derzeit hochradioaktiver Atommüll aus Deutschland aufbewahrt. Die ältesten von ihnen dürften nur noch 14 Jahre genutzt werden. „Es besteht wirklich Handlungsbedarf.“

Trotz dieses Zeitdrucks sei unklar, ob die Standortfrage 2031 tatsächlich entschieden sei, sagte Stay. Schon jetzt gäbe es Verzögerungen im Verfahren. „In elf Jahren einen Standort zu finden, wird nicht gelingen.“

Daten in Privateigentum

Den selbst gesetzten Zielen zufolge soll das Auswahlverfahren transparent und partizipativ sein. Doch Stay stellt das in Frage. Ein Teil der geologischen Daten zur Standortsuche gehöre privaten Eigentümern. Bei der Vorstellung des Zwischenberichts zur Standortsuche im September wird ein Teil der Geo-Daten nach Einschätzungs Stays also nicht öffentlich zugänglich sein. „Die Betroffenen werden nicht prüfen können, wie es zu der Auswahl kommt.“

Das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung warnt indes vor unberechtigten Ängsten. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung werde im Herbst lediglich Gebiete benennen, die aufgrund der Aktenlage als ungeeignet erscheinen. Damit sei noch keinerlei Vorentscheidung verknüpft.

Regionalkonferenzen ab Januar

In sogenannten Regionalkonferenzen können sich ab Januar auch Betroffene in die Standortsuche einbringen. Stay kritisiert jedoch, dass sich Laien in kurzer Zeit in eine hochkomplexe Materie einarbeiten müssten. Die eigentliche Entscheidung über den späteren Standort fällt der Bundestag – in dem das bevölkerungsarme Brandenburg jedoch nur 25 Mitglieder hat.

„Es ist im Gesetz nicht vorgesehen, dass Menschen sich ernsthaft einbringen können“, kritisierte Stay. Nur wenn Betroffene sich frühzeitig engagierten, könne es gelingen, aus „einem schlechten Verfahren ein besseres Verfahren“ zu machen.

Arbeitsgruppe recherchiert Daten

Ulrike Laubenthal aus Zempow und andere engagieren sich bereits. Sie haben eine Arbeitsgruppe gegründet. „Wir versuchen alles an Informationen zusammenzutragen, was da ist“, sagt Laubenthal. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern wartet sie gerade auf Antworten vom geologischen Landesdienst.

„Es wird überall Gründe gegen ein Atommüllendlager geben“, sagt Laubenthal. Betroffene sollten nicht gegen das Endlager vor ihrer Haustür kämpfen sondern gemeinsam ein besseres Verfahren erstreiten. Der Grünen-Kreistagsabgeordnete Wolfgang Freese sieht das ähnlich. „Es geht nicht um die Region X, sondern um das Verfahren.“

Engagement könne durchaus Erfolg haben, sagt Stay, der inzwischen auf dreieinhalb Jahrzehnte Protesterfahrung zurückblickt. „Wir waren eigentlich immer dann erfolgreich, wenn wir die Vielfalt unserer Talente genutzt haben.“

Salzstock bei Netzeband

Der Salzstock bei Netzeband reicht nach Recherchen Heinz-Herwig Maschers bis an den Sielmann-Hügel in der Kyritz-Ruppiner Heide heran. „Er sieht aus wie ein aufrecht stehendes Ei“, sagt Mascher. „In der Mitte liegt eigentlich Katerbow.“

Die eigentliche – und endgültige – Einlagerung von Atommüll soll den bisherigen Plänen zufolge erst 2050 beginnen. Zuvor muss an dem Standort, der ausgewählt wurde, ein unterirdisches Lager gebaut werden. Bevor der Atommüll dort unter die Erde gebracht wird, werde er, so Stay, „für Jahrzehnte“ in einer oberirdischen Lagerhalle untergebracht. Neben dem Bau dieser Halle sei auch die Errichtung einer Umpackanlage notwendig, in der die Castoren geöffnet werden und der hochradioaktive Atommüll von Robotern in andere Behälter umgefüllt wird.

Von Frauke Herweg