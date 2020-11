Rheinsberg

Der Umzug in den ersten Gebäudeteil des neuen Rheinsberger Rathauses verzögert sich möglicherweise auf Anfang kommenden Jahres. Das Gebäude in der Seestraße 12 sei zwar „im Prinzip fertig“, sagte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Doch sei es schwierig, einen Umzug so gestalten, dass er den Kontaktbeschränkungen während einer Pandemie genüge. „Das ist das eigentliche Problem.“ Derzeit gibt es noch keinen Termin zum Packen der Umzugskisten.

Nur noch „Kleinstarbeiten“

In der Seestraße 12 sind künftig alle Büros, in denen Rheinsberger etwas erledigen müssen – Bürgeramt, Kasse oder Standesamt. Ursprünglich war geplant gewesen, dass ein Teil der etwa 45 Rathausmitarbeiter in diesem Jahr dorthin umzieht. Inzwischen sind dort nur noch „Kleinstarbeiten“ zu erledigen, so Schwochow – Anpassungen einzelner Möbelstücke etwa.

Wann ein Umzug in die Seestraße 9/10 möglich sein wird, ist noch offen. Dort sollen künftig der Ratssaal und die Stadtbibliothek untergebracht sein.

Von Frauke Herweg