Dierberg

Die Feuerwehr ist am Sonnabend in Dierberg unterwegs – allerdings steht an diesem Tag kein Einsatz an. Blank geputzt stehen die Einsatzfahrzeuge auf dem Acker. Neben modernen Löschfahrzeugen und dem Mannschafts-Transportwagen präsentieren die Dierberger jährlich zum Tag der offenen Tür ihre Museumsstücke.

70 J...