Christian Plähn erneut vorn

Wallitz

Bei der Wahl des Ortsbeirats in Wallitz sind BVB/Freie Wähler am Wochenende erneut stärkste Kraft geworden. 75,3 Prozent votierten in dem Rheinsberger Ortsteil für die drei Kandidaten der Gruppierung.

Die meisten Stimmen (159) erhielt dabei Christian Plähn, der auch Stadtverordneter ist. Bei Marko Wedekind machten 45 Wähler ein Kreuz, bei Volker Zahn 18. Auf den Einzelkandidaten Thomas Pakropa entfielen 50 Stimmen. Der Linken-Bewerber René Rogge bekam die Unterstützung von 23 Wählern (16,9 Prozent) und verpasste den Einzug in den Ortsbeirat. Dort werden nun zwei Vertreter von BVB/Freie Wähler sowie Pakropa einziehen.

Die 156 wahlberechtigten Wallitzer durften in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ihren Ortsbeirat wählen. Bei dem Urnengang im Mai hatte Christian Plähn so viele Stimmen bekommen, dass alle Sitze des Gremiums ihm zufielen. Da das nicht zulässig ist, musste die Wahl wiederholt werden.

Von Celina Aniol