Zwischen dem Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) und Freke Over, Fraktionschef der Linken in der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung, ist ein offener Streit ausgebrochen, den auch Hörer der RBB-Welle „Radio Eins“ mitbekommen haben.

Grund ist ein Interview, das Over am Dienstag vor der Demonstration auf dem Kirchplatz „Radio Eins“ gegeben hat. Dabei sprach Over vom „Freie-Wähler-AfD-Bürgermeister“ in Rheinsberg. Das war kein Versprecher von Over, sondern bewusst so gesagt. „Ich weiß natürlich, dass Schwochow nicht Mitglied der AfD ist“, sagte Over am Donnerstag. Der Linke findet aber, dass der Bürgermeister ein „gefährliches Spiel“ spiele, weil er sich zu wenig von klaren Rechtsextremen distanziere.

Linke will, dass sich die Stadt von AfD-Funktionären trennt

Nachdem der Verfassungsschutz im Juni angekündigt hatte, die AfD Brandenburg offiziell zu beobachten, hatte Over gefordert, dass sich die Stadt von zwei AfD-Funktionären trennt.

Schwochow hat das mit dem Verweis abgelehnt, dass sich die zwei Männer an die Regel hielten, sich bei ihrer Arbeit nicht parteipolitisch zu äußern. Dass er im Interview als „Freie-Wähler-AfD-Bürgermeister“ bezeichnet wurde, das gehe gar nicht, so Schwochow.

Tags darauf war auch Schwochow im Radio

Er war deshalb mit seiner Sicht der Dinge am Mittwoch bei „Radio Eins“ zu hören. „Ich bin der Bürgermeister für alle Bürger der Stadt Rheinsberg.“ Bei ihm komme es auf den Inhalt an und nicht darauf, ob jemand Mitglied in der einen oder anderen Partei sei, so Schwochow.

„Radio Eins“ hat in der sogenannte Durchschnittsstunde etwa 90 000 Hörer.

