Predigtreihe in Rheinsberg zu 1700 Jahren Judentum in Deutschland

Rheinsberg

In London hat Christoph Römhild an einer Hochschule Tora und Talmud studiert, an der auch Rabbiner ausgebildet werden. „Der Kontakt mit den Schriften des Judentums und den Menschen dort sei für ihn „prägend“ gewesen, sagt der Rheinsberger Pfarrer. „Dem Judentum verdanken wir Christen alles, deshalb sollten wir mit unserer älteren Schwester in Kooperation leben.“ Dazu sei es notwendig, mit dem Judentum stärker in Dialog zu treten – zumal der Antisemitismus aktuell wieder erstarkt.

Predigtreihe über Judentum in Rheinsberg

Die Chance einer Auseinandersetzung mit dieser Religion gibt es ab Sonntag in Rheinsberg. Dort startet nämlich am 22. August die Predigtreihe „1700 Jahre Judentum in Deutschland“. Christoph Markschies wird sie mit einer Kanzelrede über jüdische Elemente im christlichen Gottesdienst eröffnen. Er ist Professor für Antikes Christentum, Leiter des Instituts Kirche und Judentum sowie Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

Am 29. August predigt Andreas Goetze in der St.-Laurentius-Kirche. Der Landespfarrer für den interreligiösen Dialog in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wird sich der Abgrenzung und der Nähe beider Religionen widmen.

Rabbiner stellt „House of One“ in Rheinsberg vor

Wie eine interreligiöse Zusammenarbeit in der Praxis aussehen kann, darüber wird Rabbiner Andreas Nachama am 5. September referieren. Er ist Vorsitzender der Rabbinerkonferenz Deutschland und Mitglied des Stiftungsrats des Mehrreligionenhauses „House of One“ in Berlin.

Die Gottesdienste beginnen immer um 10.15 Uhr.

Von Celina Aniol