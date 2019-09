Rheinsberg

Ein Rentner hat in Rheinsberg ein Kind tätlich angegriffen. Der acht Jahre alte Junge spielte laut Polizei mit weiteren Kindern am Montagnachmittag auf einem Spielplatz in der Joliot-Curie Straße. Zwischen 17 und 17.30 Uhr erschien dort ein 88 Jahre alter Mann.

Schürfwunden an der Brust

Er soll den Jungen in der weiteren Folge beleidigt und mit seinem Gehstock geschlagen haben. Dabei erlitt das Kind Hautabschürfungen im Brustbereich. Grund für den Gewaltausbruch soll ein vorangegangener Klingelstreich der Kinder gewesen sein. Die Mutter ging mit ihrem Jungen zum Arzt. Gegen den rabiaten Rentner ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Alle Beteiligten seien Deutsche gewesen, schreibt die Polizei.

Von MAZ-online