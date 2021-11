Rheinsberg

In der ehemaligen Kita „Märchenland“ soll nun doch ein Pflegezentrum entstehen.Das haben die Rheinsberger Stadtvertreter jetzt mit einer großen Mehrheit beschlossen. Im Sommer wurde diese Idee von dem Gremium noch knapp abgelehnt.

Das Gebäude in der Rheinsberger Stadionsiedlung steht seit über einem Jahrzehnt leer. Dort will nun ein Investor – die Schwester Agnes GmbH mit Geschäftsführer Thomas Schwarz – ein ganzes Spektrum am ambulanten Pflegediensten für Kranke und Senioren einrichten. Dabei handelt es sich unter anderem um Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, eine Demenz-WG, sowie ein Tageshospiz.

Immer mehr ältere Rheinsberger

Der Bedarf an einer solchen Einrichtung sei groß, betonte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) im Vorfeld der Entscheidung. Denn in Rheinsberg und Umgebung ist der Anteil der älteren Menschen so hoch wie nirgendwo sonst im Landkreis. Schwochow rechnet damit, dass ihre Zahl in den kommenden Jahren weiter stark ansteigt.

Hinzu komme, dass es in der Region auch keine Angebote zum Beispiel für Transferpflege gibt, die sich um Menschen zwischen ihrer Krankenhausbehandlung und dem Rehaaufenthalt kümmert. „Wir können deshalb weder zu dem Projekt noch zu dem Standort Nein sagen“, argumentierte der Rathauschef.

Schilder an der Ex-Kita, die auf das einst geplante Kiezzentrum hinweisen – und darauf, dass die Kommune dafür Fördergeld bekommt. Quelle: Henry Mundt

Grundsätzlich seien sich die Stadtvertreter auch einig darüber, dass die Stadt ein solches Angebot dringend benötigt, sagte Linken-Fraktionschef Freke Over. „Es gibt einen immensen Bedarf an Pflege in Rheinsberg.“ Alleine: nicht ausgerechnet an diesem Standort.

Denn in der Ex-Kita sollte eingentlich das neue Kiezzentrum für das Neubaugebiet entstehen. Das war seit Jahren beschlossen. Allerdings stockt dieses Projekt ebenfalls seit Langem. Es sei auch nicht zu erwarten, dass sich dort schnell etwas tun würde, erklärte Schwochow. Der Stadt fehle das Geld, um das Haus fürs Kiezzentrum zu sanieren. Das werde wegen der dringenden und umfangreichen Schulsanierung voraussichtlich auch in den nächsten Jahren so bleiben.

Sowohl die Linke, die SPD als auch die CDU beharrten darauf, dass die Stadt das Projekt dennoch nicht völlig fallen lassen soll. „Wir müssen daran arbeiten“, bekräftigte auch die Rheinsberger Ortsvorsteherin Petra Pape. Sie machte sich aber dafür stark, dass die Begegnungsstätte an der Menzer Straße entstehen soll. Das Gebiet also, das die Stadt gerade neu entwickelt. Für Pape war klar: Das Pflegezentrum muss in die alte Kita einziehen. „Wir haben mehrere andere Standorte geprüft, aber nichts gefunden, was man in zwei oder drei Jahren in ein Pflegezentrum verwandeln könnte.“ Der Bedarf sei aber jetzt schon da. „Es kommen immer wieder Leute zu mir, die ambulante Pflege benötigen“, so Pape. Sie beschweren sich darüber, dass sie mit ihren Angehörigen dafür bis nach Fürstenberg oder Templin fahren müssen.

Dem Beschluss, die frühere Kita an den Investor für das Pflegeangebot abzugeben, stimmten die Stadtvertreter am Ende zu – mit Bedingungen. So soll im Erbbaupachtvertrag festgelegt werden, dass der Investor in den Räumen auch ein Kiez-Café integriert. Und dass er für das bereits an die Stadt für das Kiezzentrum ausgeschüttete Fördergeld aufkommt.

