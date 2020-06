Neues Rheinsberger Rathaus: Die ersten Mitarbeiter können in diesem Jahr umziehen

Rheinsberg

Das künftige Rheinsberger Rathaus hat mit üblichen Verwaltungsgebäuden nur wenig gemein. Das ist der Delegation aus Rheinsbergs Partnerstadt Ascheberg bei einem Rundgang über die Baustelle schnell klar. Die Besucher sehen historisches Gemäuer, sich sanft neigende Decken, Lehmputz und Fenster mit großen Bögen. Richtig schön könne das neue Bürgerzentrum einmal werden, so sind die Gäste überzeugt – den ganz Problemen der Dauerbaustelle zum Trotz.

Ein „Frontoffice“ und ein „Backoffice“, so erfahren die Besucher auf Neudeutsch, wird es künftig geben. Das Frontoffice mit Einwohnermeldeamt, Bürgeramt, Standesamt und Kasse – also allen Büros, in denen Rheinsberger etwas erledigen müssen – in der Seestraße 12. Und ein Backoffice mit dem Büro von Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow, dem Haus der Begegnung und der Bibliothek in der Seestraße 9/10.

Seestraße 12: In diesem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Quelle: Henry Mundt

Noch in diesem Jahr wird ein Teil der etwa 45 Rathausmitarbeiter in die Seestraße 12 umziehen. Denn anders als in der Seestraße 9/10 sind die Arbeiten im Gebäude an der Ecke zur Königstraße schon weit fortgeschritten. Die ersten Büros sind fertig gemalert. Im Eckbüro von Bauamtsleiter Daniel Hauke hängen bereits Deckenlampen.

Den Entwicklungsfortschritt der Seestraße 9/10 würde Hauke dagegen mit „zwischen Rohbau und etwas mehr“ beschreiben. Derzeit verhandeln die Rathausmitarbeiter mit Handwerkern, die den dort bereits aufgebrachten Lehmputz runternehmen und komplett erneuern sollen. Ein Hamburger Unternehmen hatte bereits 2017 beim Aufbringen des Putzes Fehler gemacht. Das muss jetzt nach langem Streit korrigiert werden.

Schönes Eckbüro: Wann Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow dorthin umziehen kann, ist noch offen. Quelle: Henry Mundt

Wann Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow sein Büro in der Seestraße 9/10 beziehen wird, ist offen. Zuletzt hatte es geheißen, dass das Gesamtprojekt 2022 abgeschlossen sein könnte. Für Schwochow ist schon jetzt klar, dass der schönste Gebäudeteil der künftige Ratssaal sein wird – groß und licht. Demnächst sollen in dem Saal, in dem nach dem Ende aller Arbeiten die Stadtverordneten tagen, die Fenster eingebaut werden.

Das Haus der Begegnung soll den Ratssaal auch nutzen dürfen. Der jetzige Standort des Hauses der Begegnung in der Schillerstraße muss von Grund auf saniert werden. Zumindest zeitweise sollen die Angebote in der Seestraße 9/10 untergebracht sein. Für Schwochow jedoch keine Dauerlösung. Für Kinder-Freizeiten oder Treffen anonymer Alkoholiker sei ein Rathaus kein idealer Standort.

Besuch aus Rheinsbergs Partnerstadt Ascheberg: Rundgang über die Baustelle. Quelle: Henry Mundt

Auch braucht das Rathaus mehr Platz – für ein Archiv etwa, denn einige Unterlagen des Liegenschaftsamtes müssen über Jahrzehnte aufbewahrt werden. „Es ist schlichtweg ein Fehler, dass hier kein Archiv eingeplant wurde“, sagt Schwochow.

Die Arbeiten am Rathaus hatten 2013 begonnen und sollten eigentlich längst abgeschlossen sein. Bauschäden und Streit haben das Projekt enorm verzögert. Zwischenzeitlich legte eine Baustopp die Arbeiten lahm. Erst seit Ende 2019 darf in allen Häusern wieder gearbeitet werden.

Von Frauke Herweg