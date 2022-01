Rheinsberg

Die 15-jährige Lisa R. aus Rheinsberg wird nach wie vor vermisst. Das bestätigte auf MAZ-Anfrage die Neuruppiner Polizeisprecherin Christin Knospe.

Das Mädchen, das im Kinderheim Untermühle untergebracht war, ist am 9. Januar verschwunden. An diesem Tag ist sie von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt, zu dem sie aufgebrochen war.

Hinweisen erfolglos gefolgt

Die Polizei habe zwar in der Zwischenzeit zwei Hinweise erhalten, dass jemand die Jugendliche in Hamburg sowie in Hessen gesehen haben, so die Sprecherin. Ihnen seien die Beamten auch nachgegangen – allerdings in beiden Fällen erfolglos: Sie konnten nicht sicher bestätigen, dass sich das Mädchen dort aufgehalten hat.

Da Lisa R. über Geld verfügte und der eingesetzte Fährtenhund eine Haltestelle als den letzten Aufenthaltspunkt witterte, gehen die Ermittler davon aus, dass das Mädchen Rheinsberg vermutlich verlassen hat. „Sie kann sich im gesamten Bundesgebiet befinden“, so Knospe.

Neuruppiner Polizei nimmt weiter Hinweise entgegen

Als sie in der Einrichtung zuletzt gesehen wurde, trug die Jugendliche einen schwarzen Pullover, einen schwarzen Rock und eine schwarze Jogginghose. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur und schwarze Haare.

Die Polizei geht von Eigengefährdung aus. Sie bittet Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Inspektion Ostprignitz-Ruppin zu melden unter der Telefonnummer: 03391/3540.

Von Celina Aniol