Neues Leben im Kleinen Rhin bei Rheinsberg

Köpernitz

Das Gras auf den Wiesen am Kleinen Rhin bei Köpernitz hat eine saftige, grüne Farbe. Noch jetzt nach vielen heißen Sommertagen ist sie mit blühendem Knöterich, Kuckuckslichtnelken und gelben Hahnenfuß-Blüten übersät.

Am Himmel kreist der Rotmilan. Die Natur scheint hier in Ordnung zu sein – in feuchten Jahren staut sich dort das Wasser, und auch in trockenen Jahren sind es wertvolle Flächen, die von der Rheinsberger Agrargenossenschaft genutzt werden und je nach Möglichkeit ein- oder zweimal im Jahr gemäht werden.

Anzeige

Natürlich und dynamisch

Durch das Grünland südlich von Rheinsberg schlängelt sich der Kleine Rhin, den die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg mit ihrem EU-Life-Projekt „ Feuchtwälder“ in diesem Jahr zu neuem Leben erweckt hat.

Weitere MAZ+ Artikel

In Abstimmung mit der Stadt Rheinsberg – in deren Eigentum sich der Kleine Rhin befindet – hat das Projektteam zwischen der Köpernitzer Mühle und der Straßenbrücke über die Bundesstraße 122 Kies und Totholz eingebaut, um dem Fluss die natürliche Dynamik zurückzugeben. Rund 500 Kubikmeter Holz und annähernd 240 Tonnen Kies wurden dort verbaut.

Bereits zu Beginn des Jahres brachte die Firma Biotop- und Landschaftsbau Henry Wengler aus dem uckermärkischen Fürstenwerder Kiesbänke ein, die nun durch den mäanderförmigen Verlauf wieder für unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten und mehr Strömungsvielfalt sorgen.

Fremdländisch, aber wetterfest

Dort wo der Untergrund zu morastig ist und der Kies versinken würde, wurden jetzt im Herbst Totholz-Konstruktionen errichtet: Auf 900 Metern Länge baute die Firma 500 Kubikmeter Holz aus der Umgebung ein. Sie verwendete dafür Kiefernholz für die horizontalen Konstruktionen; die Pfähle bestehen aus Robinienholz.

„Dieses Holz ist sehr wetterfest, schon unsere Urgroßväter haben das beständige Holz für derartige Zwecke genutzt“, sagt der Projektleiter Michael Zauft bei der abschließenden Begehung, bei der sich auch Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow und der Naturpark-Leiter Mario Schrumpf über die Ergebnisse der Arbeiten informierten.

Trotz der hervorragenden technischen Eigenschaften ist die Robinie –Baum des Jahres 2020 – allerdings mit Vorsicht zu genießen. Der wunderschön blühende Baum ist für Bienen ein wahrer Gaumenschmaus. Der invasive Neophyt breitet sich allerdings sehr rasch aus.

So wie in ganz Brandenburg hat er sich auch rund um Köpernitz etabliert. „Deshalb sind wir froh, dass wir das Holz auf diese Weise vorteilhaft nutzen können und gleichzeitig etwas Sinnvolles für die Natur getan haben“, sagt Michael Zauft. Die Holzkonstruktionen werden nur durch wenige Metallbolzen gesichert und sind so auch naturverträglich.

Neues Leben mit Larven und Libellen

An den Ufern haben sich bereits wieder Pflanzen angesiedelt, die typische Fließgewässervertreter sind. Für Amphibien und Fische sind Pflanzen wie die Berle zum Überwinterun und zum Laichen wichtig. Eine blaue, gebänderte Prachlibelle lässt sich am Ufer nieder. Sie bewohnt langsam fließende Bäche.

Schwimmende Blätter und Wasserläufer lassen erkennen, dass sich die Fließgeschwindigkeit in einigen Bereichen schon wesentlich verbessert hat. „Im vergangenen halben Jahr hat sich bereits viel getan“, sagt Michael Zauft. „Dort wo der Kies eingebracht wurde, habe ich schon zahlreiche Köcherfliegenlarven entdeckt.“

In früheren Zeiten lebten im Kleinen Rhin Bachforellen und Bachneunaugen. Um die Wiesen nutzen zu können, wurden diese – wie in vielen Regionen der DDR auch – bei Köpernitz in den 1960er Jahren entwässert.

Mit Geduld zur Wiederansiedlung

Dafür wurden der Flusslauf begradigt, die Sohle vertieft und das Gewässerbett auf sechs bis acht Meter verbreitert. Besonders in niederschlagsarmen Sommermonaten floss das Wasser nur noch langsam und kam teilweise sogar zum Stehen. Typische Arten wie die Kleine Bachmuschel, Bachforelle und Bachneunauge finden in diesen Gewässern keine geeigneten Lebensbedingungen mehr.

„Wir müssen nun Geduld haben“, sagt Michael Zauft. „Die Wiederbesiedlung aus intakten Flussabschnitten, wie es sie noch im Rheinsberger Rhin gibt, braucht Zeit. Deshalb werden in den nächsten Jahren regelmäßige Effizienzkontrollen durchgeführt, um nachweisen zu können, dass das Geld gut eingesetzt wurde.“

Bis 2022 kümmert sich die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg um Auen- und Moorwälder in verschiedenen Landkreisen. Sie fördert landesweit vielfältige Naturschutzprojekte, um naturnahe Lebensräume wiederherzustellen und bedrohte Arten zu schützen. „Leider erhalten wir viel zu wenig Projektanträge von den Kommunen“, bedauert Michael Zauft.

Von Cornelia Felsch