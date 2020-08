Rheinsberg

„Frieden ist etwas anderes als die reine Abwesenheit vom Krieg“, sagt Jürgen Neumann. „Es ist im besten Fall etwas, was man in sich trägt.“ Harmonie, innere Zufriedenheit, die Bereitschaft, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Es sei aber auch ein Gefühl, an dem man ständig arbeiten muss. „Und wir sehen an vielen Stellen, dass der Frieden in unserer Gesellschaft absolut gestört ist.“

Es gebe Dörfer, in denen die Bewohner mit 20 von 30 Nachbarn nicht mehr sprechen. Gruppen in der Stadt, die mit anderen nichts zu tun haben wollen, den Dialog verweigern. „So kann es keine solidarische Gemeinschaft geben.“

Neue Friedensgruppe in Rheinsberg

Dem möchte der Mann aus Luhme gemeinsam mit einigen anderen Rheinsbergern etwas entgegensetzen. Rund 20 Menschen engagieren sich seit Januar in der Runde mit dem vorläufigen Arbeitstitel „ Friedensgruppe“.

Neumanns Nachbarn sind dabei, aber auch Vertreter verschiedener Parteien und Organisationen der Stadt wie der Kirchengemeinde machen mit, erzählt der Chef des Rheinsberger Linken-Regionalverbands, der an diesem Punkt aber als Privatmann agiert. „Es sind Menschen, die dafür brennen“, sagt der Funk- und Fernsehsprecher. Nun wolle sich auch der Bürgermeister einklinken.

Friedensfest in Rheinsberg geplant

Sie haben bereits zusammen den Holocaust-Gedenktag im Januar und die erste Lesung zur Erinnerung an die Bücherverbrennungen der Nazizeit im Mai organisiert. Gerade dieses Treffen auf dem Kirchplatz mit rund 50 Teilnehmern habe gezeigt, dass sich viele Rheinsberger aktivieren lassen. „Wir sind aber noch ein zartes Pflänzchen: eine Bewegung in Entstehung.“ Ihre nächste Aktion: ein Friedensfest am 1. September in Rheinsberg.

Der Grundgedanke dabei: Die Rheinsberger in den Dialog zu bringen. Sie jenseits der üblichen Politikerreden mit persönlichen Erfahrungsberichten ganz normaler Bürger zum Nachdenken über ein friedliches Zusammenleben zu bewegen. „Denn nur dann werden sich die verschiedenen Gruppen nicht gegeneinander ausspielen lassen“, sagt Neumann. „Wir wollen positive Impulse setzen – trotz der negativen Stimmung in Rheinsberg.“

Hoffnung auf breite Unterstützung

Das Fest sei aber bereits vor den Juli-Vorfällen geplant gewesen, bei denen es zu einer Massenschlägerei zwischen Deutschen, Polen und Tschetschenen kam, betont er. Klar wäre es schön, wenn das Treiben der Gruppe etwas zur Entschärfung der derzeit akut zu Tage getretenen Konflikte beitragen könnte, meint der 64-Jährige. Dass das passiert, zumal schnell, sei eher illusorisch. Und nicht unbedingt erwünscht.

„Wenn man zu belehrend auftritt, da gehen die Leute in den Widerstand.“ Neumann glaubt, dass man die Probleme in der Stadt mit sehr viel Fingerspitzengefühl anpacken muss. „Mikrometerarbeit“ und Fachwissen seien notwendig, damit sich die Menschen öffnen. Und dass man sie jenseits von Schuldzuweisungen emotional mitnimmt.

Genau das will die Gruppe am Weltfriedenstag dennoch versuchen. Und auch später. „Ich hoffe, dass aus unserer Gruppe in Zukunft eine breitere Bewegung wird.“

Von Celina Aniol