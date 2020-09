Rheinsberg

Kinderhände fliegen hoch, gelber Farbnebel qualmt auf, als der Zug in den Rheinsberger Bahnhof einfährt. Rheinsberg ist bunt – das ist die Botschaft des Jugendkulturprojektes „#anBahnen“. Die Aktion soll die ankommenden Zuggäste noch am Gleis begrüßen. Eine fröhliche Empfangsgeste.

Das von der Kampagne „Schöner leben ohne Nazis“ begleitete Projekt „#anBahnen“ tourt derzeit durch 37 Brandenburger Orte. An Bahnhöfen, Bahnhofsvorplätzen oder auf Feldern entlang der Gleise zeigen Kinder und Jugendliche Kunstinstallationen. Am vergangenen Sonnabend stoppte „#anBahnen“ auch in Rheinsberg – mit dabei Kinder vom Spielkreis, die zum südafrikanischen Lied „Jerusalema“ eine Choreografie eingeübt hatten.

Fröhlicher Empfang am Bahnhof. Quelle: Frauke Herweg

Die ersten Zuggäste applaudieren laut, als sie von der tanzenden Gruppe begrüßt werden. Beim nächsten Zug hetzen die Aussteigenden gleich weiter. Rheinsbergs Jugendkoordinator Mario Stärck lässt sich trotzdem nicht entmutigen. Mit einigen Kindern bricht er nach Köpernitz auf. Die vorbeifahrenden Zuggäste sollen auch dort winkende Kinderhände sehen.

„Wir wollen den Kindern wieder ein Stimme geben – nach Corona“, sagt Stärck. Vor dem Aktionstag hatten sich Kindergruppen der Rheinsberger Kitas, der Grundschule Flecken Zechlin, des Bildungscampus und des von der Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN) geführten Spielkreises in verschiedenen Kunstprojekten engagiert. Banner mit vielen bunten Handabdrücken entstanden dort – „ Kinderhände für den Frieden“, sagt Stärck.

Gestalteten ein Banner: Jungen und Mädchen der Grundschule Flecken Zechlin. Quelle: Frauke Herweg

Eigentlich hatte Stärck am Sonnabend mit vielen Rheinsberger Kindergruppen am Bahnhof stehen wollen. Wegen des starken Regens sagten jedoch viele am Morgen ab. Stärck wollte dennoch nicht auf die Aktion verzichten. „Das ist Straßenarbeit“, sagt der Jugendsozialarbeiter. „Es kann auch mal regnen.“

Die vom Aktionsbündnis Brandenburg und dem Landesjugendring getragene Kampagne „Schöner leben ohne Nazis“ begleitet das Kulturprojekt durch den Sommer. Ziel sei auch, Brandenburg von „seiner spaßigen, bunten Seite zu zeigen“, sagt die Projektkoordinatorin, die ihren Namen aus Sorge um ihre persönliche Sicherheit lieber geheim hält. „Der Ruf, den Brandenburg immer noch hat, ist nicht aktuell.“

Überraschender Moment am Bahnhof

Ganz bewusst engagiert sich die Kampagne in diesem Sommer in einem Projekt, das seine Aktionen in Alltagssituationen inszeniert – am Bahnhof. Zu einem multikulturellen Straßenfest käme ein erwartbares Publikum, sagt die Projektkoordinatorin. Am Bahnhof könne die Aktion jedoch ganz unterschiedliche Menschen überraschen.

„Wir kommen an die Orte, wo Leute unsere Unterstützung gebrauchen können“, sagt die Projektkoordinatorin. „Dazu werden wir eingeladen.“ Weil im Corona-Sommer aber alles anders ist, machen die Mitstreiter von „Schöner leben ohne Nazis“ Pop-Up-Aktionen – sie versuchen auf Demokratiefesten, Partys oder anderen Aktionen mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.

Botschaften aus Sprühkreide

Zuletzt erschienen sie auf einer Techno-Party in Templin – wer wollte, konnte mit Sprühkreide und „ Black lives matter (Schwarze Leben zählen)“-Schablonen experimentieren. In Kürze soll zudem eine Internet-Interviewreihe erscheinen, in denen Aktivisten von ihrem Kampf gegen Rechtsextremismus in Brandenburg berichten.

Von Frauke Herweg