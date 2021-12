Plus bei der Gewerbesteuer, Minus bei der Kurtaxe in Rheinsberg

Rheinsberg

Trotz der anhaltenden Corona-Krise sprudelt die Gewerbesteuer in Rheinsberg derzeit vergleichsweise gut. Über eine Million Euro hat die Stadt in diesem Jahr von ihren Unternehmen eingenommen, berichtet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Das sind etwa 150.000 Euro mehr, als die Stadt es erwartete: In ihrem Haushalt steht an dieser Stelle ein Posten von 900.000 Euro.

Euphorisch klingt Kämmerer Bernd Weihshahn dennoch nicht. Denn zum einen könnte die Summe noch schmelzen. Bis Ende des Jahres sind Schwankungen zu erwarten, meint er. Und angesichts der schwierigen Pandemie-Lage könnte es durchaus sein, dass so manch eine Firma noch einen Antrag auf Erlass der Steuer stellt.

Gewerbesteuer fiel 2020 niedriger aus

Zum anderen, weil das Ergebnis der Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr so mau ausfällt. So ging Rheinsberg bei der Haushaltsplanung davon aus, dass 2020 1,3 Millionen Euro fließen werden. Tatsächlich auf dem Konto eingetroffen sind lediglich rund 750.000 Euro. Im Jahr davor nahm sie rund eine Million ein.

Das aktuell unerwartete Plus bei der Gewerbesteuer – sollte es in diesem Jahr dabei tatsächlich bleiben – kann die Stadt zudem dringend brauchen. Wegen ihrer Millionenprojekte wie den Rathausbau, aber auch, weil sie an anderer Stelle deutlich weniger Geld als geplant eingenommen hat.

Weniger Kurtaxe als geplant in Rheinsberg

So ist sie davon ausgegangen, dass die Tourismusbranche in diesem Jahr rund 350.000 Euro in die Stadtkasse spült. Tatsächlich geflossen sind bei der Kurtaxe bislang etwa 285.000 Euro.

Schon 2020 gab es einen Einbruch in diesem Bereich. So rechnete die Kommune damals mit 560.000 Euro, bekam am Ende aber nur 447.000 Euro. Vor Ausbruch der Pandemie im Jahr 2019 sorgten die Gäste noch für 600.000 Euro Einnahmen.

Einbruch wegen langer Tourismus-Zwangspause

Das aktuell schlechte Ergebnis, auch im Vergleich zu 2020, führt Weihshahn auf zwei Ursachen zurück. Zum einen sei das Minus auf die noch später angesetzte Aufhebung des Lockdowns für die Tourismusbranche als im Vorjahr zurückzuführen. Zum anderen an dem Corona-Trend, keine langen Reisen, sondern Tagesausflüge zu unternehmen. „Den haben wir in Rheinsberg richtig gemerkt.“

Er ist nach Gesprächen mit der Rheinsberger Tourismusmanagerin Sigune Schmidt-Ulbrich der Meinung, dass es auch künftig weniger Übernachtungen dafür mehr Tagesgäste geben könnte. „Darauf müssen wir uns einstellen.“

Vorsichtige Planung für 2022

Deswegen und wegen der immer noch nicht ausgestandenen Gefahr von Hotelschließungen hat der Finanzexperte des Rathauses auch für das kommende Jahr nicht die Vorkrisen-Zahlen bei den Kurtaxe-Einnahmen angesetzt.

In dem bereits beschlossenen Haushaltsplan für das Jahr 2022 stehen stattdessen an dieser Stelle nur 400.000 Euro. Zudem erhöht die Stadt ab Januar die Summen, die die Übernachtungsgäste berappen müssen.

Von Celina Aniol