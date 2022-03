Luhme

Das 35-Seelen-Örtchen Luhme, knapp 15 Minuten von Rheinsberg entfernt, hat es zur bundesweiten Berühmtheit gebracht. Mehrere auch überregionale Medien hatten berichtet, dass rund 150 Flüchtlinge aus der Ukraine dort in den letzten Tagen aufgenommen worden waren.

Große Solidarität in Luhme – Kritik an Rheinsbergs Bürgermeister

Der Betreiber des Ferienlands in Luhme, der Rheinsberger Linken-Fraktionschef Freke Over, hatte jüngst die Solidarität der Luhmer und den Zusammenhalt vor Ort gelobt. Kritik gab es dagegen an Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). Der weigert sich, den in Rheinsberg zur Verfügung stehenden Wohnraum für Geflüchtete freizugeben.

Vor gut einer Woche kamen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Gnewikow an. Quelle: Alexander Bergenroth

Ein weiterer großer Teil an Flüchtlingen in Ostprignitz-Ruppin ist im Jugenddorf Gnewikow untergekommen. Dort hat der Kreis kurzerhand eine Erstanlaufsstelle für Flüchtlinge eingerichtet. Mitarbeiter des Landkreises und Freiwillige arbeiten dort an sieben Tagen in der Woche, um die Registrierung und Versorgung der Menschen schnell zu gewährleisten.

Hilfsbereitschaft auch in Gnewikow spürbar – auf jeden Einwohner kommt ein Flüchtling

Gnewikow selbst hat rund 300 Einwohner und beherbergt nun etwa noch einmal so viele Geflüchtete. Wie in Luhme ist die Hilfsbereitschaft vor Ort enorm.

Mehrere Hunder Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Jugenddorf Gnewikow bei Neuruppin untergebracht. Quelle: Reyk Grunow

Am Eingang des Jugenddorfs hängt mittlerweile ein Schild mit der Bitte, keine weiteren Spenden dorthin zu bringen.

Von MAZonline