Rathaus in Rheinsberg will Badestege abreißen – Ausschuss dagegen

Rheinsberg

Die Stege an den Badeseen sollen weg. So lautet kurzgefasst der Vorschlag der Rheinsberger Verwaltung, der am Montagabend im Bauausschuss präsentiert wurde. Grund dafür ist die Angst vor eventuellen Haftungsansprüchen, die auf einem Urteil des Bundesgerichtshofs und den Hinweisen des kommunalen Versicherers KSA dazu fußt.

„Als weltfremde Einstellung“, bezeichnete diese der Rheinsberger Linken-Fraktionschef Freke Over. Er glaube nicht, dass je ein Richter die Stadt verurteilen würde, nur weil es Stege in ihrer Region an den Seen gibt. „Dann können wir als Erholungsregion einpacken“, kommentierte auch der Luhmer Ortsvorsteher Willmut Krieger den Vorstoß zum Stegabbau. „Wie kann man so dämlich sein, so etwas vorzuschlagen“, schlug CDU-Mann Walter Luy in dieselbe Kerbe.

Rheinsberg will um Badestege kämpfen

Das Papier einfach ablehnen, das wollten die Stadtvertreter aber auch nicht. Denn das berge die Gefahr, dass diese im Falle eines Unfalls in Haftung genommen werden könnten, so Luy. Und nicht die Verwaltung.

Over schlug einen anderen Weg vor: Die Stadt soll sich mit benachbarten Kommunen und touristischen Verbänden zusammentun und gegen die Sichtweise des Kommunalen Schadensausgleichs zu wehren. Solange soll die Verwaltung ihren Beschlussvorschlag zurückstellen, ergänzte Jörg Möller von der SPD-Fraktion. Und die Stadt soll in dieser Zeit die Voraussetzungen für das Stehenlassen der Stege juristisch prüfen, verlangte Luy. All das beschloss der Ausschuss nach einer hoch emotional geführten Debatte einstimmig.

Badeaufsicht als Alternative zum Stegabriss

Die Stadtvertreter warfen der Verwaltung vor, im vorauseilenden Gehorsam zu agieren. Denn es aus ihrer Sicht ist die Gesetzeslage alles andere als eindeutig in die Richtung auszulegen, dass die Stege abgerissen werden müssen.

Die Stadt ist überzeugt, dass das Urteil vom Ende 2017 sowie die Hinweise des KSA so zu deuten sind. Aus ihrer Sicht gibt es nur eine wirkliche Alternative. Sie müsste Menschen einstellen, die die Badestellen beaufsichtigen. Das würde jährlich knapp 120 000 Euro kosten.

Neben dem tiefen Loch in der Stadtkasse gäbe es dabei laut Ordnungsamtsleiter Daniel Hauke noch ein weiteres Problem. Die Kommune müsste entsprechendes Personal für alle ihre zehn Badestellen finden. Und das sei schon für das einzige beaufsichtigte Seebad, die Badeanstalt am Grienericksee, mehr als schwierig.

Rheinsberg nicht alleine betroffen

Kaum eine andere Stadt würde die KSA-Hinweise so streng auslegen, wie es Rheinsberg nun vorhat, kritisierten die Ausschussmitglieder. Das sei durchaus der Fall, entgegnete Hauke. Neuruppin sei dabei die Stege abzubauen, Neustrelitz denke darüber nach.

Over verwies darauf, dass es Gemeinden gibt, die das Gebaren als „Schwachsinn“ bezeichnen. Aus seiner Sicht bringt die Stadt erst den Versicherer darauf, dass es in Rheinsberg ein Problem geben könnte. Und provoziert damit geradezu ein Hinweisschreiben, in dem der Stegabbau quasi verordnet werden könnte.

Versicherer weist auf die Gefahren hin

Tatsächlich schreibt der KSA auf seiner Internetseite, dass es sich bei seinem Hinweisen zu dem Thema lediglich um „Empfehlungen“ handelt. Sollte eine Kommune diese nicht umsetzen, verliert sie nicht automatisch den Vericherungsschutz. Nur die ausdrückliche Aufforderung, etwas zu ändern, die nicht befolgt wird, könnte dazu führen. Das ist in Rheinsberg bisher nicht der Fall.

Andererseits verweist der Versicherer ausdrücklich darauf, dass ein Badeunfall strafrechtliche Folgen für Mitarbeiter einer Verwaltung haben kann. „Diese Verantwortung können wir ihnen nicht abnehmen“, schreibt der KSA im Internet.

Von Celina Aniol