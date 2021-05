Neue Ausstellung über Rheinsbergs Industriekultur im  Haus für Stadtgeschichte 

Rheinsberg

Tucholsky hat in Rheinsberg Urlaub gemacht – und war damit nicht der Einzige. Das Städtchen ist ein Touristenmagnet: Man denkt an Schloss und Pferdekutsche, Wald und See – aber nicht unbedingt an Industrie. Aber auch die hat immer eine Rolle gespielt in Rheinsberg, wie die neueste Ausstellung des Vereins für Stadtgeschichte zeigt. Mehr als 20 Neugierige sind am Samstag gekommen, um einen ersten Blick darauf zu werfen.

Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Brandenburg

Bei der Schau habe man sich, so erklärt Vereinschef Jörg Möller, erstmals einem Thema des „Kulturlands Brandenburg“ gewidmet: „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Brandenburg“ heißt es in diesem Jahr. „Ein schwieriges Thema für eine Urlaubsstadt wie Rheinsberg“, bekennt er. Aber man habe bereits den Jahreskalender unter dieses Motto gestellt. „Es war wie in jedem Jahr: Zuerst hatten wir Sorge, woher wir zwölf Motive nehmen sollen, und dann hatten wir so viel Material, dass wir nicht wussten, wie wir es unterbringen sollen“, erinnert sich der Vereinschef.

Geschäftsführerin von Kulturland Brandenburg, Brigitte Faber-Schmidt, war zur Eröffnung dabei. Quelle: Regine Buddeke

Die langjährige Geschäftsführerin von Kulturland Brandenburg, Brigitte Faber-Schmidt, hat es sich nicht nehmen zu lassen, zur Eröffnung nach Rheinsberg zu kommen. „Wir sind froh, dass sie den Mut hatten, den thematischen Ball aufzunehmen“, lobt sie. Auch weil es mit Ausstellungen in Coronazeiten ein ewiges Öffnen und Wieder-Schließen sei.

40 geförderte Projekte bei Industriekultur Brandenburg

Das sei bitter. Umso mehr ist sie froh, dass auch kleinere Einrichtungen mit so viel privatem Engagement am Themenjahr teilnehmen, bei dem mehr als 40 Projekte – in ganz unterschiedlichen Formaten – finanziell gefördert werden. „Industriekultur in Brandenburg ist nicht nur die Lausitz“, sagt sie.

Vitrine zur Rheinsberger Steingutfabrik. Quelle: Regine Buddeke

Wohl wahr: Auch in Rheinsberg waren viele Industriezweige gut im Geschäft. Und wer bei Rheinsberg allein an Keramik und Kernkraft denke, so Jörg Möller, liege falsch. Die kleine Stadt hatte in der Vergangenheit einiges mehr zu bieten.

Elf Industriezweige an 25 Standorten

Das haben auch die beiden Ausstellungsgestalterinnen, die Schwestern Sandra Bothe und Susan Kraudßun bemerkt – beide betreiben in Rheinsberg eine Werbeagentur. „Bei Industriekultur habe ich auch zuerst an Schaufelräder in der Lausitz oder Schornsteine in Schwedt gedacht“, erzählt Sandra Bothe. Sie habe sich bei der Arbeit jedoch schnell ein anderes Bild machen können.

Hobelbank der Holzfirma Hüttenrauch. Quelle: Regine Buddeke

„Wir hatten genau 22 Quadratmeter für die Schau zur Verfügung – und das bei insgesamt elf Industriezweigen. Eine Herausforderung“, erklärt Sandra Bothe, die den Besuchern den inhaltlichen roten Faden erläutert. Die Blockwarte des Kernkraftwerks auszustellen oder einen Keramik-Brennofen hätte das Platz-Budget gesprengt. Schlussendlich habe man sich auf die Idee geeinigt, stattdessen die Menschen an ihren Arbeitsplätzen zu zeigen. So habe die Schau „ein schönes Gesicht“.

Die Besucher sind interessiert. Quelle: Regine Buddeke

Großformatige Fotos auf Schautafeln zu den einzelnen Industriezweigen zeigen nun die Arbeiter am Brennofen, an der Wassermühle, in der Carmolfabrik, im Maschinenhaus des AKW. In Vitrinen zeugen kleinere Exponate von den verschiedenen Fabriken und Manufakturen. Vor einer großen Extravitrine können die Besucher über einem Rheinsberger Stadtplan mit exakt 25 Fähnchen raten, welche der 25 Produktionsstandorte der elf Industriezweige sie kennen oder zuordnen können.

Altes Fundstück: Exponat zur Baustoffindustrie. Quelle: Regine Buddeke

Die Exponate zu finden sei manchmal schwer gewesen: Für die optische Firma Oculus etwa habe man wenig gefunden. Als Last-Minute-Exponate habe man noch eine Kittelschürze der EPW aufgetrieben und einen alten Holzschemel des Holzbetriebs Hüttenrauch. „Hans-Norbert Gast hat noch seinen allerersten Fernseher Baujahr 1974 aufgehoben und beigesteuert. Ich war überrascht, dass er ihn aufgehoben hat. Seine Frau übrigens auch“, sagt Sandra Bothe und lacht.

Hildegard Frede hat ein Bild der ersten Carmolfabrik gemalt. Quelle: Regine Buddeke

Was in keiner Ausstellung des Vereins Stadtgeschichte fehlen darf, so erklärt Jörg Möller, ist ein Gemälde zum Ausstellungsthema. Die Rheinsberger Malerin Hildegard Frede hat auch diesmal wieder zum Pinsel gegriffen. „Diesmal war’s schlimm“, sagt sie und schmunzelt. Der Grund war die historische Vorlage: Vom ersten Gebäude der Carmolfabrik gab es nur ein einziges Foto: eine Ansichtskarte von 1927. Das Bild dagegen strahlt.

Von Regine Buddeke