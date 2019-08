Rheinsberg

Der Plan, das Gros der Arbeiten am Kiefernweg in den Ferien zu beenden, ist nicht aufgegangen. Viele Bauzäune umstellen immer noch die Stelle, an der Eltern normalerweise ihre Kinder an der Rheinsberger Grundschule aus dem Auto rauslassen. Die Straße ist gesperrt.

Bauamtsleiter Daniel Hauke ist mit dem Fortschritt auf der Baustelle dennoch zufrieden. „Es läuft“, sagt er. „Wir liegen im Plan.“ Bis Mitte Oktober sollten die Arbeiten, die direkt vor dem Schulgebäude stattfinden, abgeschlossen sein, schätzt er. Tatsächlich lassen sich auch schon immerhin die ersten Konturen der neuen Gehwege im Kiefernweg erahnen.

Kostenfrage bleibt offen

Was weiter unklar bleibt: Werden die Anlieger der Straße nach dem Ausbau Geld dafür bezahlen müssen? Weder Hauke noch Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow können darauf eine eindeutige Antwort geben.

Zwar hat der Landtag im Juni beschlossen, dass in Brandenburg bei den Baumaßnahmen keine Straßenausbaubeiträge mehr erhoben werden, rückwirkend zum 1. Januar 2019. „Der Kiefernweg könnte aber ein Grenzfall sein“, sagt Schwochow.

Uneinigkeit im Rathaus über Anliegerbeiträge

Die Bauarbeiten haben dort zwar erst im Sommer begonnen. Allerdings ist das Vorhaben nur der zweite Abschnitt eines Gesamtprojekts, zu dem auch der Ausbau des Birkenwegs gehört. Und diesen hat die Stadt bereits 2017 erneuert.

Aus diesem Grund könnte es sein, dass entweder kein Anlieger der beiden Straßen oder nur die Anlieger einer Straße für die Kosten aufkommen müssen. Es könnte aber auch sein, dass weder die Anlieger des Birken- noch des Kiefernwegs am Ende für den Ausbau zahlen müssen. Welche Variante richtig ist, das sei im Rathaus noch umstritten, so Schwochow.

Stadt will eine rechtliche Prüfung

Bevor die Stadt irgendjemanden zu Kasse bittet, werde sie die Entscheidung deshalb rechtlich prüfen lassen, kündigt der Bürgermeister an. Allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Schließlich habe die Kommune vier Jahre Zeit, um die Beiträge eventuell zu verlangen. „Wir wollen die Anlieger nicht falsch belasten, aber auch nicht auf Geld verzichten, das der Stadt zusteht“, stellt Hauke klar.

Für die Kommune wäre es problematisch, wenn sie auf den Ausgaben sitzen bleibt. Schließlich rechnet sie mit der Einnahme. Andererseits habe Potsdam versprochen, im Gegenzug zu der Neureglung Geld für den Ausbau aus der Landeskasse an die Kommunen fließen zu lassen. Wie viel, das sei aber nach wie vor offen, so Schwochow.

Von Celina Aniol